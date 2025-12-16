Tendencias

Receta de carlota de durazno, rápida y fácil

Esta torta es un postre tradicional de la repostería sudamericana que se destaca por su sencillez y versatilidad

El origen de la carlota
El origen de la carlota de durazno se inspira en el postre europeo Charlotte, adaptado en Argentina y otros países de Latinoamérica (Freepik)

La carlota de durazno es uno de esos postres frescos y sencillos que evocan las reuniones familiares, meriendas de verano e, incluso, celebraciones improvisadas cuando hay ganas de algo dulce y casero. Esta receta clásica de la repostería latinoamericana combina la suavidad de la fruta con la textura esponjosa de las galletas y una crema delicada, logrando un equilibrio perfecto entre sabor y practicidad. Ideal para quienes buscan un postre rápido, sin necesidad de horno y apto hasta para principiantes en la cocina.

La historia de esta torta se remonta a postres europeos como el Charlotte, y en Argentina y otros países de la región adoptó ingredientes locales y variantes más simples adaptadas a los gustos y recursos de cada hogar. En su versión con durazno, suele prepararse especialmente en verano o cuando los ingredientes en lata están a mano. Es habitual servirla bien fría y muchas familias la consideran el broche de oro para un almuerzo ligero o una cena entre amigos, acompañada simplemente de un buen café o té.

Receta de carlota de durazno

La carlota de durazno se prepara alternando capas de galletas humedecidas (generalmente vainillas o galletitas de leche) con rodajas de la fruta y una mezcla cremosa a base de crema de leche, leche condensada y a veces un poco de jugo de o gelatina para darle estabilidad. Es un postre sin cocción que se monta en un molde, se refrigera y se desmolda previo a servir, ofreciendo una presentación colorida y muy apetitosa.

Es una preparación versátil porque se puede ajustar la proporción de crema, fruta y galletas según la cantidad de comensales o los ingredientes disponibles. Además, admite variantes como cambiar los duraznos por frutillas, ananá o una mezcla de frutas, según la estación del año.

Tiempo de preparación

Preparar esta carlota de durazno toma aproximadamente 20 minutos de armado, más un mínimo de dos horas de refrigeración para que tome cuerpo y los sabores se integren. Por lo tanto, el tiempo total estimado es de 2 horas y 20 minutos, aunque es recomendable prepararla con anticipación.

Ingredientes

  • 1 lata grande de duraznos en almíbar (800 g aprox.)
  • 1 paquete de galletitas vainillas (200 g)
  • 400 g de crema de leche (nata para montar)
  • 1 lata de leche condensada (395 g)
  • 3 cucharadas del almíbar de los duraznos
  • 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g) —opcional, para mayor firmeza
  • Ralladura de 1 limón (opcional)
  • Duraznos frescos adicionales para decorar (opcional)
La carlota de durazno admite
La carlota de durazno admite variantes con otras frutas como frutillas o ananá, adaptándose a la estación y a los ingredientes disponibles (Freepik)

Cómo hacer carlota de durazno, paso a paso

  • Colar los duraznos en almíbar y reservar tanto los trozos como el líquido.
  • Cortar la fruta en láminas o cubitos, reservando algunos para la decoración final.
  • Batir la crema de leche a medio punto; incorporar la leche condensada y mezclar suavemente.
  • (Opcional) Hidratar la gelatina sin sabor con 3 cucharadas de almíbar y diluir a baño maría o en el microondas. Integrar a la crema y batir para que todo quede homogéneo.
  • Utilizar un molde rectangular o redondo desmontable y, si se desea, cubrir con film para facilitar el desmolde.
  • Mojar ligeramente las vainillas en el almíbar de los duraznos y cubrir la base del molde.
  • Colocar una capa de la mezcla de crema, seguida de una capa generosa de duraznos.
  • Repetir el armado alternando capas de galletas, crema y duraznos hasta terminar los ingredientes, finalizando con una capa de crema.
  • Llevar al frío mínimo 2 horas, idealmente más, hasta que la preparación tome cuerpo.
  • Desmoldar justo antes de servir y decorar con los duraznos reservados y ralladura de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de carlota de durazno contiene aproximadamente:

  • Calorías: 340
  • Grasas: 15 g
  • Grasas saturadas: 9 g
  • Carbohidratos: 42 g
  • Azúcares: 27 g
  • Proteínas: 4 g

Los datos son estimaciones y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La carlota de durazno se conserva perfectamente durante 3 días en heladera, bien tapada para evitar que tome olor de otros alimentos y conserve su frescura y textura.

