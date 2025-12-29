El puré de calabaza es una guarnición clásica y saludable con raíces en la cocina argentina y latinoamericana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puré de calabaza es uno de esos clásicos reconfortantes que nos transportan a la mesa familiar, especialmente en los días frescos de otoño o invierno.

No solo es una guarnición deliciosa y colorida, sino que también es una opción saludable y versátil que puede acompañar carnes, pescados o incluso protagonizar platos vegetarianos. Su textura cremosa y su sabor dulce lo vuelven un favorito tanto de grandes como de chicos.

Esta preparación tiene raíces profundas en la cocina argentina y latinoamericana, donde la calabaza es un ingrediente accesible y muy valorado. El puré de calabaza es habitual en los menús de todos los días y no falta en las mesas durante las fiestas patrias o reuniones familiares.

Además, admite variantes: algunos lo prefieren bien liso, otros lo enriquecen con queso crema, leche o un toque de manteca, y hay quienes suman especias para realzar su sabor. Es ideal para acompañar asados, milanesas o incluso como base de tartas y pasteles.

Receta de puré de calabaza

Preparar puré de calabaza es una tarea sencilla y rápida, ideal para quienes buscan una guarnición saludable y sabrosa sin complicaciones. El secreto está en elegir una calabaza madura y de buena calidad, que aportará dulzor natural y una textura suave. La cocción puede hacerse al vapor, hervida o incluso al horno para intensificar los sabores.

Una vez cocida la calabaza, solo resta pisarla y agregar los condimentos a gusto. Se puede enriquecer con manteca, un chorrito de leche, sal, pimienta y nuez moscada, logrando una preparación cremosa y reconfortante. Perfecta para cualquier ocasión y muy fácil de adaptar según el paladar de cada familia.

Tiempo de preparación

La receta de puré de calabaza fácil y rápido lleva aproximadamente 30 minutos en total:

10 minutos para pelar y cortar la calabaza

15 a 20 minutos para cocerla (al vapor o hervida)

5 minutos para pisar y condimentar

Ingredientes

1 kg de calabaza (puede ser anco, cabutia o la variedad que se prefiera)

1 cucharada de manteca o aceite de oliva

Sal a gusto

Pimienta a gusto

Nuez moscada opcional

2 a 3 cucharadas de leche (opcional, para un puré más cremoso)

Cómo hacer puré de calabaza, paso a paso

Pelar la calabaza, retirar las semillas y cortarla en cubos medianos.

Cocinar los cubos de calabaza en agua hirviendo con sal, o al vapor, durante 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernos (se pueden pinchar con un tenedor para comprobarlo).

Escurrir bien la calabaza si se hirvió, para evitar un puré aguado.

Colocar los cubos cocidos en un recipiente grande y pisarlos con un pisa papas o tenedor hasta lograr una textura suave.

Agregar la manteca o el aceite de oliva, sal, pimienta y, si gusta, una pizca de nuez moscada. Mezclar bien.

Si se prefiere un puré más cremoso, añadir poco a poco la leche mientras se mezcla.

Servir caliente, ideal para acompañar carnes, aves o como plato principal vegetariano.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de puré de calabaza rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de puré de calabaza contiene aproximadamente:

Calorías: 80

Grasas: 3 g

Grasas saturadas: 1,5 g

Carbohidratos: 15 g

Azúcares: 5 g

Proteínas: 1,5 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El puré de calabaza se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien cubierto, en un recipiente hermético. También se puede congelar por hasta 2 meses, aunque es posible que al descongelarlo se note un poco más de líquido (solo revuelve bien antes de recalentar).