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Por qué cada vez más personas sienten inquietud cuando el teléfono suena sin previo aviso

Un experimento del Wall Street Journal reveló que la tasa de respuesta a llamadas no planificadas cayó de forma notable en intentos repetidos. Cómo el recelo ante el contacto imprevisto se extiende en todas las generaciones

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Pantalla de smartphone con fondo oscuro. Muestra opciones de llamada: Recordarme (reloj), Mensaje (burbuja), Rechazar (botón rojo), Aceptar (botón verde).
El auge de los mensajes de texto redefine los hábitos de comunicación en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, las llamadas telefónicas espontáneas se vuelven menos frecuentes en Estados Unidos, mientras que los mensajes de texto consolidan su dominio como principal canal de comunicación.

Según datos de la asociación comercial CTIA citados por el Wall Street Journal, en 2024 los estadounidenses enviaron casi 2,2 billones de mensajes de texto (SMS y MMS) y hablaron por teléfono durante más de 2,4 billones de minutos, lo que refleja el impacto de la tecnología en los hábitos cotidianos.

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En los últimos años, los estadounidenses han cambiado sus preferencias en materia de comunicación: ahora priorizan los mensajes de texto por rapidez y control, reservando las llamadas telefónicas para situaciones específicas.

Las llamadas inesperadas suelen generar sorpresa y, especialmente entre los jóvenes, se interpretan como señal de urgencia o incluso preocupación. Este cambio de dinámica es un reflejo de una sociedad hiperconectada en la que el teléfono móvil se utiliza cada vez menos para hablar de manera imprevista.

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Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro. En la pantalla se ve el teclado numérico gris y blanco y un dedo marcando un número.
Las llamadas telefónicas espontáneas se perciben cada vez más como señales de urgencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del alto volumen de uso, el acto de llamar sin aviso se ha convertido en excepción. El medio citado destaca que una llamada inesperada puede percibirse como indicio de un problema grave.

El propio autor del artículo comprobó que, al comunicarse inesperadamente con un amigo, este respondió de inmediato con inquietud, preguntando si todo estaba bien. Este tipo de reacción ilustra el nuevo significado cultural asociado a la llamada telefónica espontánea.

Cambios en los hábitos de comunicación

La transición hacia los mensajes de texto y la gestión activa de llamadas obedece a razones demográficas y culturales. Las personas mayores asocian la llamada tradicional con la época del teléfono fijo, cuando cada hogar apenas tenía un número y responder formaba parte de la rutina diaria.

Sin embargo, según el Wall Street Journal, actualmente esa espontaneidad desaparece fuera del entorno familiar, donde la probabilidad de obtener respuesta disminuye sensiblemente.

Primer plano de una mujer de cabello castaño corto, suéter azul, con una mano en la frente y un teléfono negro en la oreja, mostrando expresión de preocupación.
La llamada inesperada queda relegada al ámbito familiar o a situaciones de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos modernos disponen de opciones como “No molestar”, “Modo concentración” y “Silenciar a desconocidos”, que los usuarios emplean para evitar interrupciones. Muchos prefieren contestar una llamada inesperada con un mensaje de texto breve —como “¿Todo bien?”— que actúa como filtro preventivo y refleja la preferencia por concertar las comunicaciones.

Este comportamiento tiene una explicación científica documentada en un estudio publicado por la National Library of Medicine, el cual analiza cómo los rasgos psicológicos influyen en la dependencia y el estrés vinculados al uso del smartphone.

La investigación demuestra que los patrones de comunicación digital están directamente conectados con la gestión de la ansiedad y la necesidad de control sobre el entorno social.

Al verse obligados a responder interacciones síncronas y ruidosas como las llamadas, los usuarios experimentan una alteración en su bienestar psicológico, lo que explica científicamente por qué la población prefiere el aislamiento seguro del texto para regular sus niveles de tensión y proteger su estabilidad emocional frente a estímulos imprevistos.

Un adulto mayor con suéter azul oscuro habla por un teléfono fijo con el auricular en la oreja, sentado en un escritorio con documentos, un libro y una computadora.
Las diferencias generacionales marcan la relación con el uso del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnología y generaciones: cómo cambian las llamadas

El avance de la tecnología acentúa la caída de las llamadas espontáneas. El medio observa que los dispositivos actuales incluyen múltiples herramientas para esquivar llamadas.

Incluso los mensajes de voz pierden relevancia: pocos usuarios los dejan y todavía menos los escuchan. Esta tendencia, según el medio, es especialmente fuerte entre los más jóvenes y quienes tienen una alta carga laboral, marcando diferencias notorias entre grupos de edad y ocupaciones.

Mientras algunos, como las personas mayores, conservan afinidad por la llamada tradicional, la mayoría prefiere los textos, tanto para interactuar como para anunciar un contacto posterior. El nuevo contexto digital favorece un control casi total sobre las interrupciones telefónicas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La tecnología refuerza el control sobre las interrupciones y modifica la cultura de la comunicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tasa de respuesta y grupos menos dispuestos a recibir llamadas

De acuerdo con el experimento personal descrito en el medio citado, la tasa de éxito en llamadas no planificadas fue del 50%: la mitad de los contactos respondió en la primera ocasión.

Cuando se repitió la llamada a la misma persona después de varios días, el porcentaje disminuyó de manera notable, revelando una actitud de recelo hacia los contactos imprevistos.

Existen segmentos de la población, como abogados, consultores o quienes trabajan bajo entrega ajustada, que casi nunca aceptan llamadas sin previo aviso, ya que su actividad exige gestionar el tiempo y evitar interrupciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La gestión activa de llamadas se ha vuelto clave en la vida laboral y personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, la llamada espontánea parece quedar relegada a la intimidad familiar o a auténticas emergencias, mientras que el mensaje de texto se consolida como la opción más práctica y eficiente.

En este escenario, quienes mantienen agendas estrictas son los menos susceptibles a recibir llamadas sorpresivas. Para la mayoría, cada vez que suena el teléfono sin haberlo acordado, predomina la sensación de inquietud o expectativa.

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