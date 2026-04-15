El recital de asistencias de Lautaro Blanco en el triunfo de Boca por la Libertadores: el centro desde el piso que valió una ovación

El centro de Blanco desde el piso y el gol de Ascacibar

Las luces se las llevan Leandro Paredes, el juvenil Tomás Aranda o los delanteros. Pero Lautaro Blanco es una de las principales llaves del gol para Boca Juniors. El lateral izquierdo, de 27 años, regaló dos asistencias para los primeros gritos del Xeneize, que venció 3-0 a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El ex Rosario Central ya lleva 13 desde su desembarco en La Ribera.

Ante un rival que sufrió el buen juego del dueño de casa, pero contó con un arquero José Contreras como una de sus grandes figuras, Boca necesitó de la pegada de Blanco para legar a la red. A los 39 minutos, sacó un centro preciso para la cabeza de Lautaro Di Lollo, quien venció la oposición del portero, al punto que le venció las manos. En la previa, el conjunto de Claudio Úbeda logró hilvanar un toqueteo de varios pases que se ensució antes de la cesión quirúrgica del marcador de punta.

Y a 9 minutos del epílogo, otra vez apareció Blanco. Primero, tiró la pelota larga y le ganó a pura potencia a su marcador, quien terminó sobre el césped. Parecía que el balón se iba a ir por la línea de fondo, pero el lateral se arrojó al piso para sacar un centro sorprendentemente exacto por lo exigido. Casi como N° 9, Santiago Ascacibar dibujó un testazo tan potente como un remate con el pie, y rubricó el 2-0. El público reconoció con una ovación al asistente y al goleador.

El tanto de Di Lollo, que también fue gentileza de Blanco

Como postre, el ex Elche también participó del 3-0 con una proyección y un toque al centro. Luego, el esférico derivó en Ander Herrera, quien sacó un disparo que rozó en un adversario y puso cifras definitivas.

Blanco, quien supo jugar en Europa con la camiseta del Elche y estuvo en la órbita de Lionel Scaloni para integrar la selección argentina, siempre se destacó más por las asistencias que por sumar conquistas. No obstante, desde su llegada a Boca, ya rubricó dos.

Con su aporte, el Xeneize sueña: está primero en el Grupo D de la Copa Libertadores, con seis puntos, por encima del Cruzeiro, la Universidad Católica y su derrotado, Barcelona de Guayaquil.

El triunfo en La Bombonera representa un envión para el desafío inmediato: el Superclásico ante River Plate de este domingo 19 de abril, desde las 17, en el estadio Monumental, por el Torneo Apertura. Boca está cuarto en la Zona A con 21 puntos, a cuatro del líder Vélez.