“Me rompí”: el video de la impactante lesión de Agustín Marchesín, quien se fue llorando de La Bombonera en el duelo Boca-Barcelona

Agustín Marchesín debió abandonar el partido entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador a los 12 minutos del primer tiempo, tras sufrir una lesión en la rodilla derecha que generó preocupación en el cuerpo técnico y sus compañeros. El arquero mostró signos de dolor intenso y fue retirado en carrito, sin poder apoyarse en la pierna afectada. “Me rompí”, le dijo a los médicos.

El arquero xeneize fue consolado por Leandro Paredes y se retiró entre lágrimas del campo de juego de La Bombonera, donde volvía a ser titular luego de una prolongada ausencia por lesión y su reciente regreso ante Independiente.

El cambio obligado determinó el ingreso de Leandro Brey bajo los tres palos, mientras el resto del plantel rodeó al arquero lesionado. Marchesín había atajado un remate de Darío Benedetto en los primeros minutos y, poco después, manifestó una molestia que forzó el reemplazo inmediato. El equipo médico de Boca Juniors anticipó que en las próximas horas se realizarán estudios para determinar el alcance de la lesión, aunque desde el banco de suplentes consideraron que podría tratarse de un cuadro grave.

El llanto de Marchesín tras sufrir una dura lesión en Boca-Barcelona (FOTOBAIRES)

El episodio marcó el primer partido de Boca Juniors como local en la presente edición de la Copa Libertadores, en el que el equipo dirigido por Claudio Úbeda busca un triunfo ante el conjunto ecuatoriano que le permita continuar en la cima del grupo. Al plantel le costó mantener la concentración tras el impacto anímico que significó la salida de Marchesín, ya que durante varios minutos se mostró impreciso.

El guardameta había sumado minutos frente a Independiente y buscaba afianzarse nuevamente en el arco xeneize de cara al Superclásico ante River Plate del fin de semana, del cual quedó descartado. Por un desgarro en el aductor, Marchesín no había podido atajar ante Talleres en Córdoba ni frente a Universidad Católica en Chile, en el debut de la Libertadores. Tras recuperarse, jugó el último sábado ante Independiente y esta noche era su segundo juego consecutivo.