Las 5 recetas clásicas de Navidad, rápidas y fáciles de hacer

Las recetas rápidas de Navidad ofrecen opciones fáciles y deliciosas para quienes desean sorprender en las fiestas sin complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Navidad es sinónimo de reencuentros, aromas intensos y recetas que se transmiten de generación en generación. En cada rincón del mundo, platos típicos navideños reúnen sabores y costumbres únicas: pavo al horno en México, pollo frito en Japón, jamón dulce en Suecia, hallacas en Venezuela, pavlova en Australia y vitel toné en Argentina, mientras el panettone aromatiza los hogares italianos. Así, la mesa festiva se convierte en un espacio de historias compartidas, risas y tradiciones que cruzan fronteras, uniendo a las familias bajo el mismo espíritu de celebración.

Desde galletas especiadas hasta el clásico pan dulce, estas cinco preparaciones condensan el espíritu navideño y resultan ideales para quienes desean resultados deliciosos en poco tiempo.

Una travesía culinaria recorre continentes en fechas festivas. Cada plato trae un recuerdo, tradiciones familiares y un viaje de sensaciones evocadoras. La unidad se celebra de la mano de la diversidad gastronómica

Recetas de Navidad rápidas y fáciles de hacer

Galletas de jengibre navideñas

Las galletas de jengibre son un emblema de la Navidad en Europa y se han instalado como una costumbre cada vez más popular en otros países. Su característico aroma a jengibre, canela y miel transforma cualquier ambiente y, además, pueden decorarse con glasé y confites para sumar color a la mesa o al árbol de Navidad. La preparación es sencilla, ya que la masa se arma en pocos minutos y, tras un breve horneado, las galletas están listas para disfrutar.

Las galletas de jengibre navideñas combinan sabores clásicos como canela y miel, y pueden decorarse para sumar color al árbol o la mesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta requiere ingredientes básicos y no demanda técnicas complejas, por lo que es ideal para cocinar en familia, especialmente con niños. En menos de una hora se obtienen galletas crocantes por fuera y suaves por dentro, perfectas para acompañar la merienda o regalar en bolsitas decoradas. Son versátiles, ya que se adaptan tanto a quienes prefieren decorarlas como a quienes las disfrutan simples, solo espolvoreadas con azúcar.

Vitel toné

El vitel toné es un clásico indiscutido de las fiestas argentinas, especialmente en Navidad y Año Nuevo. Este plato de origen piamontés se ha convertido en tradición nacional y rara vez falta en la mesa festiva. Se destaca por su combinación de carne fría en rodajas finas —generalmente peceto— y una salsa cremosa a base de atún, mayonesa y anchoas, que le aporta un sabor suave y levemente salado, ideal para los días de calor y las grandes reuniones familiares.

La influencia piamontesa ha convertido al vitel toné en una costumbre gastronómica en las fiestas argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta clásica se caracteriza por la practicidad: la carne se cocina en caldo con vegetales y laurel hasta que quede tierna, luego se enfría y se corta en láminas delgadas. La salsa se prepara mezclando atún, mayonesa, anchoas, mostaza, jugo de limón y un poco de caldo, hasta lograr una textura emulsionada y homogénea. El plato se monta cubriendo la carne con la salsa y se decora con alcaparras y huevo duro. El vitel toné puede hacerse con anticipación y se sirve frío, lo que lo convierte en una opción perfecta para organizar cualquier menú navideño. Rinde aproximadamente diez a doce porciones como entrada y se conserva bien en la heladera, manteniendo la frescura y el sabor durante varios días.

Turrón de maní casero

El turrón de maní casero es un clásico infaltable en las bandejas dulces de fin de año. Su textura crocante y su sabor dulce lo convierten en uno de los favoritos tanto de grandes como de chicos. Esta receta, de origen árabe y español, se popularizó en Argentina con una versión a base de maní, azúcar y miel, cubierta de obleas que aportan el toque tradicional. La preparación es rápida y solo requiere unos minutos de cocción para lograr el punto justo del almíbar.

El turrón de maní casero es un clásico económico y fácil de hacer, ideal para compartir y regalar durante las celebraciones de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideal para quienes buscan una opción económica y rendidora, el turrón de maní casero se conserva durante varios días en un recipiente hermético, manteniendo su frescura y crocancia. Es perfecto para regalar, compartir después de la cena o sumar a la mesa de dulces navideños. Además, permite jugar con variantes agregando esencia de vainilla o frutas secas, adaptándose a los distintos paladares.

Bastones de caramelo navideños

Los bastones de caramelo son un símbolo indiscutible de la Navidad, reconocibles por sus franjas rojas y blancas y su sabor a menta. Prepararlos en casa es más fácil de lo que parece: la receta solo requiere azúcar, jarabe, colorante y esencia de menta, y en menos de una hora se pueden obtener bastones listos para decorar el árbol, regalar o disfrutar como golosinas. El proceso resulta entretenido y es una excelente actividad para compartir con niños durante las vacaciones.

Los bastones de caramelo navideños, elaborados en casa con azúcar y menta, suman color y alegría a la decoración de Navidad y a la mesa dulce (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su función decorativa, los bastones de caramelo suman color y alegría a la mesa de las fiestas. Se conservan perfectamente durante varias semanas en un recipiente hermético, lo que permite prepararlos con anticipación. Son una opción económica y llamativa para quienes buscan detalles personalizados y caseros que transmitan el espíritu festivo.

Pan dulce casero con chispas de chocolate

El pan dulce con chispas de chocolate es la versión argentina del tradicional panettone italiano y no puede faltar en ninguna mesa navideña. Esta receta exprés logra una miga esponjosa y aromática en poco más de una hora, sustituyendo las frutas confitadas por generosas chispas de chocolate, lo que lo hace aún más tentador para grandes y chicos. El método simplificado utiliza levadura seca instantánea, acortando los tiempos de levado y facilitando el proceso.

El pan dulce casero con chispas de chocolate simplifica la receta tradicional y logra una miga esponjosa y aromática en poco tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfecto para desayunos, meriendas o para regalar durante las fiestas, el pan dulce casero con chocolate es sinónimo de celebración y encuentro. Su aroma a vainilla y naranja, junto al sabor intenso del chocolate, lo convierten en una opción irresistible y fácil de preparar, ideal para quienes desean sumar un clásico al menú navideño sin pasar horas en la cocina.