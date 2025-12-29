El puré de calabaza es uno de esos clásicos reconfortantes que nos transportan a la mesa familiar, especialmente en los días frescos de otoño o invierno.
No solo es una guarnición deliciosa y colorida, sino que también es una opción saludable y versátil que puede acompañar carnes, pescados o incluso protagonizar platos vegetarianos. Su textura cremosa y su sabor dulce lo vuelven un favorito tanto de grandes como de chicos.
Esta preparación tiene raíces profundas en la cocina argentina y latinoamericana, donde la calabaza es un ingrediente accesible y muy valorado. El puré de calabaza es habitual en los menús de todos los días y no falta en las mesas durante las fiestas patrias o reuniones familiares.
Además, admite variantes: algunos lo prefieren bien liso, otros lo enriquecen con queso crema, leche o un toque de manteca, y hay quienes suman especias para realzar su sabor. Es ideal para acompañar asados, milanesas o incluso como base de tartas y pasteles.
Receta de puré de calabaza
Preparar puré de calabaza es una tarea sencilla y rápida, ideal para quienes buscan una guarnición saludable y sabrosa sin complicaciones. El secreto está en elegir una calabaza madura y de buena calidad, que aportará dulzor natural y una textura suave. La cocción puede hacerse al vapor, hervida o incluso al horno para intensificar los sabores.
Una vez cocida la calabaza, solo resta pisarla y agregar los condimentos a gusto. Se puede enriquecer con manteca, un chorrito de leche, sal, pimienta y nuez moscada, logrando una preparación cremosa y reconfortante. Perfecta para cualquier ocasión y muy fácil de adaptar según el paladar de cada familia.
Tiempo de preparación
La receta de puré de calabaza fácil y rápido lleva aproximadamente 30 minutos en total:
- 10 minutos para pelar y cortar la calabaza
- 15 a 20 minutos para cocerla (al vapor o hervida)
- 5 minutos para pisar y condimentar
Ingredientes
- 1 kg de calabaza (puede ser anco, cabutia o la variedad que se prefiera)
- 1 cucharada de manteca o aceite de oliva
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Nuez moscada opcional
- 2 a 3 cucharadas de leche (opcional, para un puré más cremoso)
Cómo hacer puré de calabaza, paso a paso
- Pelar la calabaza, retirar las semillas y cortarla en cubos medianos.
- Cocinar los cubos de calabaza en agua hirviendo con sal, o al vapor, durante 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernos (se pueden pinchar con un tenedor para comprobarlo).
- Escurrir bien la calabaza si se hirvió, para evitar un puré aguado.
- Colocar los cubos cocidos en un recipiente grande y pisarlos con un pisa papas o tenedor hasta lograr una textura suave.
- Agregar la manteca o el aceite de oliva, sal, pimienta y, si gusta, una pizca de nuez moscada. Mezclar bien.
- Si se prefiere un puré más cremoso, añadir poco a poco la leche mientras se mezcla.
- Servir caliente, ideal para acompañar carnes, aves o como plato principal vegetariano.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta de puré de calabaza rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de puré de calabaza contiene aproximadamente:
- Calorías: 80
- Grasas: 3 g
- Grasas saturadas: 1,5 g
- Carbohidratos: 15 g
- Azúcares: 5 g
- Proteínas: 1,5 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El puré de calabaza se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien cubierto, en un recipiente hermético. También se puede congelar por hasta 2 meses, aunque es posible que al descongelarlo se note un poco más de líquido (solo revuelve bien antes de recalentar).