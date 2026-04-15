Emotivo homenaje a las víctimas del Holocausto: “La Argentina conoce en carne propia lo que significa el antisemitismo”

El canciller, Pablo Quirno, presente en la ceremonia por el Día del Holocausto y el Heroismo

En representación del Poder Ejecutivo, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, dio asistencia a la ceremonia por el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo (Iom Hashoá, en hebreo), que se celebró esta tarde en el Palacio Libertad, ex CCK, en honor a los seis millones de judíos asesinados por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el lema “seis millones de historias”.

Por complicaciones en la agenda, el presidente Javier Milei no estuvo presente dado que a la misma hora cerró el evento de AmCham Summit 2026, pero que recibirá mañana a las 16.30 al titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein, en Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

En el marco del 83° aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, la DAIA y el Museo del Holocausto conmemoraron la fecha con la asistencia del canciller; el ministro de Salud, Mario Lugones; la titular del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Culto, Agustín Caulo, en representación de la administración libertaria. Entre las decenas de asistentes destacaron varios legisladores; los jueces Sandra Arroyo Salgado y Mariano Borinsky; el influyente colaborador de Horacio Rosatti, Silvio Robles; personalidades de la comunidad, entre otros.

La titular de LLA en el Senado, Patricia Bullrich estuvo presente en la ceremonia

Durante su discurso, el canciller, el primero en tomar la palabra, reafirmó el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel y celebró la decisión política de haber declarado a las Fuerzas Quds y a la Guardia Revolucionaria de Irán como organizaciones terroristas. “El presidente Javier dado una respuesta clara y valiente. No ha titubeado. Ha decidido ubicar a la Argentina en la defensa firme de la vida, de la libertad, de la propiedad y de los valores morales que dieron forma a nuestra civilización”, remarcó desde el atril ubicado en uno de los laterales del escenario del sala de conciertos que lleva el nombre de ballena azul.

“La Argentina conoce en carne propia lo que significa el antisemitismo y lo conoce cada vez que el Estado de Israel es atacado por quienes desprecian la vida y glorifican la muerte. Para nosotros no es una entelequia. Se trata de una experiencia histórica, concreta y dolorosa”, remarcó el funcionario al tiempo que prometió “proyectar” la pelea contra el antisemitismo en la región para que “América Latina recuerde más y actúe en consecuencia”.

Parte del Gabinete presente en la cermeonia por el Día del Holocausto y del Heroísmo en el Palacio Libertad (RS Fotos)

Por su parte, el titular de la DAIA destacó la postura internacional del país, pidió potenciar la pelea contra los discrusos de odio en las redes sociales, y se pronunció a favor de “la memoria activa”. “Hoy es un día en el que la memoria nos interpela, nos obliga y nos define. Recordamos el horror del Holocausto, pero lo hacemos desde el presente. El Holocausto comenzó con palabras, con discursos de odio y con una sociedad que miró para otro lado. Hoy entendemos que la memoria sin acción no alcanza“, reafirmó a su turno.

Asimismo, tomó la palabra durante la extensa ceremonia el empresario titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, designado por el mandatario para presidir la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) en 2026.

En línea con lo expresado por Quirno, Mindlin, sumó: “Nuestra nación es el único país latinoamericano que es miembro pleno de la IHRA. Esa distinción es una responsabilidad que hemos sabido honrar con un enorme trabajo mancomunado entre el Estado argentino y las organizaciones de la sociedad civil. Nuestra presidencia será una oportunidad para estimular a otras naciones hermanas de la región a sumarse”.

Ceremonia de encendido de velas durante el acto por el Día en Memoria del Holocausto y el Heorismo a cargo de sobrevivientes

El evento inició con una pieza audivisual que incluía el testimonio de sobrevivientes del Holocauso con la palabra de Susy Kolker, Victor Beer, Andre Gattegno, Marysia Szefner, Isaac Behar, Ruth Marshall, una de las que prestó testimonio de su infancia, y fue musicalizado por el Coro Polifónico Nacional.

A posterior, tuvo lugar la ceremonia de encendido de las seis velas, a cargo de Susy Kolker, Víctor Beer, Eva Dicker, Noelly Talgham, Josette Laznowski y Marion Eppinger, en representación de los seis millones de judíos asesinados, y una obra de teatro final representativa.

Al término del evento, la senadora Bullrich subrayó el compromiso del mandatario en su viaje a Israel y recordó a las víctimas mencionadas. “Recordar la memoria del Holocausto es un Nunca Más. Es un acto de moral que nos compromete a que no se repitan estas historias de destrucción de la conciencia humana que lleva al intento de exterminio de un pueblo. El viaje del Presidente implica un compromiso fuerte con una causa que como han dicho en este acto tan emocionante es eterna. Olvidar es el entierro de la causa y nuestro presidente la va a ir a defenderla al Estado de Israel”, planteó en diálogo con Infobae.

En la previa a la conmemoración, las autoridades de la DAIA recibieron al presidente de la República Checa, Petr Pavel, quien esta mañana se reunió con el libertario en Casa Rosada. A través de la cuenta de X de la delegación, revelaron que el intercambio “institucional” dio lugar a conversar sobre “los desafíos actuales y la importancia de fortalecer los lazos” entre las comunidades, además, reafirmó el compromiso con la lucha contra el antisemitismo y la promoción de una convivencia basada “en el respeto y los valores democráticos”.

Pese a la ausencia del libertario, en Casa Rosada garantizaban el compromiso del Milei que el próximo viernes partirá rumbo a Israel, en su tercera visita desde que asumió el 10 de diciembre de 2023. Lo hará escoltado por el canciller, pero también por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Como contó este medio, durante su nuevo paso el mandatario podría dar un importante gesto de posicionamiento internacional al anunciar el traslado de la embajada argentina en ese país a la ciudad de Jerusalén.

El mandatario dará el presente en la celebración por el Día de la Independencia que tiene lugar entre el 19 y el 22 de este mes, en función del calendario hebreo, y recibirá la Medalla Presidencial de Honor otorgada por su par israelí, Isaac Herzog.