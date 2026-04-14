Lencería, animal print y guiños retro: cómo Hailey Bieber deja huella en la moda global

Hailey Bieber sorprendió con una serie de outfits únicos, desde camisetas gráficas retro hasta vestidos satinados vintage (Instagram: @haileybieber)

La influencia de Hailey Bieber en la moda urbana se hizo evidente durante las recientes jornadas de Coachella 2026 y en eventos paralelos, donde cada elección de vestuario ofreció una perspectiva diferente sobre cómo reinterpretar clásicos y tendencias para el público joven contemporáneo.

Desde prendas deportivas hasta guiños vintage y detalles gráficos, la modelo consolidó su lugar como referente del estilo festivalero, adaptando cada look al entorno sin perder identidad.

Campera deportiva y botas negras

La campera deportiva azul con botas negras de caña media representa la faceta más cómoda y funcional del estilo festivalero de Hailey Bieber (Instagram: @haileybieber)

En una de las noches de Coachella, Hailey Bieber apostó por la comodidad. Eligió una campera azul con detalles en blanco y negro de acabado sintético, acompañada de botas negras de caña media y anteojos oscuros. El cabello suelto y liso enmarcó su rostro durante un momento junto a Justin Bieber. Hailey Bieber fusionó lo utilitario y lo trendy, logrando que la comodidad y el impacto visual convivieran dentro del mismo atuendo.

Inspiración nocturna: animal print y transparencias

El animal print y las transparencias en la campera corta y el top de red negro destacan la versatilidad urbana y nocturna de la modelo (Instagram: @haileybieber)

Otra aparición de la modelo durante el festival reveló su inclinación por la experimentación nocturna. Optó por una campera corta de estampado animal print sobre un top de red negro y corpiño visible, junto a un short negro de tiro bajo y botas negras. La combinación de animal print y transparencias resaltó la versatilidad de su aproximación al estilo urbano.

Backstage relajado: prendas holgadas y detalles urbanos

El crop top negro y los pantalones deportivos grises de corte holgado revelan la apuesta de Hailey Bieber por la moda relajada y los detalles urbanos en backstage (Instagram: @haileybieber)

En un momento de backstage, se la pudo ver a la modelo con un crop top negro de manga corta y pantalones deportivos grises de corte holgado. Completó el look con anteojos de sol oscuros rectangulares y el cabello suelto.

Vestido lencero vintage: delicadeza y guiño retro

El vestido lencero vintage en tonos amarillo y rosa, combinado con sandalias grises, rinde homenaje a la delicadeza y al glamour retro en un entorno sofisticado (Instagram: @haileybieber)

Fuera del entorno festivalero, trasladó su interpretación del estilo urbano a una atmósfera más sofisticada durante un evento de su marca Rhode. Eligió un vestido lencero de tirantes finos en tonos amarillo y rosa con acabado satinado, evocando una clara estética vintage. Esta prenda, de líneas sencillas y textura suave, se convirtió en el centro de atención por su delicadeza y reminiscencia a la moda de décadas pasadas.

Para complementar el vestido, Hailey combinó sandalias grises de tacón cuadrado y anteojos de montura pequeña, sumando elementos que reforzaron el aire retro del conjunto.

Camiseta gráfica retro y actitud relajada

La camiseta gráfica blanca con la frase “FUTURE MRS. BIEBER” y el bikini de cintura alta muestran el costado más relajado y divertido de Hailey Bieber (Instagram: @haileybieber)

También, mostró otra faceta de su reinterpretación del estilo urbano. Posó frente al espejo con una camiseta blanca ajustada que llevaba la frase “FUTURE MRS. BIEBER” en letras brillantes, acompañada de un bikini de cintura alta en azul y amarillo. La elección se completó con una gorra negra de visera curva, sumando un toque deportivo al conjunto.

Conjunto desenfadado y aire festivalero

El top negro de escote halter y la camisa oversize amarilla transmiten frescura y comodidad en el look festivalero junto a Kylie Jenner (Instagram: @haileybieber)

En el contexto del festival, compartió escena con otra celebridad, Kylie Jenner, y optó por un conjunto que reforzó su estilo desenfadado. Llevó un top negro de escote halter y una camisa oversize en tono amarillo claro, abierta y de tejido liviano. El cabello suelto y la combinación de prendas sueltas y superposiciones aportó frescura y comodidad.

Más looks emblemáticos de Hailey Bieber

Hailey Bieber deslumbró con un vestido negro de encaje y tacones altos en la fiesta de Hollywood (Instagram/Hailey Bieber)

Durante una fiesta en Hollywood optó por un vestido largo de tul negro con transparencias y encaje, acompañado de detalles rosas en el busto y tirantes anchos. Este conjunto evocó una estética lencera inspirada en el glamour vintage, con acentos contemporáneos por el contraste cromático y el diseño de red en la parte superior.

El vestido largo ajustado de animal print y acabado metálico reafirma la apuesta de Hailey Bieber por el maximalismo urbano en eventos nocturnos (REUTERS/Danny Moloshok)

Durante la fiesta luego de los Premios Oscar 2026, la modelo lució un vestido largo ajustado con estampado animal print y acabado metálico. El diseño de escote strapless y espalda descubierta remarcó una propuesta sofisticada de inspiración nocturna, alineada con el maximalismo de la moda urbana de alto impacto.

El diseño hasta el suelo deja ver ropa interior negra mientras posa sobre la alfombra azul (Splash News/The Grosby Group)

Para una premiere de “Wuthering Heights”, eligió un vestido largo completamente transparente en encaje negro, de mangas largas y escote profundo, que dejó visible la ropa interior del mismo tono. Este look se inscribió en la tendencia boudoir, con tintes de romanticismo oscuro y guiños al estilo grunge de los 90.

El conjunto casual de top gris y jeans de tiro medio representa la estética minimalista y urbana inspirada en la moda de los años 2000 (Backgrid/The Grosby Group)

La modelo también apostó por un conjunto casual formado por un top gris de tirantes delgados y jeans de tiro medio, complementado con gafas oscuras y tacones de punta fina. La elección reflejó una estética minimalista y urbana, marcada por la simplicidad y la influencia de la moda de los años 2000.

La chaqueta corta de nailon marrón y naranja, junto a shorts de encaje y sandalias naranjas, fusiona elementos deportivos con detalles lenceros para un look sporty chic experimental (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Hailey Bieber vistió para un desfile de Yves Saint Laurent una campera corta de nailon en tonos marrón y naranja, combinada con shorts claros de encaje y sandalias naranjas de tacón. El contraste entre los materiales deportivos y los detalles lenceros aportó una estética sporty chic con guiños retro y aire experimental.

El vestido midi negro de tirantes con lunares blancos y sandalias verdes renueva el estilo pin-up, mezclando lo clásico con una actitud urbana y desenfadada (Backgrid/The Grosby Group)

La modelo también optó por un vestido midi negro de tirantes con estampado de lunares blancos, acompañado de sandalias verdes con detalles rojos y gafas oscuras. La combinación de elementos y el corte del vestido evocaron el estilo pin-up renovado, fusionando lo clásico con una actitud urbana y desenfadada.