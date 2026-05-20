Honduras

Honduras inaugura Casa Refugio para protección de la mujer

El municipio de Gracias, Lempira, inauguró una Casa Refugio destinada a proteger a mujeres víctimas de agresiones, desplazamiento, trata y otras situaciones de vulnerabilidad.

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La apertura de la Casa Refugio responde a la urgencia de combatir los alarmantes índices de femicidios y violencia de género en el país.
La apertura de la Casa Refugio responde a la urgencia de combatir los alarmantes índices de femicidios y violencia de género en el país.

En medio de un contexto marcado por el aumento de la violencia contra las mujeres en Honduras, el municipio de Gracias, Lempira, inauguró una Casa Refugio destinada a proteger a mujeres víctimas de agresiones, desplazamiento, trata y otras situaciones de vulnerabilidad.

El espacio busca convertirse en un lugar seguro para quienes se ven obligadas a huir de sus hogares para salvar su vida.

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El municipio de Gracias, en el departamento de Lempira, Honduras dio un paso importante en la protección de los derechos de las mujeres con la inauguración de una Casa Refugio destinada a brindar atención integral, seguridad y acompañamiento a víctimas, sobrevivientes de violencia de género.

La apertura de este espacio representa una nueva alternativa de protección para mujeres que enfrentan situaciones extremas de violencia, amenazas, desplazamiento forzado o abandono, en un país donde los índices de agresiones y femicidios continúan generando preocupación.

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La Casa Refugio también atenderá a mujeres migrantes, retornadas, refugiadas y víctimas de trata de personas, ofreciendo un entorno seguro bajo principios de igualdad, dignidad y no discriminación.

Durante el acto inaugural, autoridades nacionales y municipales subrayaron que este proyecto busca responder a una necesidad urgente que enfrentan muchas mujeres hondureñas que, al escapar de la violencia, no cuentan con lugares seguros donde resguardarse junto a sus hijos o familiares.

Esperanza y protección

La titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de los Asuntos de la Mujer (SEMUJER) sostuvo que la apertura de este refugio simboliza mucho más que la inauguración de un edificio.

“Hoy es un día de enorme trascendencia para Gracias. Esta Casa Refugio representa mucho más que una infraestructura; representa una decisión política y humana que les dice a las mujeres: no están solas”, afirmó durante su discurso.

La funcionaria subrayó que muchas víctimas de violencia atraviesan procesos dolorosos y complejos cuando deciden abandonar entornos peligrosos para proteger su vida.

La aldea Victorina se conmociona tras el crimen de una mujer hondureña, agregando temor y sensación de inseguridad en la comunidad. (Foto: Cortesía)
La aldea Victorina se conmociona tras el crimen de una mujer hondureña, agregando temor y sensación de inseguridad en la comunidad. (Foto: Cortesía)

Cada mujer merece encontrar un espacio donde pueda sentirse segura, escuchada y atendida con respeto y dignidad, según manifestó.

“Este refugio debe convertirse en una puerta abierta hacia la protección de derechos, la recuperación emocional y la esperanza de una nueva vida”, puntualizó.

Según lo informado por las autoridades, la Casa Refugio ofrecerá protección temporal, acompañamiento psicosocial, orientación legal y atención especializada para mujeres en situación de riesgo.

Además, se busca fortalecer mecanismos de respuesta inmediata frente a casos de violencia basada en género y crear redes de apoyo para mujeres que requieren asistencia urgente.

Respuesta inmediata y atención integral

SEMUJER señaló que la institución continuará coordinando acciones interinstitucionales para garantizar que este tipo de espacios funcionen de manera efectiva y con atención especializada.

Esta dependencia estatal recordó que es la entidad encargada de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas orientadas a la protección de mujeres víctimas de violencia en Honduras.

La apertura de la Casa Refugio responde a la urgencia de combatir los alarmantes índices de femicidios y violencia de género en el país.. (FOTO cortesía: Confidencial HN)
La apertura de la Casa Refugio responde a la urgencia de combatir los alarmantes índices de femicidios y violencia de género en el país.. (FOTO cortesía: Confidencial HN)

Por su parte, el alcalde José Mario Cálix, explicó que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta frente a situaciones de violencia y brindar apoyo real a mujeres que atraviesan momentos críticos.

También indicaron que la creación de espacios seguros resulta fundamental para combatir la violencia de género y reducir la vulnerabilidad de mujeres y niñas.

La inauguración de esta Casa Refugio ocurre en un contexto nacional en el que las organizaciones defensoras de derechos humanos continúan alertando sobre el aumento de la violencia contra las mujeres.

Los femicidios, agresiones físicas, amenazas y casos de violencia doméstica siguen representando una de las principales problemáticas sociales del país.

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