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La madre de Aquiles Álvarez pidió a Daniel Noboa “menos odio y más humanidad” en una carta pública

Geoconda Henriques expresó preocupación por la salud y situación judicial del alcalde de Guayaquil, detenido desde febrero dentro del caso Goleada

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La madre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, difundió una carta pública dirigida al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en medio de la situación judicial que enfrenta su hijo y de la confrontación política que rodea el denominado caso Goleada. El documento se conoció el 21 de mayo de 2026 y rápidamente se viralizó en redes sociales y medios locales.

La carta fue escrita por Geoconda Henriques Aycart, madre del alcalde guayaquileño, quien expresó preocupación por la salud y las condiciones de detención de Álvarez. En el texto, Henriques aseguró que su familia vive momentos de temor e incertidumbre desde el inicio del proceso judicial.

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Soy una madre. No una operadora política, no una delincuente, no un trofeo mediático”, escribió Henriques en uno de los fragmentos más difundidos de la misiva. También señaló que observa un deterioro físico y emocional de su hijo mientras permanece privado de libertad.

Aquiles Álvarez en la Cárcel del Encuentro.
Aquiles Álvarez en la Cárcel del Encuentro.

La publicación de la carta ocurrió horas después de que el presidente Daniel Noboa difundiera un mensaje dirigido “Al País” a través de redes sociales, en el que respondió a cuestionamientos relacionados con temas políticos y judiciales que han marcado la coyuntura ecuatoriana durante las últimas semanas.

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En ese pronunciamiento, Noboa defendió la actuación de su Gobierno en temas de seguridad y aseguró que existen sectores políticos que buscan desacreditar a su administración. El mandatario sostuvo que su Gobierno continuará actuando frente a estructuras delictivas y casos investigados por la justicia ecuatoriana.

La carta de la madre de Álvarez evitó entrar en detalles sobre los expedientes judiciales abiertos contra el alcalde y se concentró principalmente en el impacto familiar y humano del caso. En varios pasajes pidió que la confrontación política no convierta a su familia en objetivo de ataques públicos.

Aquiles Álvarez permanece detenido desde febrero de 2026 dentro de una investigación por presunta delincuencia organizada relacionada con operaciones de comercialización irregular de combustibles. La Fiscalía sostiene que existiría una estructura vinculada a empresas relacionadas con el entorno familiar del alcalde de Guayaquil.

El caso ha escalado políticamente en los últimos meses debido a la confrontación entre el Gobierno nacional y sectores cercanos al correísmo. La investigación fiscal también se amplió hacia familiares y personas vinculadas al entorno empresarial y político de Álvarez.

Parte de la carta de la madre de Aquiles Álvarez.
Parte de la carta de la madre de Aquiles Álvarez.

En semanas anteriores, el presidente Noboa se refirió públicamente al caso durante entrevistas y declaraciones difundidas en redes sociales. En marzo de 2026, el mandatario afirmó que Álvarez estaría “más seguro” dentro de la Cárcel del Encuentro y aseguró que desde su detención se registró una reducción de delitos en Guayaquil.

También en febrero, Noboa expresó públicamente su respaldo al juez Jairo García, quien participó en diligencias relacionadas con el proceso, después de que se reportaran supuestas amenazas contra el magistrado.

La carta de Geoconda Henriques generó reacciones de actores políticos y usuarios en redes sociales. Mientras algunos mensajes expresaron solidaridad con la familia del alcalde, otros defendieron la actuación de la Fiscalía y del Gobierno dentro del proceso judicial.

El alcalde de Guayaquil ha insistido desde el inicio del caso en que es víctima de persecución política y ha rechazado las acusaciones presentadas por la Fiscalía. Sus abogados también han cuestionado varias diligencias realizadas dentro de la investigación.

El momento de la detención de Aquiles Álvarez. (Fiscalía Ecuador)
El momento de la detención de Aquiles Álvarez. (Fiscalía Ecuador)

La Fiscalía, por su parte, sostiene que existen elementos suficientes para continuar con el proceso y ha defendido las actuaciones realizadas dentro de la investigación penal. Las autoridades judiciales mantienen abiertas varias líneas investigativas relacionadas con operaciones financieras y de comercialización de combustibles.

En la parte final de la carta, Henriques hizo un llamado a disminuir la confrontación política y pidió respeto al debido proceso. “El Ecuador necesita menos odio y más humanidad”, escribió en el cierre del documento.

El presidente Daniel Noboa no ha emitido una respuesta pública directa a la carta enviada por la madre del alcalde de Guayaquil.

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