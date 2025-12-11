Receta de tomates rellenos con atún y arroz, rápida y fácil

La receta de tomates rellenos con atún y arroz es un clásico del verano argentino, ideal para almuerzos frescos y cenas ligeras (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay verano argentino sin la llegada de los famosos tomates rellenos, una receta fresca que alimenta el recuerdo de las reuniones familiares, los almuerzos de picnic o las cenas ligeras al volver de la pileta. Es un plato que demuestra que lo simple puede ser excepcional.

La tradición de los tomates rellenos en Argentina se remonta a mediados del siglo XX, cuando el consumo de ensaladas frescas comenzó a popularizarse en las familias de clase media. Esta receta, que suele prepararse con ingredientes accesibles como arroz y atún en lata, se considera ideal para días calurosos, porque no requiere horno y se puede dejar lista con antelación.

Los tomates rellenos se sirven habitualmente fríos y pueden acompañarse con hojas verdes, papas al vapor o mayonesa casera. Entre sus variantes figuran rellenos con pollo, jamón, queso, chauchas, o incluso variantes vegetarianas, pero la clásica siempre lleva arroz, atún y mayonesa.

Receta de tomates rellenos con atún y arroz

Preparar tomates rellenos con atún y arroz comienza seleccionando tomates grandes y firmes, ideales para soportar el relleno y mantener una buena presentación. El arroz se cocina hasta lograr un punto al dente y, una vez frío, se mezcla con atún (preferentemente en aceite, aunque puede ser al natural), un toque de mayonesa, huevo duro picado y condimentos sencillos.

Esta receta tradicional argentina utiliza ingredientes accesibles como arroz, atún en lata, mayonesa y huevos duros para un plato nutritivo y sabroso (Imagen ilustrativa Infobae)

El siguiente paso es vaciar los tomates, preservando su integridad externa. Luego se mezcla la pulpa con el relleno, potenciando sabor y jugosidad. Una vez listos, los tomates se rellenan generosamente, se pueden decorar con aceitunas, perejil o más huevo duro, y se llevan a la heladera hasta el momento de servir.

Tiempo de preparación

La preparación total de estos tomates rellenos con atún y arroz lleva aproximadamente 35 minutos:

Cocción de arroz: 15 minutos

Preparación del relleno y vaciado de tomates: 10 minutos

Armado y decoración: 5 minutos

Enfriar en heladera (opcional pero recomendado): 5 minutos

Ingredientes

6 tomates grandes y firmes

1 taza de arroz blanco (aprox. 200 g)

2 latas de atún (en aceite o al natural, 170 g cada una)

3 cucharadas de mayonesa

2 huevos duros

1 cucharada de perejil fresco picado

Sal y pimienta a gusto

12 aceitunas verdes o negras (opcional)

Unas gotas de jugo de limón (opcional)

Cómo hacer tomates rellenos con atún y arroz, paso a paso

Cocinar el arroz en agua con una pizca de sal hasta que esté al dente, colar, pasar por agua fría y reservar. Lavar los tomates, cortar una tapa en un extremo y, con una cucharita, vaciar su interior. Reservar la pulpa. Salpimentar el interior de los tomates y colocarlos boca abajo sobre papel absorbente para que pierdan el exceso de líquido. En un bol, mezclar el arroz cocido y frío, el atún desmenuzado, la mayonesa, los huevos duros picados, el perejil y, si se desea, la pulpa del tomate picada y unas gotas de limón. Rectificar la sazón con sal y pimienta. Mezclar bien hasta obtener una preparación homogénea. Rellenar generosamente los tomates con la mezcla de arroz y atún. Acomodar en una fuente. Decorar con aceitunas, perejil picado extra o rodajas de huevo duro. Llevar a heladera al menos 5 minutos antes de servir, para que estén bien frescos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones, considerando un tomate relleno grande por persona.

Cada porción de tomate relleno con atún y arroz aporta aproximadamente 260 calorías y 15 gramos de proteínas, ideal para una comida equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada tomate relleno aporta aproximadamente:

Calorías: 260

Grasas: 9 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 29 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 15 gCabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los tomates rellenos con atún y arroz se pueden conservar en la heladera por hasta 48 horas, siempre que estén bien cubiertos o en un recipiente hermético.