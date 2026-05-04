Novedad científica contra la tos convulsa: una nueva vacuna está disponible en Argentina

La tos convulsa es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa que afecta el tracto respiratorio y puede resultar grave, especialmente en lactantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tos convulsa, conocida también como coqueluche o tos ferina, muestra un resurgimiento preocupante en Argentina y la región.

Este aumento está asociado directamente a la caída de las coberturas de vacunación, especialmente en menores de un año y embarazadas.

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Según el Boletín Epidemiológico Nacional Nº 799, en las primeras nueve semanas de 2026 los casos de tos convulsa aumentaron 147% respecto al mismo período de 2025, pasando de 87 a 215 casos. Si bien el 50% de los casos corresponde a menores de dos años, un 33% corresponde a niños de entre 3 y 14 años, lo que evidencia que las brechas de vacunación no son recientes.

La enfermedad, causada por la bacteria Bordetella pertussis, es altamente contagiosa y puede transmitirse incluso por adultos y adolescentes con síntomas leves o inespecíficos, lo que complica el control epidemiológico.

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Un frasco de vacuna transparente se encuentra sobre una superficie metálica en un laboratorio farmacéutico moderno, con científicos y equipo especializado desenfocados al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva generación de vacunas

En respuesta al escenario epidemiológico, Laboratorios Richmond lanzó en abril de 2026 la vacuna Boostagen-2®, una formulación de refuerzo contra pertussis, tétanos y difteria basada en tecnología recombinante.

Esta vacuna, desarrollada en alianza con la firma BioNet de Tailandia y aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), así como por la Agencia Europea de Medicamentos, introduce una innovación relevante para la inmunización de adolescentes, adultos y embarazadas.

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“Estamos dando un paso decisivo hacia una nueva generación de vacunas. Gracias a esta tecnología podemos aumentar la inmunogenicidad con un excelente perfil de seguridad, particularmente en este contexto de incremento importante de casos”, destacó en diálogo con Infobae el doctor Maximiliano Bergman, director médico de Laboratorios Richmond.

Maximiliano Bergman, director médico de Laboratorios Richmond.

Las vacunas tradicionales contra la tos convulsa utilizan una toxina que se inactiva mediante procesos químicos, como el uso de formaldehído o glutaraldehído. Este procedimiento altera la estructura tridimensional de la proteína y puede reducir hasta un 80% los sitios por donde las células de defensa la reconocen. Esto limita la calidad de la respuesta inmune, ya que el sistema inmunológico no identifica la bacteria de la manera más efectiva.

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En cambio, la tecnología recombinante permite modificar la toxina de la bacteria mediante ingeniería genética. “Estas mutaciones eliminan la toxicidad, pero preservan la estructura original de la proteína”, explicó Bergman.

Así, el sistema inmune recibe una “imagen” más fiel de la bacteria y produce anticuerpos que se unen con mayor fuerza y son capaces de neutralizar mejor el patógeno.

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Esta diferencia cualitativa en la respuesta inmunológica significa no solo generar más anticuerpos, sino también lograr que sean más efectivos. Los estudios clínicos muestran que la vacuna recombinante consigue mayor capacidad neutralizante, mayor avidez de los anticuerpos y, en definitiva, una protección más robusta y duradera frente a la tos convulsa.

Infografía que detalla los porcentajes de cobertura de vacunación completa contra la tos convulsa en menores de 2 años por provincia en Argentina, con un promedio nacional del 68%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El gran avance científico está dado por el componente de pertussis, diseñado como una vacuna recombinante, diferente a las actualmente disponibles en el mercado, que emplean la toxina detoxificada químicamente”, según explicó Elvira Zini, directora científica de Laboratorios Richmond.

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“Al contener hemaglutinina filamentosa, la vacuna induce anticuerpos que bloquean la adhesión de la bacteria al epitelio respiratorio, reduciendo su capacidad de colonización”, indicó Zini.

Además, los componentes de tétanos y difteria cuentan con la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que garantiza estándares globales de pureza y potencia, agregó la especialista.

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Elvira Zini, directora científica de Laboratorios Richmond

Qué dice la evidencia científica

Boostagen-2® demostró superioridad inmunológica respecto a las vacunas tradicionales en ensayos clínicos realizados en adolescentes, adultos y embarazadas. En adolescentes de 9 a 17 años, el estudio publicado en The Lancet Child and Adolescent en diciembre de 2024 mostró una tasa de seroconversión antipertussis del 94%, frente al 71% del comparador activo Adacel, con concentraciones de IgG antipertussis tres veces mayores.

En adultos y adultos mayores la tasa de seroconversión fue del 90% contra el 74% del comparador. En embarazadas, la respuesta antipertussis fue hasta dos veces mayor que con vacunas tradicionales a los 28 días de la vacunación, con mayor transferencia de anticuerpos al recién nacido y protección pasiva más sólida durante los primeros meses de vida.

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“Estas mejoras reflejan una diferencia cualitativa y cuantitativa en la respuesta inmune, con anticuerpos que no solo son más numerosos, sino que se unen con mayor fuerza al antígeno y neutralizan mejor la toxina”, concluyó Bergman.

La tos convulsa sigue requiriendo un enfoque integral que combine esquemas completos de vacunación, vigilancia epidemiológica y diagnóstico temprano, especialmente en los grupos de mayor riesgo. Las autoridades sanitarias y especialistas insisten en la importancia de reforzar la inmunización en embarazadas y en la infancia, así como en mejorar la detección precoz para reducir la letalidad y limitar la transmisión comunitaria.

Una enfermedad prevenible por vacunación

La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el aumento regional de coqueluche y la urgencia de recuperar los niveles históricos de inmunización infantil y en embarazadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tos convulsa comienza con síntomas leves en las vías respiratorias superiores y evoluciona hacia una tos de carácter paroxístico, que incluye una inspiración brusca y, en ocasiones, se acompaña de vómitos.

Entre los grupos más afectados en el país, figuran los menores de 5 años, en particular los lactantes menores de seis meses, que representan la mayoría de las formas graves y fallecimientos asociados a la enfermedad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que el resurgimiento de la tos convulsa afecta a toda la región en los últimos dos años, y remarca la importancia de recuperar los niveles históricos de inmunización infantil y en embarazadas.

Cobertura de vacunación y factores de riesgo

Una ilustración vibrante muestra a una familia protegida por la vacuna contra la tos convulsa, simbolizada por una jeringa y un escudo, mientras un germen tose al margen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descenso en la cobertura de las vacunas del calendario oficial desde 2020 emerge como el principal factor detrás del incremento de casos en Argentina.

“La cobertura en adolescentes de 11 años fue de apenas 54% en 2024, muy por debajo del umbral recomendado del 95%. En mujeres embarazadas, la cobertura alcanzó solo el 72%“, señaló Bergman.

“Si desglosamos por jurisdicción, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cobertura en embarazadas fue del 49%, mientras que en la provincia de Buenos Aires llegó al 64%”, precisó el director médico de Laboratorios Richmond. Esta brecha reduce la protección pasiva en los recién nacidos, quienes solo reciben la primera dosis a los dos meses de vida.

Bergman citó las cifras más recientes: durante las primeras 12 semanas epidemiológicas de 2026, se registraron más de 255 casos, cifra que mantiene la tendencia de los últimos meses de 2025.

La tos convulsa no presenta estacionalidad estricta y puede generar brotes a lo largo de todo el año, incluso en verano. El aumento reciente de casos se atribuye tanto a la mayor circulación bacteriana por baja inmunización como a mejoras en la sospecha clínica y detección diagnóstica, aunque persisten demoras en la consulta y en el acceso al tratamiento oportuno.