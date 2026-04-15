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Así es la nueva vida de Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022

El campeón eligió un camino fuera de los flashes y ahora reparte su tiempo entre la abogacía, la música y momentos tranquilos en Salta, priorizando su bienestar personal

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El joven cambió rotundamente su estilo de vida tras ganar el reality (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

A tres años de haberse consagrado campeón de Gran Hermano 2022-2023, Marcos Ginocchio sigue siendo una figura que despierta interés, pero por motivos muy distintos a los que lo llevaron a la fama. Lejos de las cámaras, los escándalos y la exposición constante que suelen acompañar a los ganadores del reality, el joven salteño eligió un camino inesperado: el del perfil bajo, la introspección y una vida mucho más tranquila.

Con 26 años y recientemente recibido de abogado, Ginocchio parece haber tomado una decisión firme desde el momento en que salió de la casa más famosa del país: no convertir su popularidad en una carrera mediática tradicional. Mientras muchos de sus excompañeros optaron por instalarse en la televisión o en el mundo del espectáculo, él decidió correrse de ese circuito y construir una rutina más alineada con sus valores personales.

Las imágenes y testimonios que comenzaron a circular en las últimas semanas sorprendieron incluso a sus seguidores más fieles. Según trascendió en La Mañana con Moria (Eltrece), Marcos suele frecuentar la Iglesia San Benito, donde pasa parte de sus domingos en un clima de recogimiento. Allí, intenta mantenerse al margen de la atención que inevitablemente genera su presencia.

marcos ginocchio gran hermano 2022
El joven abogado salteño se alejó de las cámaras y priorizó la introspección y la tranquilidad personal

Quienes lo han visto en ese espacio coinciden en describir una actitud reservada. Llega en una motocicleta de gran porte, se sienta cerca de la entrada, muchas veces con gorra y la mirada baja, como buscando pasar desapercibido. En ese entorno, lejos del ruido mediático, encuentra un espacio de calma donde incluso se lo ha visto tocar la guitarra, otro de los aspectos que forman parte de su vida actual.

El contraste con la exposición que tuvo durante el reality es evidente. Dentro de la casa, su personalidad tranquila, su compañerismo y su bajo perfil lo convirtieron en uno de los favoritos del público. Afuera, lejos de cambiar, profundizó esa misma identidad. Según quienes lo conocen, sigue siendo una persona de pocas palabras, incluso cuando es reconocido por fans que se acercan a saludarlo.

Pero su alejamiento de los medios no implica una desconexión total con el trabajo. Ginocchio mantiene una presencia activa en redes sociales y desarrolla su carrera como modelo, eligiendo cuidadosamente cada proyecto. De hecho, uno de los rasgos que más se destacan de esta nueva etapa es su selectividad a la hora de aceptar propuestas comerciales.

En redes sociales comparte su faceta artística, mostrando transmisiones en vivo donde canta y toca la guitarra
En redes sociales comparte su faceta artística, mostrando transmisiones en vivo donde canta y toca la guitarra

Según se supo, rechazó múltiples ofertas que no se alineaban con sus principios, especialmente aquellas vinculadas a apuestas online o productos que no considera acordes a su estilo de vida. Esta postura refuerza la idea de que su camino está guiado más por convicciones personales que por la lógica del mercado o la exposición.

En paralelo, también sorprendió con una faceta artística que hasta hace poco era desconocida para el público. A través de sus redes, comparte transmisiones en vivo en las que se lo ve cantando y tocando la guitarra, interpretando temas propios. Sin embargo, lejos de capitalizar esa visibilidad con una estrategia mediática, Marcos volvió rápidamente a su habitual discreción, reafirmando su elección de mantener una vida más reservada.

Su rutina actual se reparte entre Salta y Buenos Aires, donde combina su trabajo en campañas publicitarias con momentos de descanso y conexión con la naturaleza. En distintas entrevistas y apariciones, dejó entrever que disfruta de actividades simples como tomar mate, caminar descalzo o pasar tiempo al aire libre, prácticas que asocia con su bienestar físico y emocional.

Incluso dentro del ambiente, su decisión genera sorpresa. No es habitual que una figura con su nivel de popularidad decida correrse de manera tan marcada del foco mediático. Sin embargo, esa misma elección es la que refuerza el vínculo con su público, que valora su autenticidad y coherencia.

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