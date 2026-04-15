La llegada de Ricky Martin a Rosario para su show: todas las fotos

Ricky Martin llegó a Rosario en avión privado y mantiene un perfil bajo antes de su show en el Autódromo Municipal (Crédito: RS Fotos)

La ciudad de Rosario ya vive una jornada especial marcada por la música, la expectativa y la presencia de una de las figuras más importantes del pop latino. Ricky Martin aterrizó en la ciudad a bordo de su avión privado y, fiel a su estilo, mantuvo un perfil bajo en su llegada antes de dirigirse directamente al Autódromo Municipal, donde esta noche protagonizará uno de los shows más esperados del año.

Las imágenes exclusivas captadas en la pista del aeropuerto muestran al artista en pleno descenso de la aeronave, vestido íntegramente de negro, con gorra y mochila, acompañado por su equipo de trabajo y bajo un discreto operativo de seguridad. Sin detenerse ante la presencia de curiosos y trabajadores del lugar, el cantante avanzó con paso firme hacia el vehículo que lo trasladó al predio donde ya lo aguardaba su camarín.

Las imágenes exclusivas muestran a Ricky Martin descendiendo en la pista del aeropuerto de Rosario junto a su equipo de trabajo

Miles de fanáticos de Ricky Martin comenzaron a llegar desde temprano al Autódromo Municipal para un show con localidades agotadas

El arribo, lejos de ser estridente, tuvo el tono justo de una estrella acostumbrada a los grandes escenarios y a los movimientos milimétricamente organizados. En las fotos se lo ve caminando sobre la pista con tranquilidad, intercambiando algunas indicaciones con su entorno más cercano, mientras la logística alrededor se movía con precisión. A su lado, miembros de su equipo cargaban equipaje y coordinaban los últimos detalles de una llegada que forma parte de una rutina aceitada en cada una de sus giras internacionales.

Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, el clima en el Autódromo ya era completamente distinto. Desde temprano, miles de fanáticos comenzaron a acercarse al predio para asegurarse un lugar en un espectáculo que promete ser inolvidable. Con localidades agotadas y más de 17.000 asistentes previstos, Rosario se convirtió en el epicentro de un fenómeno que trasciende generaciones.

Rosario se convierte en epicentro del pop latino con el recital de Ricky Martin y más de 17.000 asistentes previstos para esta noche

El setlist del concierto incluye grandes éxitos como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y nuevas canciones de Ricky Martin

La previa tuvo todos los ingredientes de un gran evento: grupos de fans organizados, banderas, remeras con la cara del artista y una energía colectiva que se fue construyendo a lo largo de las horas. Muchos llegaron desde otras provincias e incluso desde la madrugada, en caravanas que ya son parte del ritual de cada gira de Ricky Martin en la Argentina.

Vestido de negro y rodeado de seguridad, Ricky Martin desembarcó en la ciudad mientras los fans se agruparon desde temprano para asegurarse el mejor lugar de un espectáculo que promete ser inolvidable

Un amplio operativo de seguridad y una avanzada organización acompañaron la presentación del artista

El setlist preparado para esta noche promete un recorrido por los grandes éxitos que marcaron la carrera del cantante. Desde clásicos infaltables como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, hasta baladas icónicas como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, sin dejar de lado hits más recientes como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”. Un viaje musical pensado para combinar nostalgia, fiesta y emoción.

El operativo en la zona también acompañó la magnitud del evento. Con cortes de tránsito, desvíos y una organización especial para el ingreso y egreso del público, la ciudad se adaptó al ritmo del recital. Una de las novedades fue la habilitación de estacionamiento dentro del predio, con capacidad para entre 4.000 y 5.000 vehículos, lo que representa un cambio en la logística habitual.

RS Fotos

El único interrogante de la jornada fue el clima. Con cielo cubierto y alta humedad, la posibilidad de lluvia se mantuvo latente durante toda la previa. Sin embargo, lejos de generar preocupación, muchos fanáticos lo tomaron como un posible condimento épico para una noche que ya tiene todos los elementos para quedar en la memoria.

Crédito: RS Fotos