República Dominicana

“Yo lo siento. Lo lamento profundamente y lo voy a lamentar toda la vida”: fin de 30 años de condena por el asesinato de su primo en República Dominicana

Con la salida de Mario José Redondo Llenas del penal de Najayo-Hombres, República Dominicana revive el eco de un crimen que estremeció al país en 1996 y cuya resonancia persiste tres décadas después del brutal asesinato de José Rafael Llenas Aybar.

Guardar
Ilustración hedcut de un niño sonriente, con cabello oscuro y camisa a rayas. Es un retrato en blanco y negro sobre un fondo gris liso.
El asesinato de José Rafael Llenas Aybar en 1996 impactó la percepción de violencia y justicia en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La excarcelación de Mario José Redondo Llenas, ocurrirá tras cumplir 30 años de prisión por el asesinato de su primo José Rafael Llenas Aybar, reactiva un caso emblemático que cambió para siempre la percepción de la violencia y la justicia en República Dominicana.

La decisión fue formalizada el 28 de abril por la jueza Miolany Herasme Morillo, quien instruyó al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Hombres a ejecutar la liberación luego de verificar que se había cumplido la totalidad de la condena impuesta en 1996.

PUBLICIDAD

Aquella primavera de hace tres décadas, el país quedó conmocionado por el secuestro y homicidio agravado de un niño de 12 años, crimen que reveló la vulnerabilidad familiar y marcó un antes y un después en la cobertura mediática y la conciencia ciudadana.

El expediente judicial demostró que, tras invitar a su primo a una exhibición de motores, Redondo Llenas y su cómplice, Juan Manuel Moliné Rodríguez, lo mantuvieron cautivo con el objetivo de pedir 10 millones de pesos como rescate. La trama terminó con el asesinato del menor, quien sufrió 34 puñaladas y fue hallado atado en un arroyo, tras la búsqueda encabezada por su madre, Ileana Aybar de Llenas.

PUBLICIDAD

La investigación avanzó de forma contundente cuando, en la mano de la víctima, apareció un papel con el número telefónico de la novia de Moliné Rodríguez.

Ambos confesaron su participación ante las autoridades. El proceso penal concluyó estableciendo a Redondo Llenas como autor material de las heridas y a Moliné Rodríguez como partícipe directo, por lo que fueron condenados a 30 y 20 años de prisión respectivamente. Moliné Rodríguez cumplió su pena y recuperó la libertad en 2016, según informe de Diario Libre.

La jueza Miolany Herasme Morillo ordena la excarcelación de Mario José Redondo Llenas tras 30 años de prisión por el caso Llenas Aybar. (Foto: Diario Al Día)
La jueza Miolany Herasme Morillo ordena la excarcelación de Mario José Redondo Llenas tras 30 años de prisión por el caso Llenas Aybar. (Foto: Diario Al Día)

Durante su reclusión, Redondo Llenas intentó acceder sin éxito a la libertad condicional y a la revisión de su sentencia. En cada uno de estos intentos, la justicia sostuvo que debía agotarse la totalidad de la condena.

En audiencias judiciales, Redondo Llenas manifestó arrepentimiento, afirmando: “Yo lo siento. Lo lamento profundamente y lo voy a lamentar toda la vida”, y presentó certificados de cursos realizados en prisión para acreditar su esfuerzo de rehabilitación.

La familia de José Rafael Llenas Aybar, especialmente sus padres, mantuvo durante años una postura firme contra cualquier posibilidad de excarcelación anticipada. Respaldados por informes psiquiátricos, alegaban que el condenado padecía un “trastorno antisocial de la personalidad” de carácter irreversible, lo que, según su criterio, justificaba un tratamiento penal distinto al ordinario. Estos argumentos no fueron admitidos por el sistema judicial, que optó por aplicar la ley en sus términos más estrictos.

El impacto del crimen trascendió el ámbito familiar y judicial. El caso Llenas Aybar alteró la percepción de seguridad en la sociedad dominicana y aceleró la discusión sobre las falencias institucionales en la prevención y sanción del delito. La reacción pública fue inmediata, con una cobertura mediática que visibilizó el dolor familiar y la exigencia social de justicia.

Caricatura de Mario José Redondo Llenas, hombre dominicano con camisa blanca, sosteniendo la puerta entreabierta de una celda de prisión.
Las condenas establecieron a Redondo Llenas como autor material y a Moliné Rodríguez como partícipe directo del homicidio agravado en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, la liberación de Redondo Llenas representa el cumplimiento formal de la condena, pero no resuelve el dilema de fondo: ¿puede una sentencia reparar la magnitud del daño causado? Treinta años después, la memoria colectiva sigue marcada por el caso, que transformó la manera en que el país entiende la violencia, la impunidad y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales. El desenlace judicial concluye, pero el debate sobre la reparación social y moral permanece abierto.

La salida de Juan Manuel Moliné Rodríguez tras cumplir su condena por complicidad

Juan Manuel Moliné Rodríguez, quien fue el cómplice de Mario José Redondo Llenas, obtuvo su libertad el 5 de mayo de 2016, tras cumplir los 20 años de prisión a los que fue condenado por el asesinato de José Rafael Llenas Aybar. Su salida se produjo en horas de la tarde, luego de que su familia recogiera sus pertenencias en el Centro de Corrección de Najayo-Hombres.

Mario José Redondo Llenas, y Juan Manuel Moliné acusados de asesinar a un menor de 12 años. (Foto: Diario Al Día)
Mario José Redondo Llenas, y Juan Manuel Moliné acusados de asesinar a un menor de 12 años. (Foto: Diario Al Día)

La orden de excarcelación fue ejecutada en cumplimiento del artículo 440 del Código Penal Dominicano, según explicó el juez Willys Jesús Muñoz. Moliné Rodríguez fue apresado el 5 de mayo de 1996, con solo 18 años, y recuperó la libertad a los 38, de acuerdo a datos de Diario Libre. Durante su tiempo en prisión, solicitó en dos ocasiones la libertad condicional, pero ambas fueron rechazadas. La Cámara Penal de la Suprema Corte convirtió en irrevocable la sentencia de 30 años para Redondo Llenas y 20 años para Moliné Rodríguez por la muerte del adolescente.

Temas Relacionados

Caso Llenas AybarRepública DominicanaCrimen ViolentoSistema JudicialHomicidio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Régimen de Daniel Ortega incrementa la presión contra la Iglesia Católica en Nicaragua

Las autoridades han aumentado las restricciones sobre las actividades religiosas mediante operativos diarios y control de eventos, situación que ha provocado salidas forzadas de integrantes de la Iglesia y condiciones económicas más difíciles para las parroquias

Régimen de Daniel Ortega incrementa la presión contra la Iglesia Católica en Nicaragua

Comercios en Panamá obvian otorgarle los beneficios que corresponden a los jubilados

Las faltas más graves están vinculadas a la aplicación de la tasa de interés, y a irregularidades en préstamos personales y comerciales

Comercios en Panamá obvian otorgarle los beneficios que corresponden a los jubilados

En fotos: Las actividades por el Día Mundial de Star Wars toman espacios culturales de San Salvador

Un homenaje que combinó música, diversión e identidad local cambió el rostro de la ciudad. El evento marcó un antes y después para el acceso gratuito al entretenimiento

En fotos: Las actividades por el Día Mundial de Star Wars toman espacios culturales de San Salvador

Tos ferina avanza en Honduras: 10 bebés muertos y fallas en vacunación agravan crisis sanitaria

Autoridades intensifican la campaña de vacunación y recalcan la urgencia de coberturas mayores al 95% para lograr inmunidad colectiva.

Tos ferina avanza en Honduras: 10 bebés muertos y fallas en vacunación agravan crisis sanitaria

Guatemala: Una avioneta cae en aldea de Santa Cruz Barillas con un saldo de muertos y heridos

Las autoridades informaron que una aeronave se precipitó en una aldea de Huehuetenango este domingo, pero el número de víctimas aún está por confirmarse. Los servicios de emergencia y pobladores auxiliaron a los heridos mientras se investigan las circunstancias del hecho

Guatemala: Una avioneta cae en aldea de Santa Cruz Barillas con un saldo de muertos y heridos

TECNO

Recibiste un código de verificación de WhatsApp sin pedirlo: qué significa y cómo proteger tu cuenta

Recibiste un código de verificación de WhatsApp sin pedirlo: qué significa y cómo proteger tu cuenta

Cómo la IA consigue imágenes espaciales más nítidas desde la Tierra: el avance detrás del modelo Neo

Free Fire: estos son los códigos gratis del 4 y 5 de mayo y cómo usarlos

Correos falsos, mensajes de texto y llamadas fraudulentas: la guía para identificar y evitar el phishing

Cómo empezar a invertir en criptomonedas y cómo operan

ENTRETENIMIENTO

Entre risas y pasión: cómo Macaulay Culkin cuida a Brenda Song durante los partidos de los Lakers

Entre risas y pasión: cómo Macaulay Culkin cuida a Brenda Song durante los partidos de los Lakers

A los 53 años, Cameron Diaz dio la bienvenida a su tercer bebé: “Estamos muy bendecidos”

“Leyendas”: la nueva serie británica basada en un caso real

Kris Jenner habló sobre su cirugía estética y enfrentó a los críticos: “Buscaba un resultado natural, no cambiar todo mi rostro”

Que la Fuerza te acompañe: historia, curiosidades y secretos detrás del Día de Star Wars

MUNDO

“Busque inmediatamente un lugar seguro”: primera alerta por ataque con misiles en Emiratos Árabes desde el cese del fuego

“Busque inmediatamente un lugar seguro”: primera alerta por ataque con misiles en Emiratos Árabes desde el cese del fuego

Destructores estadounidenses entraron al Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz para escoltar buques comerciales

Cabo Verde prohibió el descenso de pasajeros del crucero donde hubo tres muertos por hantavirus: hay más personas enfermas

Bajo las amenazas de Irán, así funciona el tránsito en el estrecho de Ormuz con el despliegue de Estados Unidos

Financial Times: Vladimir Putin se refugia por temor a un asesinato