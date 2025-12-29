Tendencias

Gorros de crochet: el accesorio estrella que conquista el verano tanto en la playa como en la ciudad

Entre los must de la estación, destaca un elemento que fusiona tradición y actualidad. Elegido por celebridades y adaptado a distintos estilos, este complemento renueva las jornadas de descanso y paseo frente al mar

Guardar
Gorro de crochet: ideas y
Gorro de crochet: ideas y estilos para sumarlo a tus looks veraniegos

La última Copenhagen Fashion Week marcó una tendencia clara para la próxima temporada de verano: los gorros de crochet se consolidaron como el accesorio esencial tanto para la playa como para la ciudad. Este complemento tejido a mano, caracterizado por su forma ajustada y una amplia variedad de colores, suma textura, frescura y personalidad a cualquier look veraniego. Su presencia en pasarelas y en el street style anticipa que será un elemento clave en los meses de calor, adaptándose a estilos minimalistas, bohemios y urbanos.

Celebridades y referentes de la moda como Emilia Attias, Celeste Muriega, Tini Stoessel, La China Suárez y Hailey Bieber ya los incorporaron en sus looks para destacar tanto en la costa como en la vida urbana.

Los gorros de crochet sobresalen por su diseño artesanal y su capacidad para transformar conjuntos simples en looks llenos de identidad. No se trata del típico sombrero playero, sino de una pieza versátil, disponible tanto en tonos pasteles como en combinaciones vibrantes. La técnica crochet permite crear versiones clásicas y otras más decoradas, con detalles como rejillas, mostacillas o piedras, adaptándose a distintos gustos y ocasiones. Además, la facilidad para tejerlos en casa o encontrarlos en marcas locales los vuelve accesibles y personales.

Emilia Attias: cofia de crochet en blanco, sinónimo de frescura

La actriz luce una
La actriz luce una cofia tejida en blanco, que aporta frescura y un aire artesanal a su look veraniego

La actriz Emilia Attias, conocida por su trabajo en series como “Casi Ángeles” y “El secreto de los Rossi”, se inclinó por una cofia de crochet en blanco para realzar la frescura de sus looks de verano. Este gorro ajustado, tejido a mano, cubre la cabeza y deja ver el cabello lacio y suelto, logrando una imagen limpia y luminosa. El blanco resalta bajo la luz natural y se convierte en una opción ideal para la playa, aportando sencillez y elegancia, mientras la textura del crochet suma un detalle artesanal que transforma cualquier conjunto.

Celeste Muriega: crochet calado y monocromía para el verano

Elige un gorro de
Elige un gorro de crochet calado en tonos crudos, ideal para sumar ligereza y comodidad en los días de calor

Celeste Muriega, conductora y bailarina reconocida por su participación en programas como “La Academia” y “ShowMatch”, apostó por los gorros de crochet en blanco crudo. Su elección se centra en cofias de tejido calado, que permiten mayor frescura y movimiento, perfectas para los días más cálidos. El crochet monocromático refuerza la simpleza y el confort, integrando el accesorio como una pieza clave para looks de verano relajados, tanto en la costa como en la ciudad.

Tini Stoessel: bucket de crochet vibrante para la playa

Apuesta por un bucket
Apuesta por un bucket tejido en colores vibrantes, un detalle que resalta su energía y estilo en la playa

La cantante y actriz Tini Stoessel, popular por su papel en “Violetta”, eligió un sombrero bucket de crochet para destacar en la playa. Su gorro, tejido en base amarilla y decorado con detalles en rosa, azul y blanco, suma energía y color al look. Este tipo de bucket crochet, ajustado y con motivos circulares, se convierte en el centro de atención, acompañando bikinis y accesorios veraniegos. El crochet, en este contexto, aporta alegría, dinamismo y un toque distintivo para los días de sol y mar.

La China Suárez: sombrero de crochet beige, el aliado urbano

Incorpora un modelo beige de
Incorpora un modelo beige de textura visible, perfecto para combinar con prendas urbanas y lograr un look relajado

La China Suárez, actriz y modelo con trayectoria en ficciones como “Casi Ángeles” y “Argentina, tierra de amor y venganza”, incorpora los sombreros de crochet en tonos beige a sus looks urbanos. Este modelo presenta textura visible y alas suaves, fusionando el detalle artesanal con prendas de mezclilla y maquillaje natural. El gorro de crochet beige se adapta tanto a salidas de ciudad como a paseos por la playa, demostrando la versatilidad del accesorio y su capacidad para integrarse a diferentes estilos.

Hailey Bieber: bucket de crochet con franjas de color

Opta por un bucket de
Opta por un bucket de franjas multicolores, el complemento ideal para destacar en cualquier entorno de verano

La modelo internacional Hailey Bieber, referente del street style y de campañas de moda, se mostró con un sombrero bucket de crochet con franjas anchas en púrpura, rojo, azul, beige y negro. Este gorro, que combina el diseño artesanal con una paleta de colores audaz, se convierte en la pieza principal del conjunto. El bucket de crochet con franjas se integra a atuendos gráficos y desenfadados, ideal para quienes buscan destacar tanto en la ciudad como en ambientes relajados de verano.

Este accesorio tejido a mano se adapta a rutinas playeras y urbanas, aportando autenticidad y frescura. Su variedad de modelos, colores y formas permite personalizar cada look, convirtiéndolo en un imprescindible para quienes buscan sumar un detalle artesanal y único a su vestuario estival.

Temas Relacionados

GorrosGorros de crochetCrochetManualidadesÚltimas noticiasVerano 2026Verano 2026 Argentina

Últimas Noticias

Una mujer de 40 años murió por hantavirus en Santa Fe: síntomas y cómo prevenir una enfermedad que aún no tiene cura

Santa Fe ya sumó 13 casos positivos y tres muertes en 2025, mientras el Ministerio de Salud de la Nación reportó 66 contagios y 21 fallecimientos en todo el país entre enero y noviembre

Una mujer de 40 años

Los 13 avances médicos del año que dan esperanza para la mejora de la calidad de vida y la longevidad en 2026

La medicina avanzó a pasos agigantados en 2025, con innovaciones que prometen transformar diagnósticos, tratamientos y la calidad de vida de millones de personas. Cuáles son los hitos que marcan el rumbo de la salud

Los 13 avances médicos del

El brócoli y otras crucíferas, ¿posibles aliados de la inmunoterapia y los tratamientos contra el cáncer?

Un estudio realizado en Francia señala que ciertos compuestos presentes en verduras específicas estimulan la respuesta inmune y potencian la acción de terapias modernas. Qué tener en cuenta y la importancia de contar con el acompañamiento de un profesional de la salud

El brócoli y otras crucíferas,

15 estrategias para mejorar una relación amorosa, según un terapeuta de parejas

Un psicólogo detalla en base a los más recientes estudios científicos que los hábitos cotidianos, como la comunicación respetuosa y la escucha activa , son los pilares de la estabilidad afectiva

15 estrategias para mejorar una

Punta del Este: los looks que serán furor en 2026 debutaron en el primer evento del verano

Bordados, transparencias, grandes estampas y kimonos serán las claves de este año en el balneario uruguayo

Punta del Este: los looks
DEPORTES
A través de un comunicado,

A través de un comunicado, la AFA rechazó acusaciones de presuntos desvíos millonarios a los Estados Unidos

Julio Grondona y Chiqui Tapia: dos presidentes de AFA con la suma del poder, pero con estilos bien diferentes

Dieron a conocer el ranking de novatos de la F1: qué lugar ocupó Colapinto y el análisis sobre su actuación

Tras más de diez años en River Plate, Milton Casco acordó su llegada a un grande de Sudamérica

La Argentina pone primera en la United Cup: formato, rivales y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Así fue la escapada de

Así fue la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez al campo: sobremesas, fogatas y aire puro

María Belén Ludueña disfruta y agradece su embarazo en Mar del Plata: “Fuimos con Jorge a la gruta de Lourdes”

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

INFOBAE AMÉRICA

Siria presentó una nueva moneda

Siria presentó una nueva moneda y anunció un período de transición para dejar atrás la libra del régimen depuesto de Al Assad

De alimento maldito a base nutricional de las mesas en todo el mundo: la historia detrás de la revolución de la papa y el legado de Parmentier

Bolsonaro volvió al quirófano por una segunda cirugía para tratar un hipo crónico

Las bolsas europeas cerraron con máximos históricos

El grupo terrorista Hamas ratificó que no entregará sus armas como parte de un acuerdo de paz en Gaza