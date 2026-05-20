El Salvador

Bukele inaugura nueva sede de la Fiscalía: “El objetivo es convertir a El Salvador en un país de mayor ley y orden”

Durante el aco acto, el presidente de El Salvador señaló la intención de responder a un incremento en los procesos judiciales mediante la modernización de instalaciones y la incorporación de tecnología avanzada en la fiscalía salvadoreña

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El presidente Nayib Bukele y el Fiscal General de El Salvador, Rodolfo Delgado, participaron en la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía General de la República. (Cortesía: Casa Presidencial)
El presidente Nayib Bukele y el Fiscal General de El Salvador, Rodolfo Delgado, participaron en la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía General de la República. (Cortesía: Casa Presidencial)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, inauguraron este martes la nueva sede de la Fiscalía General de la República (FGR), una obra que representa una apuesta por fortalecer el sistema judicial y la institucionalidad en el país. De acuerdo con lo declarado por las autoridades, la infraestructura está destinada a dotar a la Fiscalía de más herramientas, inversión y capacidad operativa, con el objetivo de hacer más eficiente la labor de investigación y la aplicación de la justicia.

Durante el acto, Bukele destacó que la Fiscalía enfrenta hoy una carga de trabajo sin precedentes. “Nunca la Fiscalía había tenido tanto trabajo como actualmente”, expresó el mandatario, quien atribuyó el incremento a las transformaciones institucionales desarrolladas en los últimos años. El jefe de Estado explicó que las demandas operativas requerían instalaciones modernas y adecuadas, capaces de responder al crecimiento sostenido de las actividades que lleva adelante el Ministerio Público.

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El mandatario señaló que la habilitación del nuevo edificio surge como respuesta directa a las necesidades de la FGR. La obra incorpora tecnología y espacios especializados para mejorar el desempeño del personal y la eficiencia en los procesos judiciales. “La institución requiere de un nuevo edificio para cumplir con sus funciones”, sostuvo Bukele, quien anticipó que el volumen de trabajo no disminuirá sino que continuará en aumento.

La nueva infraestructura de la FGR permite ampliar áreas especializadas de investigación y mejora la atención a víctimas y la seguridad del personal. (Cortesía: Casa Presidencial)
La nueva infraestructura de la FGR permite ampliar áreas especializadas de investigación y mejora la atención a víctimas y la seguridad del personal. (Cortesía: Casa Presidencial)

Bukele plantea una Fiscalía fortalecida para avanzar hacia un país de ley y orden

Acompañado por el Fiscal, Bukele destacó la importancia de contar con una infraestructura que permita realizar las funciones del ministerio Público. La nueva sede, según detalló la administración, ofrece áreas especializadas para la investigación, así como condiciones óptimas para la atención a víctimas y la seguridad del personal. “El crecimiento en la actividad judicial y de investigación ha hecho indispensable la habilitación de espacios adecuados”, remarcó el presidente.

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Bukele expuso que el objetivo de su administración es convertir a El Salvador en un país donde prevalezcan la ley y el orden. “Buscamos que no existan extorsiones ni robos”, afirmó el jefe de Estado, aunque admitió que persisten desafíos asociados a delitos como el hurto, el contrabando, la evasión fiscal, la corrupción y la contaminación ambiental. El mandatario reconoció que estos ilícitos aún no han sido erradicados y constituyen asignaturas pendientes.

La visión de Bukele apunta a consolidar una institucionalidad robusta, capaz de garantizar el respeto a la ley y la reducción de los delitos que afectan a la sociedad salvadoreña. “El país debe avanzar hacia una nueva etapa, en la que se construya una nación con mayor respeto a la ley”, manifestó.

La inauguración de la nueva sede de la Fiscalía General de la República en El Salvador refuerza la lucha contra el crimen y la corrupción. (Cortesía: Casa Presidencial)
La inauguración de la nueva sede de la Fiscalía General de la República en El Salvador refuerza la lucha contra el crimen y la corrupción. (Cortesía: Casa Presidencial)

La inauguración de la nueva sede se enmarca en una política más amplia de modernización institucional, que incluye la optimización de los recursos y la reducción de los tiempos en el procesamiento de casos.

La apuesta por el fortalecimiento de la FGR forma parte de la estrategia gubernamental para consolidar el Estado de derecho en El Salvador y atender las demandas de seguridad, justicia y transparencia de la población.

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