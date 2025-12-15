Cómo influyen los patrones emocionales en la forma de afrontar las reuniones familiares durante las celebraciones de fin de año

La ansiedad en las fiestas familiares surge por la reactivación de viejas dinámicas emocionales, según la terapeuta Nedra Glover Tawwab (Freepik)

Las reuniones familiares en época de fiestas despiertan emociones intensas y reactivan dinámicas que muchos creían superadas. En el podcast Modern Love de The New York Times, la terapeuta Nedra Glover Tawwab, junto a la conductora Anna Martin compartió estrategias para manejar el estrés y los desafíos emocionales típicos de estos encuentros.

Martin relató cómo, al volver a casa, revive antiguos impulsos juveniles. “El segundo que cruzo el umbral de la casa de mi infancia, vuelvo a ser la Anna adolescente”, confesó. Aunque reconoce haber madurado, los viejos patrones emocionales resurgen apenas está en familia: “Me sorprende cada año lo rápido que vuelvo a sentirme como una adolescente estresada, emocional y susceptible”.

Según Martin, esta regresión no es un caso aislado: “Las fiestas generan ansiedad para muchas personas porque nos devuelven a dinámicas familiares que pensábamos haber dejado atrás”.

Nedra Glover Tawwab recomienda romper patrones y establecer nuevas estrategias para afrontar el estrés en reuniones familiares durante las fiestas (Freepik)

Romper patrones y buscar nuevas estrategias

Nedra Glover Tawwab, experta en salud mental y autora de diversos textos en basados en relaciones interpersonales, abordó este fenómeno desde la perspectiva terapéutica. “Tenemos que tomar las fiestas en nuestras propias manos y crear la experiencia que queremos tener”, afirmó Tawwab.

Subrayó la importancia de romper patrones y encontrar nuevas formas de abordar las reuniones familiares. Estas son algunas de las estrategias y acciones concretas que sugiere aplicar para afrontar las fiestas de manera más saludable:

Hacer las cosas de manera diferente

Modificar rutinas y definir límites personales permite transformar la experiencia festiva y reducir la ansiedad en encuentros familiares (Freepik)

Tawwab animó a quienes organizan o asisten a reuniones familiares a iniciar las fiestas con una intención clara de cambio. “Haz un acuerdo contigo mismo para no entrar en estas fiestas igual que el año pasado”, recomendó.

Sugirió modificar rutinas si se es anfitrión o ajustar la duración de la estancia si se visita otra casa: “Puedes decidir cómo quieres vivir la experiencia festiva. Ese es el regalo de todo esto: tienes la oportunidad de cambiar tu comportamiento”.

Tolerar el malestar

La especialista advirtió que cierta incomodidad es natural en estos encuentros. “No todas las reuniones sociales o familiares tienen que ser las más agradables que hayas tenido”, señaló Tawwab. Indicó que el desafío es reconocer cuánto malestar se está dispuesto a tolerar: “Quizás la cena y la reunión duran cuatro o cinco horas, pero tu nivel de tolerancia es de una hora. Aprendes que puedes sobrevivir a una fiesta familiar si te retiras en el momento adecuado”.

Cambiar de tema ante discusiones incómodas

Las discusiones incómodas en reuniones familiares pueden manejarse con humor y cambios de tema, según la terapeuta Nedra Tawwab (Imagen Ilustrativa Infobae, no real, realizada por IA )

Las conversaciones tensas sobre política u otros temas polémicos son recurrentes. Tawwab recomendó intervenir con ligereza y humor: “A veces, de forma humorística, podemos saltar y decir: ‘¿Algún otro tema de conversación?’ o ‘Tengo otra conversación para nosotros’”. Además, recordó que evitar la descortesía absoluta no siempre es necesario: “La otra persona ya lo está siendo. Te está ofendiendo, no te escucha, no te deja hablar”.

Preparar a los invitados nuevos

Cuando hay asistentes ajenos al círculo familiar, prepararlos es fundamental. “Es nuestro deber prepararlos con anticipación”, advirtió la terapeuta, quien aconsejó explicar de antemano las particularidades del grupo familiar, como el pariente efusivo o quien monopoliza conversaciones con temas tristes.

Tawwab recomendó establecer señales discretas para decidir cuándo retirarse: “Cuando salgo con mi esposo, tenemos una señal para saber cuándo debemos marcharnos. Puede ser un doble toque en el reloj invisible o una mirada de cinco segundos”.

Crear nuevas tradiciones familiares permite rendir homenaje a los ausentes y combinar la tristeza con la alegría en las celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Honrar a los ausentes

El duelo suele intensificarse en las fiestas. Tawwab sugirió abordar el recuerdo de los ausentes sin evitar el tema: “Puede ser útil preguntar: ‘¿Hay algún momento en que podamos hablar de ese ser querido que ya no está aquí?’”.

Compartió cómo incorpora detalles personales para recordarlos: “Tengo uno de los moldes para hornear de mi abuela. Me gusta hacer un pastel en él, o simplemente tenerlo a la vista como recordatorio de cuánto la quiero y la extraño”. Propuso crear nuevas tradiciones para rendir homenaje y combinar tristeza y alegría.

Revisar el propio estado emocional

Tawwab recomendó planificar anticipadamente los cambios y mantener la atención sobre el propio estado emocional. “Cuando vamos a casa de la familia, es el momento de practicar lo que hemos aprendido en terapia”, explicó.

Llevar por escrito los propósitos personales y practicar chequeos internos favorece el autocuidado durante los encuentros familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendó elegir uno o dos cambios específicos, evitar la sobrecarga y practicar chequeos internos durante la reunión: “Observa cuándo cambia tu energía y pregúntate: ‘¿Qué pasó ahí? ¿Puedo hacer algo al respecto?’”. Llevar estos propósitos por escrito o recordarlos mentalmente puede ayudar a no desviarse.

Tanto Anna Martin como Tawwab compartieron ejemplos personales para ilustrar la complejidad de las reuniones familiares. Martin confesó que recurre a su diario y la música, un hábito de su adolescencia, para recuperar la calma. Tawwab utiliza objetos y recetas familiares para mantener presente la memoria de sus seres queridos.

Al aplicar estas herramientas, resumidas a lo largo del episodio de The New York Times, es posible transformar las fiestas en una experiencia más saludable y equilibrada, combinando las emociones difíciles con la posibilidad de crear nuevos recuerdos familiares que ayuden a fortalecer los vínculos durante estas fechas.