Receta de rosca navideña, rápida y fácil

La preparación, paso a paso, de un clásico argentino durante las fiestas para disfrutar con la familia

La receta de rosca navideña
La receta de rosca navideña rápida y fácil permite disfrutar de un clásico argentino sin complicaciones en solo dos horas (Freepik)

La rosca navideña es mucho más que un simple pan dulce, ya que en esta temporada se vuelve una protagonista de las mesas familiares. La preparación cuando se acercan las fiestas se vuelve un ritual en muchos hogares y la receta puede parecer un tanto complicada. Sin embargo, existe una metodología más sencilla para poder disfrutarla pasada la medianoche o con unos mates en la tarde.

La rosca de Navidad (prima hermana de la rosca de Pascua) es un clásico de las celebraciones argentinas. Tiene sus raíces en tradiciones religiosas europeas, donde el círculo de masa simboliza la eternidad y la corona de Cristo. En Argentina, evolucionó sumando dulce de leche, crema pastelera, frutas abrillantadas y cerezas al marrasquino, según el toque que cada uno le quiera dar. Aunque la versión tradicional puede requerir paciencia y largos levados, resulta esencial tomar nota de la preparación fácil y rápida.

Receta de rosca navideña rápida y fácil

El proceso para lograr una rosca navideña exprés empieza activando la levadura seca en leche tibia con un toque de azúcar, logrando así un fermento rápido. Después, se forma una masa suave, mezclando los ingredientes secos y húmedos, con un mínimo amasado. La clave está en dejar levar la masa apenas el tiempo justo, y aprovechar la acción de la levadura instantánea. El armado es simple: se hace la forma, se decora con crema pastelera y frutas, y directo al horno.

Esta receta requiere de ingredientes fáciles de conseguir y no necesita técnicas complejas. Ideal incluso para quienes no tienen batidora eléctrica ni mucha experiencia en repostería. El resultado es una masa tierna, una decoración tradicional y todo el sabor navideño en tiempo récord.

Tiempo de preparación

Preparar una rosca navideña rápida y fácil lleva en total aproximadamente 2 horas:

  • Preparación de ingredientes y elaboración de masa: 20 minutos.
  • Primer levado de la masa: 40 minutos.
  • Armado y decoración de la rosca: 20 minutos.
  • Segundo levado (breve): 10 minutos.
  • Cocción al horno: 30 minutos.

Ingredientes

  • 500 g de harina 0000
  • 10 g de levadura seca instantánea
  • 100 g de azúcar
  • 200 ml de leche tibia
  • 80 g de manteca blanda
  • 2 huevos
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 naranja
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 pizca de sal
  • 1 huevo batido (para pintar)
  • Dulce de leche (opcional)
  • Crema pastelera
  • Frutas abrillantadas, cerezas y azúcar grana
El origen de la rosca
El origen de la rosca navideña se remonta a tradiciones religiosas europeas, donde el círculo de masa simboliza la eternidad (Freepik)

Cómo hacer rosca navideña rápida y fácil, paso a paso

  • Disolver la levadura seca y una cucharadita de azúcar en la leche tibia. Dejar reposar 5 minutos hasta que espume.
  • En un bol grande, mezclar la harina con el azúcar, la pizca de sal, las ralladuras de cítricos y la manteca blanda.
  • Incorporar los huevos, la esencia de vainilla y la mezcla de leche con levadura.
  • Unir y amasar hasta obtener una masa tierna y apenas pegajosa (evitar agregar harina de más).
  • Tapar con un paño y dejar levar 40 minutos en un lugar templado, hasta que aumente de volumen.
  • Desgasificar la masa, formar un bollo y abrir el centro para darle forma de rosca (ayudarse con los dedos o un vaso en el centro para mantener el hueco).
  • Disponer la rosca en una bandeja enmantecada. Opcional: rellenar con una línea de dulce de leche en la superficie.
  • Decorar con crema pastelera (ayudarse con manga o cuchara), frutas abrillantadas, cerezas y azúcar grana.
  • Dejar levar otros 10 minutos (descanso breve).
  • Pintar con huevo batido y hornear en horno precalentado a 180°C por 30-35 minutos, hasta dorar.
  • Dejar enfriar sobre rejilla antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la rosca navideña rinde entre 10 y 12 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (1/12 de la rosca) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 300
  • Grasas: 8 g
  • Grasas saturadas: 4,5 g
  • Carbohidratos: 48 g
  • Azúcares: 18 g
  • Proteínas: 6 g

Los valores nutricionales son estimaciones y dependerá de cada receta, método de preparación y tamaño de la rosca navideña.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La rosca navideña se puede conservar tapada o en un recipiente hermético a temperatura ambiente por 2 días, o en la heladera hasta 4 días. Si lleva relleno de pastelera o dulce de leche, se recomienda guardarla siempre en la heladera.

