Receta de garbanzos con espinacas, rápida y fácil

En solo 25 minutos es posible preparar una cazuela nutritiva y sabrosa con ingredientes básicos, ideal para quienes buscan opciones saludables inspiradas en la cocina mediterránea, especialmente la tradición andaluza

La receta de garbanzos con espinacas es una opción fácil y rápida, lista en solo 25 minutos y rica en proteínas y fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato de garbanzos con espinacas es una de esas recetas que abrazan el alma y sorprenden por su sencillez. Es ideal ya que se prepara en pocos minutos y es una combinación repleta de sabor, saludable y con ingredientes que probablemente se tienen en casa.

Esta comida tiene raíces profundas en la cocina mediterránea, especialmente en la gastronomía española, donde se lo conoce como “espinacas con garbanzos” y es típico de la región de Andalucía. Tradicionalmente, se servía durante la Cuaresma, pero hoy se disfruta todo el año.

Es tan versátil que admite variantes: podés agregarle huevo duro, un toque de comino, pimentón ahumado, o incluso un chorrito de limón al final. Ideal como entrada, guarnición o plato principal, acompañado de pan crujiente o arroz blanco.

Receta de garbanzos con espinacas rápida y fácil

Esta receta reúne lo mejor de la cocina casera: pocos pasos, ingredientes accesibles y un resultado que conquista a todos. Los garbanzos aportan proteínas y fibra, mientras que la espinaca suma color, vitaminas y un sabor fresco.

Si usás garbanzos en conserva, la preparación se vuelve aún más exprés, perfecta para resolver almuerzos o cenas en menos de media hora.

La base aromática se construye con cebolla, ajo y especias, a la que se suman los garbanzos cocidos y la espinaca fresca o congelada. Un toque de pimentón (dulce o ahumado) le da ese perfil característico. En minutos, el plato está listo para servir y disfrutar.

Los garbanzos son una excelente fuente de proteínas y fibra, ideales para menús saludables y equilibrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparar garbanzos con espinacas lleva aproximadamente 25 minutos en total:

  • Preparación de ingredientes: 5 minutos.
  • Salteado de aromáticos: 5 minutos.
  • Cocción de garbanzos y espinaca: 10-15 minutos.

Ingredientes

  • 400 g de garbanzos cocidos (pueden ser en conserva, escurridos y enjuagados).
  • 200 g de espinaca fresca (o 150 g de espinaca congelada).
  • 1 cebolla mediana.
  • 2 dientes de ajo.
  • 1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 1 pizca de comino (opcional).
  • 1 chorrito de jugo de limón (opcional).

Cómo hacer garbanzos con espinacas, paso a paso

  1. Pelar y picar la cebolla y los dientes de ajo.
  2. En una sartén grande, calentar el aceite de oliva a fuego medio.
  3. Agregar la cebolla y rehogar hasta que esté transparente, unos 3-4 minutos.
  4. Incorporsr el ajo picado y cocinar 1 minuto más, cuidando que no se queme.
  5. Añadir el pimentón y el comino (si lo usás), removiendo rápidamente para que no se quemen las especias.
  6. Sumar los garbanzos cocidos, mezclar bien y cocinar 2-3 minutos para que tomen sabor.
  7. Incorporar la espinaca (fresca cortada en tiras o congelada), revolver y cocinar hasta que la espinaca se reduzca y se mezcle bien con los garbanzos (aproximadamente 5 minutos).
  8. Salpimentar a gusto y, si se quiere, agregar un chorrito de jugo de limón antes de servir.
La espinaca aporta color, vitaminas y frescura, complementando los beneficios nutricionales del plato principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones generosas como plato principal, o 3-4 como guarnición o entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 270
  • Grasas: 8 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 35 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los garbanzos con espinacas se pueden conservar en la heladera por hasta 3 días, en un recipiente hermético. También admite congelación por hasta 2 meses, aunque la textura de la espinaca puede cambiar levemente.

