De una necesidad personal al salto internacional: cómo nació Alfa Humans y busca llevar la crioterapia al mundo

La crioterapia, técnica ancestral de exposición al frío, suma adeptos en todo el mundo por sus beneficios para la salud física y mental

En entrevista exclusiva, Santiago García Fagalde, creador de Alfa Humans, describió en Infobae a la Tarde cómo la crioterapia, práctica ancestral de exposición al frío, gana terreno entre quienes buscan mejorar su salud, concentración y recuperación muscular tras el deporte.

Durante una charla distendida con el equipo de Infobae a la Tarde, conformado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, el emprendedor argentino profundizó en los mitos y verdades de la crioterapia, una técnica que combina tradición nórdica, evidencia científica y tecnología de punta.

La crioterapia, entre la ciencia y la tradición escandinava

“La crioterapia es una práctica que consiste en meterse de 2 a 3 minutos en agua helada”, precisó Santiago García Fagalde. El especialista remarcó que, aunque se popularizó en el deporte de alto rendimiento, “cada vez más personas lo están empezando a utilizar”. Explicó que la técnica tiene raíces históricas: “Si se ponen a pensar, hace años no había agua caliente; la gente se bañaba en frío y hoy se está redescubriendo esa costumbre”.

Lara López Calvo aportó otro ejemplo: “En Finlandia, es muy común que los bebés duerman la siesta media hora al aire libre con temperaturas bajo cero. Eso fortalece el sistema inmune”. La práctica también remite a los baños romanos: “El último paso era el baño de agua fría, el frigidarium, que cerraba todo el ciclo”, relató Paula Guardia Bourdin.

García Fagalde mencionó el método Wim Hof, desarrollado por un holandés que sumó exposición al frío, respiración consciente y “compromiso con uno mismo” para potenciar los efectos físicos y mentales. “Es muy loca la historia, cómo arrancó todo. Wim Hof salvó a una periodista de ahogarse en aguas heladas y ahí desarrolló su método”, relató.

El método Wim Hof combina exposición al frío, respiración consciente y compromiso personal, potenciando los efectos de la crioterapia a nivel físico y psicológico (Infobae en Vivo)

Beneficios físicos y mentales: de la desinflamación a la resiliencia

Según el testimonio del invitado, la crioterapia tiene dos grandes ejes: “Por un lado, los beneficios físicos, como la desinflamación muscular y la aceleración en la regeneración después de partidos, gimnasio o carreras. Por otro, un gran entrenamiento de resiliencia mental”.

“El agua helada genera un pico de dopamina y adrenalina que se traduce en una sensación de felicidad y euforia que perdura en el tiempo”, afirmó García Fagalde. Agregó que muchas personas eligen hacer la práctica a la mañana: “Te mete en un mood de concentración para encarar el día y la ventaja es que ese estado dura mucho más que otros estímulos”.

Lara López Calvo citó estudios científicos sobre la mejora del sistema inmunológico y refirió que podcasters internacionales como Huberman recomiendan protocolos combinados de crioterapia y sauna: “Tres minutos de frío, 20 minutos de sauna y repetirlo dos o tres veces genera mejoras notables”.

García Fagalde compartió su experiencia personal: “No soy deportista de alto rendimiento, pero hago deporte y encuentro los mayores beneficios mentales. Lo hago casi todos los días a la mañana, incluso en invierno, y te cambia la energía para todo el día”. Añadió que “11 minutos de agua fría a la semana son suficientes para sentir los efectos”.

Alfa Humans nació en Argentina tras la experiencia con el método Wim Hof, enfocándose en la promoción global de la crioterapia como práctica de bienestar (Infobae en Vivo)

Alfa Humans y su apuesta global por la crioterapia

La historia de Alfa Humans nació en la Argentina, cuando dos amigos se sumergieron en el método Wim Hof y, fascinados por los efectos de la crioterapia, decidieron transformar la incomodidad logística en una oportunidad de negocio. El desafío era claro: crear una solución que permitiera acceder al frío extremo de manera simple y constante, sin depender del hielo ni de estructuras complejas. Tras meses de prueba y error, lanzaron en 2023 su primer sistema funcional y validaron la idea con una demo inicial que marcó el inicio de la comunidad.

Con el tiempo, el proyecto evolucionó desde su nombre original, “Alfa Hackers”, hacia una visión más inclusiva y genuina del bienestar. Así nació Alfa Humans, una marca que busca democratizar prácticas como la crioterapia y el sauna, y que en 2024 dio el salto internacional con la apertura de operaciones en Europa. El recorrido inverso —de Argentina al mundo— refleja la convicción de que el bienestar es una necesidad global, y que el talento argentino puede convertirse en referente más allá de las fronteras.

Accesibilidad, riesgos y el desembarco argentino de la crioterapia

En cuanto a la llegada de la crioterapia a la Argentina, García Fagalde explicó el proyecto de Alfa Humans: “Creamos bañeras que, gracias a un motor, enfrían el agua todo el tiempo a la temperatura ideal, como si estuvieras en un lago escandinavo. Es un producto caro, arriba de dos mil dólares, pero permite practicarlo en casa de forma sencilla”.

Lara López Calvo destacó la tendencia mundial: “Hoy en todo el mundo hay gimnasios y hoteles que ofrecen crioterapia y sauna. Es fundamental hacerlo las primeras veces con un instructor certificado”. García Fagalde subrayó: “No es para todos. Personas con problemas cardíacos o respiratorios no deben hacerlo y siempre pedimos un deslinde firmado antes de cada evento”.

El especialista recomendó comenzar de manera gradual: “Una ducha fría de 10 segundos es una buena prueba para sentir los beneficios mentales, que son inmediatos”. Sobre la periodicidad, aclaró: “Wim Hof recomienda once minutos semanales, pero cada uno puede adaptar la rutina”.

La discusión giró también sobre el contraste entre “la coalición del cigarro” y “la coalición de la vida”, en palabras de Rosendo Grobo, quien defendió la importancia de elegir hábitos saludables. García Fagalde concluyó: “Es sentirte incómodo los primeros segundos, pero cuando salís, sentís una energía y felicidad que perduran. Es voluntariamente elegir hacer algo que te genera estrés para después obtener un beneficio real”.

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