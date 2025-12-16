Cuáles son las 7 reglas que desafían la rutina y cambian la manera de vivir, según un experto en neurocirugía

El neurocirujano enfatiza la importancia de la atención plena y la conexión humana como pilares de una vida significativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrew Brunswick, neurocirujano con 15 años de trayectoria en Los Ángeles, ha identificado patrones comunes entre quienes enfrentan situaciones límite. Su experiencia diaria en quirófano lo llevó a reflexionar sobre el valor del tiempo, la atención y el peso de las decisiones cotidianas. Desde esa perspectiva, y tras ver la fragilidad de la vida de cerca, ha compartido recomendaciones para quienes buscan vivir con mayor sentido, generando un fuerte impacto público y debate social.

Una visión que nace en el quirófano

A lo largo de su carrera, Brunswick ha acompañado a pacientes y familias en los momentos más delicados de la vida, testigo directo de cuánto puede cambiar la existencia en cuestión de segundos. Estos episodios, en los que la línea entre la vida y la muerte se vuelve difusa, marcaron profundamente su manera de entender qué es realmente importante para las personas.

Según explicó a Newsweek, enfrentarse a casos críticos le permitió cuestionar el verdadero peso de las preocupaciones, revelando que muchas urgencias cotidianas pierden relevancia ante la inmediatez de la fragilidad humana.

El contacto con pacientes en situaciones críticas llevó a Brunswick a cuestionar el verdadero sentido de las urgencias cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto con la vulnerabilidad, tanto de pacientes como de sus familiares, transformó su práctica profesional y consolidó su convicción de que la mayoría de los temores y distracciones que rigen el día a día carecen de importancia real. Cientos de conversaciones en los pasillos del hospital han reforzado para Brunswick lo efímero de la vida y cómo, a menudo, solo se aprecia lo esencial ante una crisis.

El nacimiento de una lista que se volvió viral

En noviembre, Andrew Brunswick compartió en su cuenta de Instagram (@itsbrainsurgery) una publicación titulada “la lista de comprobación de un neurocirujano para no desperdiciar tu vida”. La propuesta era simple: una serie de diapositivas con frases breves y directas, pensadas para invitar a la reflexión sin rodeos. En pocos días, la publicación cosechó más de 50.000 “me gusta”, y desató un debate inesperado que traspasó el ámbito médico.

Según Brunswick, la motivación para crear la lista surgió de observar lo que se repite semana a semana en su entorno profesional: personas que suponían tener tiempo de sobra, que pospusieron lo esencial, que vivieron en piloto automático priorizando lo urgente sobre lo valioso, y que solo tomaron conciencia plena tras una crisis. “Muchos descubren demasiado tarde que perseguían cosas poco importantes hasta que algo catastrófico los obliga a despertar”, explicó a Newsweek.

Siete principios para no desperdiciar la vida

Las siete recomendaciones de Brunswick combinan filosofía estoica y budismo para ayudar a vivir con mayor sentido y plenitud (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de sus experiencias en situaciones extremas y de elementos tomados de la filosofía estoica y el budismo, Brunswick elaboró una lista de siete recomendaciones, que condensan lo aprendido durante años:

Observa tu vida mientras sucede. Resta, no sumes. Rompe el patrón con desafíos difíciles. Invierte en personas, no en actuaciones. Planifica como si el tiempo fuera finito. Vive una vida que realmente sea tuya. Entrega tu vida. Para Brunswick, “el sentido crece donde tu vida se cruza con la de otra persona”.

El neurocirujano enfatizó a Newsweek que estos principios no surgen de la teoría, sino de haber observado repetidamente qué sobrevive cuando se caen las máscaras de las obligaciones profesionales, las distracciones y la búsqueda externa de reconocimiento.

El significado de lo esencial ante la vida y la muerte

A lo largo de cientos de guardias médicas, Brunswick comprobó que en los momentos finales muy pocos piensan en logros profesionales o en hazañas compartidas en redes sociales. Lo que realmente anhela la mayoría es más tiempo ordinario, junto a quienes aman, y no los éxitos efímeros que parecen tan urgentes en la rutina diaria. “Las personas no anhelan los logros ni los momentos destacados”, afirmó a Newsweek. “Anhelan más días ordinarios con las personas que aman”.

Brunswick concluye que, ante la vida y la muerte, lo que más anhelan las personas es tiempo ordinario junto a sus seres queridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta observación reiterada reforzó en Brunswick la importancia de la atención plena y la conexión humana como pilares de una vida significativa. En su experiencia, cuando la vida se reduce a lo esencial, la verdadera riqueza está en los momentos simples y compartidos, no en los reconocimientos externos ni en la acumulación de bienes y obligaciones fugaces.

El mensaje trasciende lo médico y se vuelve universal

La viralización de la lista mostró que la reflexión de Brunswick tocó una fibra sensible mucho más allá del ámbito hospitalario o digital. Según el neurocirujano, la publicación tuvo tanto alcance porque muchas personas se vieron reflejadas en ella.

El deseo habitual de postergar las cosas importantes, la dispersión, la prisa y la ilusión de que siempre habrá un “después” condujeron a miles a identificarse con esas advertencias. Así, Brunswick no sólo generó debate, sino que también alentó a repensar lo cotidiano.