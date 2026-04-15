Aeropuerto de Tocumen en Panamá mejora su conectividad y gana posiciones a nivel mundial

Copa Airlines concentra cerca del 90% de las operaciones en el aeropuerto panameño. Cortesía Tocumen

El Aeropuerto Internacional de Tocumen avanzó del puesto 48 al 39 en el ranking global de OAG Megahubs 2025, un resultado que lo coloca entre los aeropuertos internacionales más conectados del mundo y confirma una mejora frente al informe anterior.

En el plano regional, el principal aeropuerto panameño se ubicó como el tercer megahub de América Latina, detrás de Bogotá y Ciudad de México, en una clasificación que no premia el tamaño del aeropuerto, sino su capacidad efectiva para enlazar vuelos y destinos dentro de una misma red.

La relevancia del informe radica en que OAG no mide simplemente cuántos pasajeros mueve una terminal ni cuántas rutas aparecen en un mapa. La firma británica explica que su ranking anual compara el número de conexiones programadas hacia y desde vuelos internacionales con la cantidad de destinos servidos por cada aeropuerto.

Además, la metodología detallada en sus reportes utiliza los datos de los 100 aeropuertos más grandes del mundo, toma como referencia el día de mayor actividad aérea del periodo analizado y calcula las conexiones posibles dentro de una ventana de seis horas.

Ese enfoque vuelve al informe especialmente útil para la industria, porque intenta medir la conectividad real y no solo el volumen bruto. En términos prácticos, el estudio observa qué tan fácil es para un pasajero aterrizar en un aeropuerto y abordar otro vuelo poco después, sin romper la lógica del itinerario.

El informe mide la capacidad de conectar vuelos en periodos cortos dentro de un mismo aeropuerto. Cortesía Tocumen

También considera variables como el mínimo tiempo de conexión, la relación entre vuelos entrantes y salientes y el número de destinos disponibles. Por eso, un aeropuerto puede estar por debajo de otros en pasajeros totales y aun así figurar alto si su operación funciona mejor como hub de enlaces internacionales.

En el caso de Tocumen, el informe lo ubica con 95 destinos y alrededor de 10,074 conexiones posibles, una cifra que explica por qué Panamá se sostiene entre los centros de enlace más fuertes de la región.

En América Latina, solo El Dorado, en Bogotá, con 101 destinos y 16,607 conexiones, y el Benito Juárez, en Ciudad de México, con 101 destinos y 11,435 conexiones, aparecen por encima. Detrás de Tocumen quedó São Paulo-Guarulhos, con 114 destinos y 9,855 conexiones, lo que muestra que el ranking no depende únicamente de abrir más rutas, sino de la eficiencia con que esas rutas se articulan.

La comparación con 2024 ayuda a entender mejor el avance. El año pasado, Tocumen ocupó el puesto 48 global y el cuarto lugar regional, por detrás de Bogotá, Ciudad de México y São Paulo/Guarulhos.

En esa edición, el propio aeropuerto panameño destacó que había superado a terminales como Lima, San Juan, Santiago de Chile, Cancún, Guadalajara y Buenos Aires. El salto al puesto 39 mundial y al tercer lugar latinoamericano refleja, por tanto, una mejora concreta en la conectividad relativa de Panamá frente a otros hubs de la región.

Tocumen se ubicó como el tercer hub más conectado de América Latina. AP

Otro dato clave del informe es la concentración operativa en una sola aerolínea. En Tocumen, Copa Airlines representa cerca del 90% de los vuelos, la participación dominante más alta entre varios de los grandes hubs de la lista latinoamericana.

En Bogotá, Avianca concentra el 53% de las operaciones; en Ciudad de México, Aeroméxico tiene el 57%; y en São Paulo/Guarulhos, LATAM mantiene el 53%. En el caso panameño, esa concentración ayuda a ordenar bancos de vuelos y agilizar escalas, aunque también deja claro que la fortaleza del hub está profundamente ligada al desempeño de Copa.

La importancia de este tipo de medición va más allá del prestigio. Un aeropuerto con mayor capacidad de conexión mejora la posición de un país en el negocio del turismo, la captación de rutas, la movilidad corporativa y la logística internacional.

Para Panamá, cuya ventaja histórica ha sido funcionar como puente entre mercados, aparecer en este ranking con una mejora anual tiene un valor económico y estratégico. No se trata solo de una foto favorable para el aeropuerto: también es una señal de que el país sigue teniendo un papel relevante en el mapa aéreo continental.

Bogotá, Ciudad de México y Panamá lideran el ranking de conectividad aérea en América Latina, según el informe OAG Megahubs 2025. Cortesía Tocumen

A escala global, OAG Megahubs 2025 mantiene a Londres Heathrow como el aeropuerto más conectado del mundo por tercer año consecutivo, con más de 59,000 conexiones posibles hacia 226 destinos en el día pico del periodo analizado.

Que Tocumen figure en esa misma clasificación global y suba nueve posiciones en un año refuerza su peso internacional, aunque también marca el reto que viene: sostener la eficiencia operativa, ampliar destinos cuando el mercado lo permita y conservar la rapidez de sus conexiones.