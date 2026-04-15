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Los polémicos gestos de Raphinha a los fanáticos del Atlético de Madrid tras la eliminación del Barcelona de la Champions

El delantero brasileño provocó a los aficionados rivales luego del partido. También se quejó del arbitraje, lo que generó un ida y vuelta con el argentino Juan Musso

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Fue después de la eliminación del Barcelona

El Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League con un global de 3-2. En el partido de vuelta, disputado en el estadio Metropolitano, los culé se impusieron por 2 a 1, pero no les alcanzó para revertir el 2-0 del duelo de ida en Catalunya. El arquero argentino Juan Musso fue gran figura con 14 atajadas. Y el delantero Raphinha, quien no jugó por lesión, volvió a quedar en el centro de la polémica.

El brasileño, de 29 años, estuvo en el campo de juego cuando estalló la celebración del público del Colchonero. Y ensayó un gesto que generó polémica. De cara a los aficionados locales, con sus dedos dio a entender que en la próxima fase el Atleti de Diego Simeone quedará eliminado. “Pa’ fuera”, vociferó, actitud que fue captada por las cámaras de los fanáticos. Vale recordar que el Barcelona también había quedado eliminado de la Copa del Rey a manos del conjunto de la capital española.

La polémica arbitral marcó el desenlace del último enfrentamiento entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Raphinha también expresó su indignación tras la eliminación: “Fue un partido robado, el arbitraje estuvo muy mal. Fueron increíbles las decisiones que tomaron”, declaró.

Según Raphinha, el Atlético cometió numerosas faltas sin recibir tarjetas, y sugirió que el colegiado francés Clément Turpin favoreció al equipo madrileño. La reacción provocó un intenso debate entre ambas plantillas.

“Quiero entender que es realmente miedo a que el Barcelona pudiese ganar. El Atlético hizo no sé cuántas faltas y no le mostraron ninguna tarjeta amarilla”, añadió.

La visita también reclamó un penal de Juan Musso a Fermín López, quien terminó golpeándose con la suela del botín del guardameta.

Reacciones de jugadores del Atlético tras las acusaciones de Raphinha

La respuesta rojiblanca fue inmediata. El propio Musso rechazó las acusaciones de “robo” formuladas por Raphinha: “No se puede hablar de robo. Entiendo lo que pueda decir Raphinha, lo que pueda decir cualquiera, pero no nos pongamos la serie como que fue un robo, porque no fue así. Lo ganamos dentro de la cancha. Ganamos 0-2 de visitante, último hombre en el fútbol es roja… me parece que hablar de robo es una locura”, planteó sobre la expulsión de Eric García.

Dani Olmo, designado jugador más valioso del encuentro, también mostró su descontento con la actuación arbitral, sumando su voz a las críticas señaladas por la plantilla azulgrana.

  • Las principales alternativas del duelo en Madrid

No es la primera gran polémica que protagoniza Raphinha, ya sea por sus declaraciones como por sus gestos al público. Antes del choque por Eliminatorias ante Argentina en 2025, el referente de la selección de Brasil declaró: “Vamos a darle una paliza, sin duda. Le daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta”. En aquella entrevista con Romario, añadió: “Voy a hacerles un gol. Que se jodan”.

¿Qué sucedió? Argentina goleó 4-1 en el Monumental y terminó siendo el foco de las burlas. Encima, el entrenador Dorival Júnior renunció tras el encuentro. En diálogo con Lionel Scaloni, buscó aclararle que habían sacado de contexto sus dichos. Ahora, otra vez quedó en el ojo de la tormenta.

Primer plano del gesto de Raphinha (REUTERS/Albert Gea)
Primer plano del gesto de Raphinha (REUTERS/Albert Gea)

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