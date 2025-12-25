Tendencias

Cinco recetas fáciles para aprovechar lo que quedó de la mesa de Nochebuena

Después de la cena festiva, muchas preparaciones permanecen en la heladera listas para convertirse en nuevos menús navideños

La mesa navideña deja preparaciones
La mesa navideña deja preparaciones que se transforman en el punto de partida para nuevas comidas el día siguiente, para aprovechar sobras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mesa navideña suele dejar una variedad de preparaciones y sabores que, al día siguiente, se transforman en el punto de partida para nuevos platos. Aprovechar las sobras de las fiestas no solo permite evitar el desperdicio, sino que también invita a la creatividad en la cocina, con opciones prácticas y sabrosas para compartir en familia.

Con algunos ingredientes básicos y los restos de la cena, es posible preparar comidas frescas y variadas, ideales para acompañar el clima distendido de los días posteriores a la Navidad.

1. Receta de sándwich de vitel toné

Los sánguches de vitel toné
Los sánguches de vitel toné aprovechan la terneza del peceto y la cremosidad de la salsa, listos en apenas diez minutos para una comida rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos sándwiches aprovechan la textura tierna del peceto y la cremosidad de la salsa. El pan puede ser desde lactal hasta ciabatta o baguette. Se puede tostar para sumar un toque crujiente.

Tiempo de preparación

Preparar estos sándwiches lleva aproximadamente 10 minutos: 5 minutos para armar y 5 minutos para tostar el pan si se desea.

Ingredientes

  1. Peceto de vitel toné en rodajas.
  2. Salsa de vitel toné.
  3. Pan a elección (baguette, lactal, ciabatta, etc.).
  4. Hojas verdes (rúcula, lechuga, espinaca, opcional).
  5. Tomate en rodajas (opcional).
  6. Cebolla morada en aros finos (opcional).
  7. Aceite de oliva (opcional).

Cómo hacer sándwich de vitel toné, paso a paso

  1. Cortar el pan elegido a la medida deseada. Se puede tostar si se prefiere.
  2. Untar el pan con una capa de salsa de vitel toné.
  3. Colocar encima rodajas de peceto.
  4. Agregar hojas verdes, tomate y cebolla morada si se desea.
  5. Tapar con la otra mitad del pan y presionar suavemente.
  6. Servir inmediatamente, acompañado de más salsa o ensalada fresca.

2. Receta de croquetas de carne asada y puré

Las croquetas de carne asada
Las croquetas de carne asada y puré permiten personalizar la mezcla con queso, cebolla salteada o hierbas frescas según lo disponible después de las fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta permite personalizar la mezcla según los ingredientes disponibles, y hasta sumar queso, cebolla salteada o hierbas frescas.

Tiempo de preparación

Preparar y cocinar las croquetas lleva unos 50 minutos: 30 minutos de preparación y 20 minutos de cocción (fritura).

Ingredientes

  1. 300 g de carne asada (pollo, cerdo o vaca, desmenuzada).
  2. 300 g de puré de papas.
  3. 2 huevos.
  4. 1/2 taza de queso rallado (opcional).
  5. 1 cebolla pequeña picada y salteada (opcional).
  6. 1 cucharada de perejil picado.
  7. Sal y pimienta al gusto.
  8. Pan rallado, cantidad necesaria.
  9. Aceite para freír.

Cómo hacer croquetas de carne asada y puré, paso a paso

  1. Mezclar la carne desmenuzada, el puré de papas, un huevo, el queso rallado, la cebolla y el perejil en un bol.
  2. Sazonar con sal y pimienta.
  3. Tomar porciones de la mezcla y dar forma de croquetas o bolitas.
  4. Pasar cada croqueta por huevo batido y luego por pan rallado.
  5. Dejar enfriar durante 15 o 20 minutos en la heladera.
  6. Calentar suficiente aceite en una sartén y freír las croquetas hasta que estén doradas y crujientes.
  7. Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes.

3. Receta de empanadas de matambre y verduras

Las empanadas de matambre y
Las empanadas de matambre y verduras admiten variantes con huevo duro, aceitunas o queso, adaptándose a lo que haya quedado en la heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta admite múltiples variantes según lo que haya quedado en la heladera después de las celebraciones: se puede agregar huevo duro, aceitunas, queso.

Tiempo de preparación

Preparar y cocinar las empanadas lleva aproximadamente 45 minutos: 20 minutos de preparación del relleno y armado, y 25 minutos de horneado.

Ingredientes

  1. 300 g de matambre cocido (arrollado, a la pizza o asado).
  2. 200 g de verduras cocidas o asadas (pimientos, cebolla, zanahoria, papa, zapallo).
  3. 1 huevo duro picado (opcional).
  4. 12 tapas de empanadas.
  5. 50 g de queso rallado o en cubos (opcional).
  6. Sal, pimienta y condimentos a gusto (ají molido, orégano, pimentón).
  7. 1 huevo batido para pintar.

Cómo hacer empanadas de matambre y verduras, paso a paso

  1. Picar el matambre y las verduras en cubos pequeños.
  2. Mezclar en un bol, agregar huevo duro y queso si se desea.
  3. Sazonar con sal, pimienta y condimentos.
  4. Rellenar las tapas de empanadas y cerrar formando el repulgue.
  5. Colocar en una bandeja, pintar con huevo batido.
  6. Hornear a 200 °C por 25 minutos o hasta dorar.

4. Receta de arroz salteado navideño

El arroz salteado navideño es
El arroz salteado navideño es versátil, admite pollo, cerdo, vegetales asados, jamón o queso, y se prepara en solo veinte minutos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es tan versátil que se puede preparar con todo tipo de ingredientes: desde pollo y cerdo hasta vegetales asados, jamón o queso.

Tiempo de preparación

Preparar este arroz lleva 20 minutos: 5 minutos para cortar los ingredientes y 15 minutos para el salteado.

Ingredientes

  1. 2 tazas de arroz cocido (blanco o integral).
  2. 200 g de carne cocida (pollo, cerdo, vaca) o fiambres en cubos.
  3. 150 g de verduras asadas o cocidas (zanahoria, brócoli, calabaza, etc.).
  4. 2 cucharadas de aceite (oliva o girasol).
  5. 2 cucharadas de salsa de soja o jugo de limón.
  6. 1 diente de ajo picado (opcional).
  7. Sal y pimienta a gusto.
  8. Frutos secos o pasas (opcional).

Cómo hacer arroz salteado navideño, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una sartén grande.
  2. Agregar el ajo y dorar ligeramente.
  3. Incorporar las carnes y verduras en cubos y saltear 3 minutos.
  4. Agregar el arroz cocido y mezclar bien.
  5. Condimentar con salsa de soja, sal y pimienta.
  6. Saltear otros 5 minutos, sumar frutos secos o pasas si se desea, y servir caliente.

5. Receta de tarta de pollo y ensalada rusa

La tarta de pollo y
La tarta de pollo y ensalada rusa es ideal si quedaron grandes cantidades de ambos platos en la mesa navideña, y se puede comer fría o caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tarta es ideal para aprovechar grandes cantidades de ensalada rusa y pollo, y se puede comer fría o caliente.

Tiempo de preparación

La preparación y cocción lleva unos 50 minutos: 15 minutos para el relleno y 35 minutos de horneado.

Ingredientes

  1. 1 tapa de masa para tarta (puede ser hojaldrada o criolla).
  2. 300 g de pollo cocido desmenuzado.
  3. 400 g de ensalada rusa (papa, zanahoria, arvejas, mayonesa).
  4. 2 huevos.
  5. 100 g de queso rallado o en cubos (opcional).
  6. Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

Cómo hacer tarta de pollo y ensalada rusa, paso a paso

  1. Mezclar en un bol el pollo, la ensalada rusa, los huevos y el queso.
  2. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada.
  3. Forrar una tartera con la masa.
  4. Volcar el relleno y emparejar la superficie.
  5. Hornear a 200 °C por 35 minutos o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme.
  6. Dejar entibiar y servir.

