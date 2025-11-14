Receta de pan dulce casero con chispas de chocolate, rápida y fácil

La preparación del pan dulce con chispas de chocolate requiere solo 1 hora y 10 minutos, ideal para quienes buscan practicidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay preparaciones que evocan los mejores recuerdos familiares y momentos especiales, y el pan dulce con chispas de chocolate es una de ellas. El aroma que se desprende al hornearlo, con notas cítricas y de vainilla mezcladas con chocolate, transforma cualquier ocasión en una celebración. Esta versión rápida y sencilla permite disfrutarlo sin invertir horas en la cocina, con resultados deliciosos.

El pan dulce argentino, adaptado del tradicional panettone italiano, se hizo un clásico local: masa esponjosa, sabor suave y generosas chispas de chocolate en lugar de frutas confitadas. Es protagonista en las fiestas de fin de año, pero también es perfecto para compartir en desayunos, meriendas o regalar. El método aquí presentado agiliza la preparación y conserva la esencia del pan dulce casero.

Receta de pan dulce rápido con chispas de chocolate

La elaboración del pan dulce rápido con chispas de chocolate inicia combinando ingredientes húmedos —leche tibia, manteca derretida, huevo y ralladura de naranja—, a los que se incorpora levadura instantánea para acelerar el levado. En otro recipiente se mezclan los ingredientes secos. Luego, ambas preparaciones se integran formando una masa maleable que reposa solo 30 minutos gracias al uso de levadura seca instantánea.

Al finalizar el reposo, se adicionan las chispas de chocolate. Después de una breve pausa, la masa se distribuye en moldes y se hornea hasta lograr la textura deseada. El resultado: un pan dulce aireado, húmedo y con pedacitos de chocolate dispersos, ideal para disfrutar en cualquier momento.

El pan dulce argentino, inspirado en el panettone italiano, se convierte en un clásico de las fiestas y desayunos familiares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Esta receta rápida se realiza en aproximadamente 1 hora y 10 minutos:

Preparación de la masa: 15 minutos .

Descanso/levado: 30 minutos .

Armado y reposo final: 10 minutos.

Cocción: 15–20 minutos (formatos individuales) o 30–35 minutos (molde grande).

Ingredientes

500 g de harina 0000 (todo uso)

120 g de azúcar

10 g de levadura seca instantánea

1 huevo grande

220 ml de leche tibia

70 g de manteca derretida

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 naranja

1 pizca de sal

150 g de chispas de chocolate

1 yema batida con 1 cucharada de leche (opcional, para pintar)

Azúcar impalpable (opcional, para decorar)

Cómo hacer pan dulce rápido con chispas de chocolate, paso a paso

Mezclar la harina, el azúcar, la levadura seca instantánea y la sal en un recipiente grande. Batir el huevo con la leche tibia, la manteca derretida, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja en otro bol. Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta obtener una masa pegajosa. Agregar las chispas de chocolate y mezclar para distribuirlas uniformemente. Dejar reposar la masa tapada durante 30 minutos en un lugar tibio. Desgasificar suavemente, dar forma, y colocar en el molde elegido. Reposar 10 minutos más mientras se precalienta el horno a 180°C. Pintar con yema y leche si se desea. Hornear 15–20 minutos para formatos individuales o 30–35 minutos en formato grande, hasta que esté dorado y al insertar un palillo salga limpio. Dejar enfriar, desmoldar y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

La receta de pan dulce casero con chispas de chocolate ofrece una versión rápida y fácil para disfrutar en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 pan dulce grande o 8 a 10 piezas individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada porción (1/10 del pan), el promedio es:

Calorías: 315 kcal

Grasas: 10 g

Grasas saturadas: 6 g

Carbohidratos: 48 g

Azúcares: 18 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan dulce casero se mantiene fresco hasta 3 días a temperatura ambiente en recipiente hermético, hasta 7 días en heladera, y hasta 2 meses congelado.