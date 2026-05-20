Honduras

Autoridades decomisan 4 millones de lempiras en cargamento de marihuana vinculado a la MS en el norte de Honduras

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) decomisó el cargamento y capturó a tres supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha durante un operativo ejecutado en el norte del país, donde la droga era transportada en un compartimiento falso dentro de un vehículo.

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Los detenidos serán acusados por el delito de tráfico de drogas agravado. (FOTO: X / DIPAMPCO)
Los detenidos serán acusados por el delito de tráfico de drogas agravado. (FOTO: X / DIPAMPCO)

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) ejecutó un nuevo operativo contra estructuras criminales vinculadas a la Mara Salvatrucha (MS) en el norte de Honduras, logrando el decomiso de un cargamento de marihuana valorado en millones de lempiras y la captura de tres presuntos integrantes de la organización delictiva.

La operación se desarrolló en la aldea El Carmen, ubicada en la colonia Colinas, donde agentes policiales interceptaron un vehículo tipo pick-up color rojo que transportaba la droga oculta dentro de una caleta falsa construida en la estructura del automotor.

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De acuerdo con las autoridades, el cargamento de marihuana tendría un valor superior a los cuatro millones de lempiras (150,404.60 dólares) y presuntamente sería distribuido mediante la modalidad de narcomenudeo en diferentes sectores del territorio hondureño.

La droga era transportada en un pick-up color rojo intervenido por agentes policiales. (FOTO: X / DIPAMPCO)
La droga era transportada en un pick-up color rojo intervenido por agentes policiales. (FOTO: X / DIPAMPCO)

La portavoz de la DIPAMPCO, Rosa Guadalupe, informó que durante el operativo fueron capturados tres supuestos integrantes de la estructura criminal, quienes serían responsables de movilizar, almacenar y distribuir la droga.

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Uno de los detenidos fue identificado como Osman Edgardo Martínez Vázquez, de 19 años, conocido con el alias de “El Veloz”, quien según las investigaciones policiales tenía la función de transportar la sustancia ilícita de un lugar a otro.

También fue arrestado Michael Rápalo, de 21 años, alias “El Colocho”, señalado por los cuerpos de inteligencia como el encargado de esconder o “caletear” la droga para evitar ser detectada por las autoridades.

La tercera capturada responde al nombre de Angie Elizabeth Oliva García, alias “La Yegua”, quien, según la Policía, desempeñaba un rol clave dentro de la estructura criminal y era responsable del almacenamiento del cargamento.

Las autoridades detallaron que los sospechosos intentaban pasar desapercibidos utilizando un compartimiento oculto especialmente acondicionado dentro del vehículo, donde transportaban la marihuana lista para ser distribuida.

Se realizó una inspección minuciosa del automotor y se verificó que efectivamente contaba con una caleta falsa”, explicó la portavoz policial al brindar detalles sobre el hallazgo realizado por los agentes antidrogas.

Tres supuestos integrantes de la MS fueron capturados durante el operativo antidrogas. (FOTO: X / DIPAMPCO)
Tres supuestos integrantes de la MS fueron capturados durante el operativo antidrogas. (FOTO: X / DIPAMPCO)

Durante el procedimiento, los equipos de investigación inspeccionaron completamente el vehículo y confirmaron la existencia de un doble fondo adaptado para movilizar la droga sin levantar sospechas en retenes o puntos de control policial.

La DIPAMPCO indicó que las investigaciones continúan abiertas para determinar el origen exacto del cargamento y establecer hacia qué regiones del país iba a ser distribuida la marihuana decomisada.

Asimismo, las autoridades no descartan que existan más personas involucradas dentro de la red criminal dedicada al almacenamiento y distribución de drogas en el norte del territorio hondureño.

Los tres capturados serán remitidos ante las autoridades judiciales bajo acusaciones relacionadas con el delito de tráfico de drogas agravado, mientras continúan las operaciones para identificar y capturar a otros miembros de la estructura criminal.

En los últimos meses, las fuerzas de seguridad hondureñas han intensificado operativos contra grupos vinculados al narcotráfico, narcomenudeo y extorsión, especialmente en sectores considerados de alta incidencia criminal.

La marihuana decomisada tendría un valor millonario en el mercado ilícito.(FOTO: X / DIPAMPCO)
La marihuana decomisada tendría un valor millonario en el mercado ilícito.(FOTO: X / DIPAMPCO)

La DIPAMPCO aseguró que continuará desarrollando acciones de inteligencia y vigilancia para debilitar las operaciones financieras y logísticas de organizaciones criminales que operan en distintas zonas del país.

Las autoridades reiteraron además que los operativos antidrogas seguirán ejecutándose de manera permanente como parte de la estrategia nacional para combatir el crimen organizado y reducir la circulación de drogas en Honduras.

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