Vero Lozano puso a prueba a sus perros con “Jessica”, el desafío viral anti ladridos: “Es cosa de mandinga”

Como miles de usuarios en las redes, la conductora mostró la reacción de sus mascotas (Video: Instagram)

Vero Lozano, se sumó al particular desafío viral conocido como Jessica, una tendencia que circula en redes sociales y que consiste en calmar a niños llorando o a perros ladrando mediante el grito de “¡Jessica!”. A través de sus redes, puso a prueba la tendencia y la probó con sus propias mascotas.

La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) compartió la experiencia en sus redes y escribió: “¡Cosa de mandinga! Acompáñame a ver el ‘fenómeno Jessica’ aplicado a los perros”. En el video, la conductora explicó su interés por el desafío: “Estoy absorta con el fenómeno Jessica. Bebés que lloran. Madres, padres, tutores u encargados que, para frenar ese llanto, dicen: ¡Jessica, Jessica! Y el niño, la niña, deja de llorar. Quiero implementar esta técnica para el ladrido de los perros. Tengo una manada. Quiero ver si esto funciona. Acompáñame a ver qué ocurre”.

Vero Lozano probó el viral de Jessica con sus perros. "Cosa de mandinga", escribió, divertida (Instagram)

Al poner a prueba la tendencia con sus mascotas, Lozano obtuvo el resultado esperado: los perros dejaron de ladrar y se calmaron tras escuchar el nombre. “Funciona ‘Jessica’. Pruébalo tú también y cuéntame”, finalizó el video, satisfecha por el resultado.

La publicación de Vero Lozano generó múltiples reacciones entre sus seguidores famosos. Marixa Balli calificó la experiencia como un “éxito total”, mientras que Matilda Blanco, Brenda Gandini, Flor Torrente, Ramiro Arzuaga, Gisela Busaniche, Coco Fernández, Julia Zenko, Andrea Bursten y Daniela Cardone respondieron con comentarios humorísticos y emojis de risa, señalando el carácter viral y entretenido del experimento. “Gritando cual nombre va como piña”, aseguró Sabrina Carballo, sumándose al tono jocoso del intercambio.

“Funciona ‘Jessica’. Pruébalo tú también y cuéntame”, finalizó, divertida

La tendencia se volvió tan grande que llegó a oídos de la actriz estadounidense Jessica Biel. Biel, madre de dos hijos y esposa de Justin Timberlake, compartió su opinión en un video publicado en su cuenta de TikTok hace unos días. En la grabación, la figura expresó sus reservas sobre el uso de la técnica: “Chicos, no estoy muy segura de cómo me siento respecto a esta tendencia ‘Jessica’ con mamás y niños pequeños, y ahora aparentemente también funciona con perros, lo que es algo increíble y voy a intentarlo con los míos”. Además, manifestó su preocupación por la reacción de los menores: “Siento que la mitad de los niños en estos videos parecen aterrados”.

La actriz detalló que el truco viral consiste en gritar el nombre “Jessica” de manera abrupta durante una rabieta infantil con el objetivo de confundir y distraer al niño. La semana pasada, la figura de El ilusionista y Día de los enamorados había compartido ejemplos en sus historias de Instagram con el mensaje: “¿Me llamabas?”. En su video, reflexionó: “Realmente me encanta la idea de poder entrar en su hogar con mi nombre, que comparto con tantas otras Jessicas increíbles alrededor del mundo, y ayudarles con las rabietas de sus hijos. Pero, de alguna manera, siento que estos niños están aterrados. Parecen aterrados y esperan que Jessica no aparezca”.

Vero Lozano junto a Copito, su perro más famoso y compañero en las tardes de su programa (RSFotos)

Biel instó a los padres a no fomentar miedo en los niños hacia quienes llevan el nombre Jessica: “Parte de mí quiere decir: ‘De nada. Me alegra haber podido ayudar. Me alegra que todas las Jessicas hayamos podido ser de ayuda’, y también, por favor, por favor no hagan que su hijo pequeño le tema a la gente que se llama Jessica”. La actriz relató que en su propio hogar la técnica no tuvo éxito. “Y por supuesto no está funcionando con mis hijos. Mis hijos dicen: ‘¿Qué? ¿Por qué gritas tu propio nombre, loca? Sos aún más rara de lo que normalmente sos’“, relató.