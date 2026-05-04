Sociedad

Del frío a la ciclogénesis: cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana

La segunda mitad de la semana estará marcada por vientos extremos, tormentas y lluvias abundantes que afectarían algunas zonas de la provincia durante al menos 72 horas

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Cielo - lluvia - tormenta - Buenos Aires
El norte de la Patagonia y la provincia de Buenos Aires serán las zonas más expuestas a los vientos y las precipitaciones durante la segunda mitad de la semana

El otoño más dinámico en lo últimos años va a llegar a su punto de mayor tensión esta semana que comenzará con temperaturas bajo cero en varios puntos del país y terminará con una ciclogénesis de alto impacto afectará al este del país, con vientos que podrían superar los 100 km/h en zonas costeras y lluvias de hasta 100 milímetros sobre la provincia de Buenos Aires.

El lunes trae para Buenos Aires un panorama diferente al del fin de semana. El cielo nublado se alternará con momentos de sol, la temperatura máxima trepará hasta los 21 °C y la mínima no bajará de los 10 °C. Los vientos soplan del cuadrante norte, lo que elevará la sensación térmica respecto de los días previos. Las probabilidades de precipitación se mantendrán en 0% durante todo el día.

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El martes las máximas alcanzarán los 24 °C con una mínima de 14 °C, y el ingreso de aire templado y húmedo desde el norte del país comenzará a hacerse sentir. El cielo permanecerá entre nublado y parcialmente despejado, sin lluvias previstas para la Capital durante ese día.

Mientras tanto, según el sitio especializado Meteored, el avance de esa masa de aire húmedo ya empezará a provocar un desmejoramiento en el centro del Litoral, con probables tormentas de variada intensidad entre el centro de Santa Fe, el sur de Corrientes y el norte de Entre Ríos.

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Las alertas de nivel amarillo se extienden sobre Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y parte de La Pampa ante el avance de bajas presiones desde el norte patagónico
Las alertas de nivel amarillo se extienden sobre Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y parte de La Pampa ante el avance de bajas presiones desde el norte patagónico

El miércoles marcará el punto de inflexión de la semana. Las temperaturas máximas se van a sostener en torno a los 24 °C, pero el riesgo de precipitaciones escalará de forma notable hacia la tarde y la noche, con probabilidades de entre 40% y 70% para Buenos Aires.

La ciclogénesis comenzará a tomar forma: los vientos del cuadrante este se fortalecerán, la presión superficial caerá en el sector comprendido por Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, y las lluvias y tormentas aisladas empezarán a extenderse por el centro del país.

El jueves y el viernes serán, de acuerdo con el pronóstico, los días de mayor exposición al fenómeno. La temperatura máxima para el jueves no va a superar los 20 °C con una mínima de 15 °C, mientras que el viernes la máxima caerá a los 16 °C y la mínima se ubicará en 8 °C. Los vientos del sur y sudoeste asociados al sistema de bajas presiones cobrarán protagonismo: las ráfagas en Buenos Aires se van a ubicar en el rango de los 32 a los 41 km/h el jueves, y escalarán hasta los 42-50 km/h el viernes.

En las zonas costeras del norte de la Patagonia, el estuario del Río de la Plata y la costa uruguaya, Meteored advirtió que algunas simulaciones estiman intensidades de 100 km/h o más. Los montos de lluvia podrían situarse entre los 50 y los 100 milímetros, especialmente sobre Buenos Aires.

La ciclogénesis prevista podría involucrar dos o tres centros de baja presión interactuando al mismo tiempo, lo que complejiza la evolución del fenómeno y la precisión de los pronósticos
La ciclogénesis prevista podría involucrar dos o tres centros de baja presión interactuando al mismo tiempo, lo que complejiza la evolución del fenómeno y la precisión de los pronósticos

El sábado, la semana va a cerrar con un panorama frío y ventoso. La máxima apenas llegará a los 15 °C con una mínima de 8 °C, y las ráfagas se mantendrán entre los 42 y los 50 km/h. Las probabilidades de lluvia variarán entre el 10% y un 40% durante la mañana y la tarde, con un descenso hacia la noche.

La complejidad del evento radica en que, según explicó Meteored, probablemente no se forme un único centro de baja presión superficial, sino que podrían interactuar dos o tres núcleos simultáneamente, lo que dificulta la precisión de los pronósticos.

El portal señaló que “la costa noreste patagónica y la provincia de Buenos Aires (especialmente el sector costero) serán los sectores más afectados por este fenómeno a lo largo de prácticamente 72 horas".

Ante esa incertidumbre, el medio recomendó no alarmarse ante titulares sensacionalistas, pero sí mantenerse informado a lo largo de la semana ante las actualizaciones que vayan surgiendo.

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