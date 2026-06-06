Los ladrillos de vidrio volvieron y ya son tendencia en el diseño de interiores

Los ladrillos de vidrio vuelven como recurso central del diseño contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de los ladrillos de vidrio como elemento central en el diseño contemporáneo ha modificado la percepción de este material, que tradicionalmente se asociaba con los años 80.

Según Elle Decoration, ejemplos actuales muestran cómo arquitectos y diseñadores internacionales exploran nuevas aplicaciones funcionales y estéticas de los ladrillos de vidrio en proyectos residenciales y comerciales.

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La reaparición de los ladrillos de vidrio responde a su capacidad de equilibrar privacidad, paso de luz natural y flexibilidad espacial en una sola solución.

El material equilibra privacidad, luz natural y flexibilidad espacial en una sola solución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este material permite dividir ambientes sin perder luminosidad, facilita la ventilación y ofrece a diseñadores y arquitectos la posibilidad de jugar con texturas, colores y formas, adaptándose a la búsqueda de entornos más versátiles y visualmente atractivos.

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En el último siglo, los ladrillos de vidrio han atravesado etapas de popularidad y olvido. Inspirada en la vanguardista Maison de Verre en París —construida en 1928—, esta tendencia alcanzó notoriedad en los años 80.

Hoy, el resurgimiento de este material combina el atractivo nostálgico con innovaciones en el uso de sus propiedades escultóricas y su capacidad para difuminar la luz, como ha detallado el medio citado. Actualmente, los ladrillos de vidrio se emplean más allá de la estética retro y se adaptan a soluciones flexibles y eficientes desde el punto de vista energético.

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Los bloques traslúcidos dividen ambientes sin perder luminosidad ni amplitud visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usos funcionales y ventajas de los ladrillos de vidrio

El uso contemporáneo de los ladrillos de vidrio se explica por sus ventajas prácticas en la optimización espacial. Este material favorece la ventilación y la entrada de luz, mientras permite dividir áreas sin bloquear la visión ni aislar completamente los ambientes.

En viviendas con espacio limitado, los muros curvos de ladrillos de vidrio logran delimitar zonas como baños o pasillos sin sacrificar luminosidad ni sensación de amplitud. Esta solución facilita la configuración flexible de los espacios y contribuye al bienestar al incrementar la entrada de luz natural y favorecer la circulación de aire.

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El resurgimiento combina nostalgia con usos escultóricos y nuevas aplicaciones funcionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias internacionales y ejemplos destacados

Entre los proyectos más reconocidos está el Crystal Pavilion en Vietnam, desarrollado recientemente por Da Vàng Studio. Su fachada curva refleja la luz y constituye un referente del diseño residencial moderno.

En el Reino Unido, el Buchanan Studio apostó por revestir una cocina con ladrillos de vidrio de colores intensos, logrando un efecto cromático dinámico. “Los colores juegan con la luz de manera maravillosa, generando una energía que armoniza con el ambiente del espacio”, afirmó Angus Buchanan, fundador y director creativo, en declaraciones al medio citado.

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La ventilación y la circulación de aire se integran al diseño con divisiones permeables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Studio Naav en la India utilizó los ladrillos a modo de piezas de construcción para conformar asientos escalonados en el café Sabha Coffee, en Hyderabad.

Niharika y Varsha Prashasan, sus fundadoras, destacaron para el medio la cualidad que aporta este diseño: “Permite que la luz natural atraviese el área de asientos, manteniendo la apertura visual y el interés en el espacio”.

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En Polonia, el estudio Mistovia optó por una pared curva de ladrillos de vidrio para cerrar el baño de un apartamento en Katowice. En Alemania, Studio Karhard empleó el material para instalar una división entre la sala y el vestíbulo de un apartamento en Berlín. Estos proyectos evidencian la adaptabilidad y el aporte funcional que definen la tendencia internacional.

Texturas, colores y formas amplían el repertorio estético en proyectos actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Elle Decoration, la versatilidad de los ladrillos de vidrio amplía las posibilidades tanto en viviendas como en espacios comerciales. El resurgimiento global de este recurso, que ya fue utilizado y marcó tendencia, se alinea con las necesidades actuales de flexibilidad espacial y ambientes luminosos.

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El aprovechamiento de los ladrillos de vidrio permite redefinir la utilidad y luminosidad de los espacios, adecuándolos a formas de vida flexibles donde la claridad visual y la multifuncionalidad resultan prioritarias.