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Sofía Jujuy y Eva Bargiela recordaron cómo fueros los primeros besos de su adolescencia: “No me lo olvido más”

Entre anécdotas sinceras y gestos divertidos, las figuras recordaron los detalles de sus primeras experiencias amorosas, generando complicidad y emoción en una charla entre amigas

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Sofía Jujuy y Eva Bargiela recordaron cómo fue su primer beso con sus parejas

De la felicidad de Eva Bargiela por los cinco meses de vida que cumplió su hijo al romance que vive Sofía Jujuy Jiménez en su relación con su novio, la influencer y la modelo atraviesan un gran momento de sus vidas. En ese contexto, este martes, ambas figuras abrieron el baúl de los recuerdos al relatar cómo fue el primer beso que dieron en sus vidas.

Todo comenzó cuando Nacho Castañares disparó: “¿Cuándo fue el primer beso de cada integrante de este grupo y cuándo fue el último?”. La primera en tomar la palabra fue Jujuy Jiménez, quien detalló: “Yo ya tenía quince. Estábamos así (frente a frente), me agarra la cara, tac, tac (con ambas manos), me hace pum, me da un beso y yo hago... Toda dura así. Ah, y quedé como: ‘Ah’ (sorprendida). Fue solo un pico, pero no me lo olvido más”.

Minutos después llegó el momento de Bargiela, quien, a diferencia de su compañera, lo contó con más calma y contexto: “Yo era un poco más inocentona, tenía catorce o quince años. Me acuerdo que era la época de los cumpleaños de quince. Pero había un chico que yo lo amaba, estaba reenamorada, era de un año más grande que yo. Pero fue muy naíf, no fue nada alocado”.

Fue entonces cuando el propio conductor contó cómo había sido en su caso: “Estaba en séptimo y me acuerdo que nosotros teníamos un día de educación física, entonces íbamos a comer y después volvíamos. Ya estaba como de novio, ponele. Fuimos a comer y ahí chapamos por primera vez. El último fue hace unos días. Más de uno, menos de tres”.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino
Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino

Semanas atrás, Bargiela expresó su alegría por los cinco meses de su pequeño Faustino. “Hoy hace 5 meses que mi vida tiene sentido”, detalló la joven con una imagen, cargada de ternura y espontaneidad, del bebé recostado, sonriente y vestido con un body blanco. En otra postal, la modelo aparecía en el campo, sosteniendo a su hijo en brazos y besándolo con ternura, bajo la leyenda: “Amo ser tu mamá”. La escena transmite la complicidad y el vínculo especial que existe entre ambos, así como la felicidad de Eva al transitar la maternidad.

La galería se completaba con una foto íntima y cotidiana: Eva, recostada en el sillón, amamantaba a su bebé, acompañada por la frase: “Y tú” junto a un emoji de vaca y un corazón blanco. Este guiño de humor y naturalidad daba cuenta de la cotidianeidad y la entrega que implica la crianza en los primeros meses.

Por su parte, meses atrás, Jujuy Jiménez había compartido emotivas postales de su viaje con su pareja. En su recorrido por Brasil, los jóvenes alternaron entre playas paradisíacas, paseos urbanos, experiencias gastronómicas y momentos de pura conexión con la naturaleza, dejando testimonio visual de una escapada inolvidable.

La modelo y su pareja disfrutaron de unos días en la costa brasilera
Sofía Jujuy comparte un momento de alegría y relajación en Brasil junto a su pareja, con ambos luciendo sonrientes

Entre las postales, se destacaron los almuerzos frente al mar bajo sombrillas azules, con platos típicos brasileños: pescado a la parrilla acompañado de ensaladas frescas, limas y papas fritas. En la playa, compartieron sándwiches y tardes de sol, recostados sobre mantas y contemplando el océano. Sofía posó en bikini amarilla, sentada sobre las rocas o en la arena, con el mar y los acantilados de fondo, mientras Gustavo la acompañó en cada momento, ya sea en fotos juntos o en retratos espontáneos en bares y restaurantes. El recorrido incluyó caminatas por mercados repletos de frutas frescas, tardes de helado artesanal en locales coloridos y cenas informales con platos de ceviche, pastas y comidas típicas del litoral brasileño.

La variedad de escenarios y actividades reflejó la diversidad del viaje. Durante el día, la pareja aprovechó para recorrer las playas más emblemáticas de la región, descansar bajo el sol y disfrutar de la brisa marina. En el agua, Sofía y Gustavo se animaron a nadar, caminar por la orilla y practicar deportes. Además, visitaron lugares icónicos como Praia do Amor, donde se tomaron una foto abrazados junto al cartel de bienvenida, símbolo de su paso por uno de los destinos más románticos del litoral.

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