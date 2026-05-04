La UE y Canadá se reúnen en Armenia para coordinar respuestas en medio de tensiones con EEUU y las guerras en Ucrania e Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, caminan junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, el día de la cumbre entre la UE y Canadá celebrada en Bruselas el 23 de junio de 2025. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Los líderes europeos y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunirán este lunes en Ereván, Armenia, en el marco de la Comunidad Política Europea (CPE), con el objetivo de coordinar respuestas ante un escenario geopolítico marcado por tensiones con Estados Unidos, la guerra en Ucrania y el conflicto con Irán.

El encuentro, que tendrá lugar en la capital armenia, situará en el centro del debate el papel del presidente estadounidense, Donald Trump, en un contexto de crecientes diferencias transatlánticas. La cita reunirá a jefes de Estado y de Gobierno del continente, junto con Canadá como país invitado.

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El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, escribió en redes sociales: “Líderes de todo el continente, con Canadá como país invitado, debatirán sobre cómo cooperar para fortalecer la seguridad y la resiliencia colectiva”.

La guerra con Irán ha sacudido la economía global tras el aumento de los precios de la energía, lo que ha profundizado la brecha entre Europa y Estados Unidos. En este marco, una disputa entre Trump y el canciller alemán Friedrich Merz derivó en el anuncio de Washington de retirar 5.000 soldados estadounidenses de Alemania.

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Esta decisión ha aumentado las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa de sus aliados europeos, en un momento en que la guerra impulsada por el presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania se prolonga hasta su quinto año.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, escribió en redes sociales: “Líderes de todo el continente, con Canadá como país invitado, debatirán sobre cómo cooperar para fortalecer la seguridad y la resiliencia colectiva” (EFE)

En la cumbre estarán presentes el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El canciller alemán estará representado por el presidente francés, Emmanuel Macron.

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La participación de Carney marcará un hecho inédito, al tratarse del primer líder no europeo en integrarse a este foro. Su inclusión reflejará el fortalecimiento de los vínculos entre Canadá y Europa en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos.

Un alto funcionario de la Unión Europea citado por AFP indicó: “En resumen, será una oportunidad para recalcar que la seguridad de Europa es un desafío integral”.

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La economía canadiense también se ha visto afectada por los aranceles estadounidenses. En ese contexto, Carney ha adoptado una postura firme frente a Washington y ha llamado a reforzar la cooperación entre países de tamaño medio.

En un discurso previo, el primer ministro canadiense instó a una mayor coordinación internacional ante cambios en el orden global, caracterizado por la competencia entre grandes potencias.

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En la cumbre estará presente el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. El canciller alemán estará representado por el presidente francés, Emmanuel Macron (REUTERS)

El analista Sebastien Maillard, del Instituto Jacques Delors, señaló: “Inicialmente, el EPC fue percibido como un club anti-Putin” y añadió: “Con la invitación a Canadá, esta iniciativa, que inicialmente estaba motivada por la geografía, ahora está adquiriendo un sesgo anti-Trump.”

Desde la Unión Europea destacaron la afinidad estratégica con Ottawa. Un funcionario europeo citado por AFP afirmó: “Canadá tiene una forma de ver el mundo y de buscar soluciones a los desafíos que enfrentamos actualmente, una forma que Europa comparte en gran medida”.

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La CPE, creada en 2022 por iniciativa de Emmanuel Macron tras la invasión rusa de Ucrania, reúne a los países de la Unión Europea y a otros socios regionales. En esta edición participarán más de 20 países adicionales.

Si bien estas cumbres no suelen concluir con decisiones formales, ofrecerán un espacio para el intercambio político entre líderes tanto en sesiones plenarias como en reuniones bilaterales. La mayoría de los mandatarios llegará a la capital armenia para una cena informal el domingo.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto incorporarse el lunes, después de que un problema técnico con su avión lo obligara a realizar un aterrizaje de emergencia en Turquía y pasar la noche en Ankara.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (REUTERS)

La reunión en Ereván será la primera de este tipo en el Cáucaso y coincidirá con un acercamiento progresivo de Armenia hacia Europa. El país busca reducir su dependencia de Rusia sin romper completamente los vínculos con Moscú.

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El martes tendrá lugar una cumbre entre la Unión Europea y Armenia, con la participación de Costa y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien la describió como un “hito importante” en las relaciones bilaterales.

Las tensiones entre Armenia y Rusia han aumentado en los últimos años, en parte por la falta de intervención de las fuerzas de paz rusas en conflictos con Azerbaiyán.

El presidente ruso Vladimir Putin se ha declarado “completamente tranquilo” ante el acercamiento armenio a Europa, aunque ha advertido que la pertenencia simultánea a la Unión Europea y a la Unión Económica Euroasiática es “simplemente imposible”. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, impulsa una estrategia de “diversificación” para ampliar las alianzas internacionales del país, en un intento por equilibrar su política exterior entre Rusia y Occidente.

(Con información de AFP)