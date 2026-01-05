Un plato de garbanzos con espinacas es una de esas recetas que abrazan el alma y sorprenden por su sencillez. Es ideal ya que se prepara en pocos minutos y es una combinación repleta de sabor, saludable y con ingredientes que probablemente se tienen en casa.
Esta comida tiene raíces profundas en la cocina mediterránea, especialmente en la gastronomía española, donde se lo conoce como “espinacas con garbanzos” y es típico de la región de Andalucía. Tradicionalmente, se servía durante la Cuaresma, pero hoy se disfruta todo el año.
Es tan versátil que admite variantes: podés agregarle huevo duro, un toque de comino, pimentón ahumado, o incluso un chorrito de limón al final. Ideal como entrada, guarnición o plato principal, acompañado de pan crujiente o arroz blanco.
Receta de garbanzos con espinacas rápida y fácil
Esta receta reúne lo mejor de la cocina casera: pocos pasos, ingredientes accesibles y un resultado que conquista a todos. Los garbanzos aportan proteínas y fibra, mientras que la espinaca suma color, vitaminas y un sabor fresco.
Si usás garbanzos en conserva, la preparación se vuelve aún más exprés, perfecta para resolver almuerzos o cenas en menos de media hora.
La base aromática se construye con cebolla, ajo y especias, a la que se suman los garbanzos cocidos y la espinaca fresca o congelada. Un toque de pimentón (dulce o ahumado) le da ese perfil característico. En minutos, el plato está listo para servir y disfrutar.
Tiempo de preparación
Preparar garbanzos con espinacas lleva aproximadamente 25 minutos en total:
- Preparación de ingredientes: 5 minutos.
- Salteado de aromáticos: 5 minutos.
- Cocción de garbanzos y espinaca: 10-15 minutos.
Ingredientes
- 400 g de garbanzos cocidos (pueden ser en conserva, escurridos y enjuagados).
- 200 g de espinaca fresca (o 150 g de espinaca congelada).
- 1 cebolla mediana.
- 2 dientes de ajo.
- 1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- Sal y pimienta a gusto.
- 1 pizca de comino (opcional).
- 1 chorrito de jugo de limón (opcional).
Cómo hacer garbanzos con espinacas, paso a paso
- Pelar y picar la cebolla y los dientes de ajo.
- En una sartén grande, calentar el aceite de oliva a fuego medio.
- Agregar la cebolla y rehogar hasta que esté transparente, unos 3-4 minutos.
- Incorporsr el ajo picado y cocinar 1 minuto más, cuidando que no se queme.
- Añadir el pimentón y el comino (si lo usás), removiendo rápidamente para que no se quemen las especias.
- Sumar los garbanzos cocidos, mezclar bien y cocinar 2-3 minutos para que tomen sabor.
- Incorporar la espinaca (fresca cortada en tiras o congelada), revolver y cocinar hasta que la espinaca se reduzca y se mezcle bien con los garbanzos (aproximadamente 5 minutos).
- Salpimentar a gusto y, si se quiere, agregar un chorrito de jugo de limón antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones generosas como plato principal, o 3-4 como guarnición o entrada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 270
- Grasas: 8 g
- Grasas saturadas: 1 g
- Carbohidratos: 35 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 11 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los garbanzos con espinacas se pueden conservar en la heladera por hasta 3 días, en un recipiente hermético. También admite congelación por hasta 2 meses, aunque la textura de la espinaca puede cambiar levemente.