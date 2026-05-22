Cultura

Ciudad de Panamá será la sede del XI Congreso Internacional de la Lengua Española en 2028

La designación de la ciudad centroamericana como anfitriona pone fin a la polémica entre Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española

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Luis García Montero, director del Instituto Cervantes (Foto: Europa Press)
Luis García Montero, director del Instituto Cervantes (Foto: Europa Press)

La sede del XI Congreso Internacional de la Lengua Española 2028 será Ciudad de Panamá, una decisión que activa la preparación de la cita trienal del idioma español. La capital panameña deberá organizar una cumbre que reunirá a varios cientos de personas, entre representantes de las 23 academias de la lengua española, escritores, filólogos, intelectuales y periodistas, además del público que asiste a los numerosos actos de cada edición.

La firma del convenio se celebró en la sede de la Cancillería de Panamá, en el casco histórico de la capital, entre el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar. El acuerdo fija los compromisos para la celebración del Congreso, aunque las fechas todavía no fueron concretadas, con el consenso del Cervantes, Panamá, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale). En el acto participaron también el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional del Gobierno panameño, Carlos Guevara Mann; la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter.

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La oficialización de Panamá pone fin a la controversia originada en el X Congreso, celebrado en Arequipa, Perú, en octubre pasado. El 17 de octubre se clausuró esa edición sin anunciar la sede siguiente, aunque los representantes de las 23 academias ya habían acordado que fuera Panamá, en parte porque fue la única candidatura formal presentada. Para aspirar a organizar el congreso, una ciudad debe acreditar el respaldo de su gobierno y contar con presupuesto suficiente para asumir los costos del evento. Panamá cumplía ambos requisitos, siempre según ese medio.

García Montero expresó entonces su rechazo a la opción panameña porque, según sostuvo el organismo que dirige, la candidatura no había sido comunicada oficialmente ni consensuada con el Cervantes, como establece el acuerdo firmado en 2000 entre esa institución y la RAE para organizar los congresos. Desde el Cervantes se insistía en que toda propuesta “debe presentarse a ambas instituciones [el Cervantes y la RAE] y al Gobierno de España y no se hizo”.

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Postal del Congreso de la Lengua en Arequipa, Perú, el año pasado (Foto: Europa Press)
Postal del Congreso de la Lengua en Arequipa, Perú, el año pasado (Foto: Europa Press)

En diciembre García Montero redobló ese cuestionamiento y acusó al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, de “imponer” Panamá. En esa misma comparecencia agregó: “A partir de ahí tenemos que evitar ofender al país porque nos interesan las relaciones internacionales”. Desde la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española sostuvieron siempre que la elección de Panamá fue adoptada por unanimidad por las corporaciones y que no fue una imposición de Muñoz Machado. Fuentes de la RAE reconocieron que la decisión no se trasladó oficialmente a García Montero en Arequipa “porque la situación de tensión y desencuentro que el director del Cervantes había provocado hizo que no fuese el mejor momento para el anuncio”.

Esas mismas fuentes de la RAE mostraron una copia del cable diplomático enviado por el embajador de España en Panamá tanto al Cervantes como al Ministerio de Asuntos Exteriores días antes del congreso de Arequipa. El asunto del documento decía: “Candidatura panameña Congreso Internacional de la Lengua 2028”, lo que, a juicio de la RAE, indicaba que García Montero conocía al menos la intención panameña de albergar la siguiente edición.

La estructura organizativa del congreso distribuye funciones entre varias instituciones. El país anfitrión asume los gastos; el Cervantes cubre los costos administrativos de la parte española y organiza las actividades culturales; y la Asale junto con la RAE preparan el programa académico, con docenas de mesas redondas y conferencias diseñadas en coordinación con el Cervantes. La de Panamá será la segunda vez que el país reciba un Congreso Internacional de la Lengua Española. La primera fue en 2013, cuando el sexto congreso fue inaugurado por el entonces príncipe Felipe de España, hoy rey, y el entonces presidente panameño Ricardo Martinelli.

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