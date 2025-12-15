Tendencias

Cómo influyen los patrones emocionales en la forma de afrontar las reuniones familiares durante las celebraciones de fin de año

Descubrir nuevas perspectivas sobre los vínculos y el impacto de las costumbres heredadas puede cambiar la experiencia de quienes participan en estos encuentros festivos

Guardar
La ansiedad en las fiestas
La ansiedad en las fiestas familiares surge por la reactivación de viejas dinámicas emocionales, según la terapeuta Nedra Glover Tawwab (Freepik)

Las reuniones familiares en época de fiestas despiertan emociones intensas y reactivan dinámicas que muchos creían superadas. En el podcast Modern Love de The New York Times, la terapeuta Nedra Glover Tawwab, junto a la conductora Anna Martin compartió estrategias para manejar el estrés y los desafíos emocionales típicos de estos encuentros.

Martin relató cómo, al volver a casa, revive antiguos impulsos juveniles. “El segundo que cruzo el umbral de la casa de mi infancia, vuelvo a ser la Anna adolescente”, confesó. Aunque reconoce haber madurado, los viejos patrones emocionales resurgen apenas está en familia: “Me sorprende cada año lo rápido que vuelvo a sentirme como una adolescente estresada, emocional y susceptible”.

Según Martin, esta regresión no es un caso aislado: “Las fiestas generan ansiedad para muchas personas porque nos devuelven a dinámicas familiares que pensábamos haber dejado atrás”.

Nedra Glover Tawwab recomienda romper
Nedra Glover Tawwab recomienda romper patrones y establecer nuevas estrategias para afrontar el estrés en reuniones familiares durante las fiestas (Freepik)

Romper patrones y buscar nuevas estrategias

Nedra Glover Tawwab, experta en salud mental y autora de diversos textos en basados en relaciones interpersonales, abordó este fenómeno desde la perspectiva terapéutica. “Tenemos que tomar las fiestas en nuestras propias manos y crear la experiencia que queremos tener”, afirmó Tawwab.

Subrayó la importancia de romper patrones y encontrar nuevas formas de abordar las reuniones familiares. Estas son algunas de las estrategias y acciones concretas que sugiere aplicar para afrontar las fiestas de manera más saludable:

Hacer las cosas de manera diferente

Modificar rutinas y definir límites
Modificar rutinas y definir límites personales permite transformar la experiencia festiva y reducir la ansiedad en encuentros familiares (Freepik)

Tawwab animó a quienes organizan o asisten a reuniones familiares a iniciar las fiestas con una intención clara de cambio. “Haz un acuerdo contigo mismo para no entrar en estas fiestas igual que el año pasado”, recomendó.

Sugirió modificar rutinas si se es anfitrión o ajustar la duración de la estancia si se visita otra casa: “Puedes decidir cómo quieres vivir la experiencia festiva. Ese es el regalo de todo esto: tienes la oportunidad de cambiar tu comportamiento”.

Tolerar el malestar

La especialista advirtió que cierta incomodidad es natural en estos encuentros. “No todas las reuniones sociales o familiares tienen que ser las más agradables que hayas tenido”, señaló Tawwab. Indicó que el desafío es reconocer cuánto malestar se está dispuesto a tolerar: “Quizás la cena y la reunión duran cuatro o cinco horas, pero tu nivel de tolerancia es de una hora. Aprendes que puedes sobrevivir a una fiesta familiar si te retiras en el momento adecuado”.

Cambiar de tema ante discusiones incómodas

Las discusiones incómodas en reuniones
Las discusiones incómodas en reuniones familiares pueden manejarse con humor y cambios de tema, según la terapeuta Nedra Tawwab (Imagen Ilustrativa Infobae, no real, realizada por IA )

Las conversaciones tensas sobre política u otros temas polémicos son recurrentes. Tawwab recomendó intervenir con ligereza y humor: “A veces, de forma humorística, podemos saltar y decir: ‘¿Algún otro tema de conversación?’ o ‘Tengo otra conversación para nosotros’”. Además, recordó que evitar la descortesía absoluta no siempre es necesario: “La otra persona ya lo está siendo. Te está ofendiendo, no te escucha, no te deja hablar”.

Preparar a los invitados nuevos

Cuando hay asistentes ajenos al círculo familiar, prepararlos es fundamental. “Es nuestro deber prepararlos con anticipación”, advirtió la terapeuta, quien aconsejó explicar de antemano las particularidades del grupo familiar, como el pariente efusivo o quien monopoliza conversaciones con temas tristes.

Tawwab recomendó establecer señales discretas para decidir cuándo retirarse: “Cuando salgo con mi esposo, tenemos una señal para saber cuándo debemos marcharnos. Puede ser un doble toque en el reloj invisible o una mirada de cinco segundos”.

Crear nuevas tradiciones familiares permite
Crear nuevas tradiciones familiares permite rendir homenaje a los ausentes y combinar la tristeza con la alegría en las celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Honrar a los ausentes

El duelo suele intensificarse en las fiestas. Tawwab sugirió abordar el recuerdo de los ausentes sin evitar el tema: “Puede ser útil preguntar: ‘¿Hay algún momento en que podamos hablar de ese ser querido que ya no está aquí?’”.

Compartió cómo incorpora detalles personales para recordarlos: “Tengo uno de los moldes para hornear de mi abuela. Me gusta hacer un pastel en él, o simplemente tenerlo a la vista como recordatorio de cuánto la quiero y la extraño”. Propuso crear nuevas tradiciones para rendir homenaje y combinar tristeza y alegría.

Revisar el propio estado emocional

Tawwab recomendó planificar anticipadamente los cambios y mantener la atención sobre el propio estado emocional. “Cuando vamos a casa de la familia, es el momento de practicar lo que hemos aprendido en terapia”, explicó.

Llevar por escrito los propósitos
Llevar por escrito los propósitos personales y practicar chequeos internos favorece el autocuidado durante los encuentros familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendó elegir uno o dos cambios específicos, evitar la sobrecarga y practicar chequeos internos durante la reunión: “Observa cuándo cambia tu energía y pregúntate: ‘¿Qué pasó ahí? ¿Puedo hacer algo al respecto?’”. Llevar estos propósitos por escrito o recordarlos mentalmente puede ayudar a no desviarse.

Tanto Anna Martin como Tawwab compartieron ejemplos personales para ilustrar la complejidad de las reuniones familiares. Martin confesó que recurre a su diario y la música, un hábito de su adolescencia, para recuperar la calma. Tawwab utiliza objetos y recetas familiares para mantener presente la memoria de sus seres queridos.

Al aplicar estas herramientas, resumidas a lo largo del episodio de The New York Times, es posible transformar las fiestas en una experiencia más saludable y equilibrada, combinando las emociones difíciles con la posibilidad de crear nuevos recuerdos familiares que ayuden a fortalecer los vínculos durante estas fechas.

Temas Relacionados

Reuniones familiaresnavidadNedra Glover TawwabThe New York TimesConsejos para fiestasGestión emocionalsalud emocionaldueloNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Un estudio revela la brecha entre la seguridad real y el miedo que percibe la Generación Z

La ansiedad, la pandemia y el impacto de las redes sociales aparecen como factores clave en la investigación presentada por la Society for Risk Analysis

Un estudio revela la brecha

Cómo los comentarios sobre el cuerpo en Navidad impactan en la salud emocional, según especialistas

Los encuentros familiares de fin de año pueden convertirse en escenarios de tensión emocional cuando aparecen críticas o juicios sobre la apariencia, un factor que especialistas advierten como un aspecto sensible para quienes ya enfrentan inseguridades o dificultades alimentarias

Cómo los comentarios sobre el

Cortes de cabello para hombres en 2026: cómo elegir el ideal y qué tener en cuenta para lucirlo

Las tendencias marcan una etapa de autenticidad y versatilidad en el estilo masculino. Qué recomienda un estilista profesional

Cortes de cabello para hombres

Alimentación infantil: desafíos actuales y consejos para sumar nutrientes clave

En una nueva edición de El Puente, la pediatra Mabel Carosella destacó que la monotonía en los platos diarios puede derivar en consecuencias para la salud

Alimentación infantil: desafíos actuales y

Cómo las tormentas tropicales absorben microplásticos del océano y los depositan en la superficie terrestre

Un estudio documentó este proceso que podría agravar el calentamiento global. Las advertencias

Cómo las tormentas tropicales absorben
DEPORTES
Una grave enfermedad detuvo su

Una grave enfermedad detuvo su carrera hace 13 años: volvió a jugar al tenis y llegó a una final

Fue campeón con el River de Ramón Díaz, jugó en Europa y ahora tiene una escuela de música en un pequeño pueblo: “Una magia inexplicable”

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros

“Vamos a volver”: el guiño de una figura que se consagró campeón con Independiente y generó ilusión en los hinchas

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

TELESHOW
El debut del Martín Fierro

El debut del Martín Fierro del Streaming, la noche de Olga y Luzu que terminó con un triunfo inesperado para el Conicet

Las perlitas de los Martín Fierro de Streaming 2025: escándalos, cruces incómodos y momentos insólitos de una noche histórica

Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming y dio un importante anuncio para 2026: “Arrancamos con Lionel Messi”

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

INFOBAE AMÉRICA

Cómo una versión de abuso

Cómo una versión de abuso terminó en un asesinato premeditado: el caso Liam Smith ante la Justicia británica

Cómo los comentarios sobre el cuerpo en Navidad impactan en la salud emocional, según especialistas

Entró por la ventana y la atacó durante horas: el brutal crimen de Annie Hester que reveló una trama de venganza familiar

Soledad, cansancio y redención: la historia de cómo el Dr. Seuss dio origen a El Grinch

Rovaniemi, el pueblo del Ártico donde la Navidad nunca termina