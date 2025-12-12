Colombia

“Me devuelves esa vaina, olvídate tú”, se hace viral la reacción de un esposo luego de enterarse de que su pareja se gastó más de trece millones en un arbolito de navidad

Mientras la esposa aseguraba que el arbolito era una ganga de ‘Black Friday’, con el 25 % de descuento, su pareja alterada le exige que lo devuelva

"Me devuelves esa vaina, olvidate tu", se hace viral la reacción de un esposo luego de enterarse de que su pareja se gastó más de 13 millones en un arbolito de naviad crédito: whitelombians / Facebook

Un video viral ha generado debate en redes sociales tras mostrar a una mujer que graba el momento en que le confiesa a su esposo que, aprovechando el Black Friday, gastó más de trece millones de pesos en un árbol de Navidad con luces integradas.

La reacción del esposo, marcada por la sorpresa y la desaprobación, ha puesto sobre la mesa temas como el consumo familiar, el uso compartido del dinero y las compras impulsivas durante la temporada de ofertas.

Te voy a mandar el recibo de la compra que hice ahora de Black Friday. Tú sabes que estamos en Black Friday. Compré el arbolito de Navidad porque ya lo quería cambiar”, explica la mujer, justificando su decisión ante la cámara y su pareja.

El esposo, desconcertado, responde: “¿Qué arbolito? Si ya aquí hay arbolito”. Ella insiste en que el árbol anterior tiene más de diez años, “desde que vivíamos en Laos”, y que era momento de renovarlo.

La conversación sube de tono cuando la mujer revela el monto exacto de la compra y la forma de pago: “Ya te la mandé, ¿para qué? Porque usé la tarjeta Falabella”.

El esposo, al revisar el recibo, no oculta su asombro: “¿Cuál arbolito? ¿Cuál tarjeta? Esto que veo aquí, ¿qué es? Trece millones cuatro nueve. ¿Eso qué es?”.

Ella responde sin dudar: “El arbolito”.

Un video difundido en plataformas digitales muestra la reacción de una pareja ante la adquisición de un costoso adorno navideño, lo que ha reavivado la discusión sobre el manejo del dinero y las compras durante promociones especiales - crédito Freepick

Según explica, la cifra representa un descuento importante, ya que el precio original era de 18 millones de pesos y el producto cuenta con luces propias.

El esposo, visiblemente molesto, reacciona: “$13.490.000, no jodas, Diana, ¿tú compraste eso?”. La mujer intenta calmarlo y argumenta que la tarjeta estaba vacía y que el árbol “dura para toda la vida”.

Él insiste: “No, no, no. Me devuelves esa vaina. Olvídate tú. No, Diana, tú mandas huevo, ¿cómo te vas a gastar trece millones de pesos en un arbolito, oye?”.

Ella defiende la compra: “Julio, ese arbolito dura para toda la vida”.

El debate se traslada al uso del dinero en pareja.

“¿Cómo que te voy a devolver? Ah, ¿acaso la plata no es de los dos?”, pregunta la mujer.

El esposo responde tajante: “No, señor, eso no tiene nada que ver”.

Ella insiste: “La plata es de los dos”.

Él replica: “Puede ser el que sea. No te va a gastar esa plata en un árbol. Olvídate”.

La discusión se anima aún más cuando la mujer resalta las características del árbol: “El arbolito prende las luces solas”.

El esposo, lejos de convencerse, responde: “Y así me toque a mí prenderlas todos los días. Olvídate de eso”.

Comentarios en redes sociales afirmaron que el precio pagado por la mujer fue exagerao - crédito Visuales IA

Ella agrega: “Ya tiene las luces metidas”, pero él se mantiene firme: “No existe la menor posibilidad”.

Como argumento final, la mujer menciona el descuento del 25%: “Oye, si tenían veinticinco por ciento de descuento”.

El esposo, imperturbable, concluye: “Me importa un carajo que tengan el descuento que sea. No, no y no. Olvídate. ¿Cómo así? Oye”. Ante la pregunta de qué hacer ahora, ella responde: “¿Y ahora qué quieres que haga?”. Él propone: “Devolverlo”. Sin embargo, la mujer aclara: “No se puede devolver, Julio”.

A pesar de la intención cómica del video, usuarios en redes sociales, saciando su curiosidad, afirmaron que no existe tal árbol, pues en el sitio web de la cadena de tiendas, donde la mujer afirma compró el decorativo navideño, no hay presencia de algo tan costoso.

De hecho, en el sitio web se puede ver qué hay árboles con precios entre $15.000 a $2.730.000.

