Receta de puré de calabaza, fácil y rápido

Una opción versátil que forma parte de la tradición argentina y latinoamericana. Esta elaboración destaca por su textura cremosa y por la facilidad con la que puede acompañar diversos platos en cualquier época del año

El puré de calabaza es una guarnición clásica y saludable con raíces en la cocina argentina y latinoamericana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puré de calabaza es uno de esos clásicos reconfortantes que nos transportan a la mesa familiar, especialmente en los días frescos de otoño o invierno.

No solo es una guarnición deliciosa y colorida, sino que también es una opción saludable y versátil que puede acompañar carnes, pescados o incluso protagonizar platos vegetarianos. Su textura cremosa y su sabor dulce lo vuelven un favorito tanto de grandes como de chicos.

Esta preparación tiene raíces profundas en la cocina argentina y latinoamericana, donde la calabaza es un ingrediente accesible y muy valorado. El puré de calabaza es habitual en los menús de todos los días y no falta en las mesas durante las fiestas patrias o reuniones familiares.

Además, admite variantes: algunos lo prefieren bien liso, otros lo enriquecen con queso crema, leche o un toque de manteca, y hay quienes suman especias para realzar su sabor. Es ideal para acompañar asados, milanesas o incluso como base de tartas y pasteles.

Receta de puré de calabaza

Preparar puré de calabaza es una tarea sencilla y rápida, ideal para quienes buscan una guarnición saludable y sabrosa sin complicaciones. El secreto está en elegir una calabaza madura y de buena calidad, que aportará dulzor natural y una textura suave. La cocción puede hacerse al vapor, hervida o incluso al horno para intensificar los sabores.

Una vez cocida la calabaza, solo resta pisarla y agregar los condimentos a gusto. Se puede enriquecer con manteca, un chorrito de leche, sal, pimienta y nuez moscada, logrando una preparación cremosa y reconfortante. Perfecta para cualquier ocasión y muy fácil de adaptar según el paladar de cada familia.

Tiempo de preparación

La receta de puré de calabaza fácil y rápido lleva aproximadamente 30 minutos en total:

  • 10 minutos para pelar y cortar la calabaza
  • 15 a 20 minutos para cocerla (al vapor o hervida)
  • 5 minutos para pisar y condimentar

Ingredientes

  • 1 kg de calabaza (puede ser anco, cabutia o la variedad que se prefiera)
  • 1 cucharada de manteca o aceite de oliva
  • Sal a gusto
  • Pimienta a gusto
  • Nuez moscada opcional
  • 2 a 3 cucharadas de leche (opcional, para un puré más cremoso)

Cómo hacer puré de calabaza, paso a paso

  • Pelar la calabaza, retirar las semillas y cortarla en cubos medianos.
  • Cocinar los cubos de calabaza en agua hirviendo con sal, o al vapor, durante 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernos (se pueden pinchar con un tenedor para comprobarlo).
  • Escurrir bien la calabaza si se hirvió, para evitar un puré aguado.
  • Colocar los cubos cocidos en un recipiente grande y pisarlos con un pisa papas o tenedor hasta lograr una textura suave.
  • Agregar la manteca o el aceite de oliva, sal, pimienta y, si gusta, una pizca de nuez moscada. Mezclar bien.
  • Si se prefiere un puré más cremoso, añadir poco a poco la leche mientras se mezcla.
  • Servir caliente, ideal para acompañar carnes, aves o como plato principal vegetariano.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de puré de calabaza rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de puré de calabaza contiene aproximadamente:

  • Calorías: 80
  • Grasas: 3 g
  • Grasas saturadas: 1,5 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Azúcares: 5 g
  • Proteínas: 1,5 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El puré de calabaza se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien cubierto, en un recipiente hermético. También se puede congelar por hasta 2 meses, aunque es posible que al descongelarlo se note un poco más de líquido (solo revuelve bien antes de recalentar).

