Costa Rica se convierte en escenario de Hope, la nueva película dirigida por Abby Fuller

El proyecto cuenta con la participación del productor Mark Johnson, galardonado con el Óscar y el Golden Globe, y del costarricense Esteban Quesada Vizcaíno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica dio inicio al rodaje de la película internacional Hope (Esperanza), dirigida por Abby Fuller, ganadora del Emmy, en un hecho que marca un nuevo impulso para el sector audiovisual costarricense.

El proyecto arrancó el 13 de abril y se desarrollará durante cinco semanas en varias locaciones del país, como parte de la estrategia nacional para atraer inversiones fílmicas bajo la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, impulsada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y la Comisión Fílmica de Costa Rica, en un trabajo coordinado con municipalidades, comunidades y film friendly zones.

La producción, que cuenta con la participación del productor estadounidense Mark Johnson, ganador del Óscar y del Golden Globe, y del costarricense Esteban Quesada Vizcaíno, generará más de 200 empleos directos para profesionales nacionales, tanto en el elenco como en el equipo técnico, según medios costarricenses como Cartago Medios y La República.

La historia de Hope se ambienta a inicios de los años 2000 y sigue a una adolescente estadounidense que participa en un programa de intercambio en Costa Rica, resaltando elementos de identidad, diversidad cultural y la calidez del país.

El rodaje contempla una compleja logística y requiere la coordinación con comunidades y municipalidades de zonas como Pacayas y Bagaces, regiones que se verán dinamizados en sectores como transporte, hospedaje, alimentación y servicios logísticos a nivel local.

Con la grabación de la película se empleará a más de 200 profesionales costarricenses y dinamizará economías locales en regiones como Pacayas y Bagaces./(Cortesía La República)

Laura López, gerente general de PROCOMER, destacó que “el inicio del rodaje de Hope confirma que Costa Rica no solo tiene condiciones para atraer inversión en industrias creativas, sino también la capacidad para ejecutar estos proyectos con excelencia”. Además, subrayó que “este tipo de producciones generan empleo, encadenamientos productivos y fortalecen nuestro posicionamiento como un hub competitivo”.

El impulso de Costa Rica como destino de producciones internacionales no es un fenómeno aislado. En 2025, el país captó USD 11.17 millones con la gestión de 87 producciones audiovisuales internacionales. Esta tendencia confirma el atractivo que tiene el territorio costarricense, tanto por sus paisajes como por su capacidad técnica y la flexibilidad de sus incentivos fiscales para la industria cinematográfica global.

A lo largo de los últimos años, Costa Rica se ha posicionado como locación para una variedad de películas y producciones internacionales. Uno de los casos más emblemáticos fue el rodaje de escenas de la superproducción Jurassic Park (1993), que aunque se filmó principalmente en Hawái, utilizó locaciones costarricenses para establecer el ambiente selvático de la historia.

Más recientemente, la película After Words (2015), protagonizada por Marcia Gay Harden, se rodó en diferentes escenarios naturales de Costa Rica, promoviendo la biodiversidad y los paisajes locales en la pantalla grande.

Jurassic Park utilizó locaciones de Costa Rica para proyectar el ambiente selvático de la cinta.

Otra producción destacada fue The Blue Butterfly (2004), que eligió la selva costarricense para representar la exuberancia tropical requerida por el guion. También el documental The Endless Summer II (1994) incluyó tomas en playas del Pacífico costarricense, ayudando a posicionar el país como destino para el turismo de surf. Estas experiencias han servido para consolidar una infraestructura técnica y humana que facilita la llegada de nuevos proyectos.

El crecimiento sostenido del sector audiovisual se refleja en el aumento de servicios especializados, la profesionalización del talento nacional y la generación de empleos de calidad. La llegada de Hope y de otras producciones internacionales contribuye al desarrollo de encadenamientos productivos con empresas locales de logística, transporte y alimentación, así como con guías turísticos, técnicos y artistas.

La estrategia costarricense busca capitalizar la proyección internacional de su imagen como destino seguro, sostenible y diverso, integrando la industria audiovisual en su agenda de desarrollo económico. Con cada rodaje, Costa Rica refuerza su perfil como un escenario atractivo para grandes producciones, generando un impacto económico que trasciende el ámbito cultural y dinamiza diferentes sectores de la economía nacional.