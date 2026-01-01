Qué significa callar durante una discusión, según la psicología

El hábito de no expresar malestar en una relación responde muchas veces al miedo a perder el afecto de la otra persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las relaciones de pareja, familiares o de amistad, hay quienes evitan expresar su malestar o deseos, con la intención de eludir el conflicto o por temor al rechazo. Esta forma de actuar, que busca preservar la armonía, en realidad, termina impactando negativamente en el bienestar emocional y la autoestima de quien la adopta.

Según los especialistas, este patrón responde a motivos internos relacionados con el miedo a perder el afecto, a ser rechazado o juzgado por expresar lo que se siente. Estas actitudes muchas veces se originan en experiencias en entornos familiares donde las emociones no se validaban o el conflicto era visto como una amenaza para la relación.

Sin embargo, las consecuencias de callar siempre van surgiendo de manera gradual. Según expresó el doctor en Psicología y escritor Walter Riso, en su libro “Los 7 pilares del amor propio”, esas personas terminan “aceptando lo inaceptable”. Esta tendencia implica sacrificar las propias necesidades y límites, reforzando la idea de que la propia voz tiene poco valor y que es más fácil abandonar el bienestar propio que afrontar un conflicto.

La tendencia a aceptar lo inaceptable refuerza la idea de que la propia voz tiene poco valor y es mejor evitar el conflicto (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a lo dicho por la psicóloga y divulgadora Andrea Mora en Heraldo, estas personas suelen optar por callar o mantener una actitud neutral usando frases como “No importa” o “No es tan grave”, e incluso modifican su opinión para coincidir con la de los demás.

Las causas, según la experta, son: “Alta sensibilidad hacia los sentimientos de los demás, tendencia a la pasividad o sumisión, dificultad para establecer límites claros, evitación de temas controversiales y necesidad constante de aprobación externa”.

Además, suelen presentar rasgos de ansiedad, sobre todo en situaciones sociales o al tomar decisiones. Les cuesta ser asertivos y expresar sus necesidades o deseos, muestran una autoexigencia elevada y experimentan conflictos internos, resentimiento o frustración por no haber defendido sus propios intereses, describió la psicóloga.

Dos razones por las que se suele evitar discutir en la pareja

Dos tipos de evitación del conflicto en la pareja son la autoconservación emocional y la evasión de responsabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Erin Leonard, psicoterapeuta, expresó en un artículo en Psychology Today que pueden existir dos tipos distintos de personas que evitan los conflictos: el primero, lo hace por autoconservación y el segundo, por razones egoístas.

Evitación del conflicto por autoconservación. En este caso, la persona evita la pelea para protegerse emocionalmente. Suele estar en una relación con alguien que no respeta los puntos de vista del otro. La evasión surge como una estrategia de autodefensa frente a luchas de poder y dinámicas desgastantes. El objetivo es no exponerse a discusiones que terminan en falta de respeto o degradación personal, señaló la psicoterapeuta.

Evitación del conflicto por razones egoístas. La persona evita el conflicto para esquivar la responsabilidad sobre sus actos. Busca no enfrentar la desaprobación de la pareja y oculta información relevante para sus intereses. “Es una forma de escapar de la responsabilidad y evitar avanzar con un acto egoísta que puede lastimar a su pareja. A menudo, este tipo de persona puede excusar su falta de transparencia diciendo: “No quería estresarte, así que no te lo dije”, ejemplificó la experta.

La autoconservación lleva a evitar peleas para no exponerse a faltas de respeto o luchas de poder en la relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y explicó que evitar un conflicto con la pareja que no puede aceptar un punto de vista opuesto puede ser una opción inteligente. “Sortear las luchas de poder identificando con calma tres o cuatro límites ayuda a una persona a determinar si la pareja puede ser respetuosa", señaló.

Por otro lado, una pareja que oculta conductas egoístas para no pelear, está evitando hacerse responsable. “Comprender cada estilo de evitación de conflictos puede informar a una persona sobre la seguridad emocional de la relación”, advirtió.

La importancia del amor propio

Fortalecer la confianza personal permite expresar sentimientos abiertamente y establecer límites en cualquier relación (Imagen ilustrativa Infobae)

Para transformar este patrón de personalidad, Walter Riso propone fortalecer el amor propio, lo que significa aprender a poner límites, comunicar lo que se siente y defender el espacio emocional personal. “Quererse a uno mismo es cuidarse”, dijo el doctor Riso.

En palabras del psicólogo en Infobae, “amar el amor propio es un factor de resistencia hacia la depresión, quizás, el más importante porque ayuda a combatir los problemas de ansiedad y mejorar las relaciones afectivas e interpersonales”.

Y así resumió sus 7 pilares del amor propio:

Tratarse con amabilidad y permitirse disfrutar de lo que se merece son claves para cultivar el amor propio según Riso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprender a distinguir qué es y qué no es el amor propio Activar la aceptación incondicional de sí mismo, el corazón del amor propio Tratarse con amabilidad y darse el gusto que merecemos Defender el amor propio y aprender a marcar límites Liberar el amor propio de los apegos y conectarlo con los propios valores Cambiar la narrativa y rescribir una historia personal que fortalezca el amor propio El amor propio en acción: volcarse al mundo y vivir intensamente

Expresar lo que se siente fortalece la salud de la relación y ayuda a construir una autoestima más sólida y auténtica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras del autor: “Mientras la otra persona está frente a ti, ignorándote, tú estás contigo misma, contigo mismo, en el más profundo de los amores: el amor propio.”

Según Riso, la mejor respuesta frente a la indiferencia ajena no es la rabia ni la humillación, sino el regreso al propio centro.

Desarrollar una comunicación en las relaciones más directa y abierta impacta favorablemente en la manera de vincularse, reforzando la confianza en sí mismo. Afianzar la validez de lo que se siente y se piensa permite establecer relaciones más auténticas y reconstruir la propia dignidad.