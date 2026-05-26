La Comisión de Acusación de la Cámara abrió investigación penal contra Gustavo Petro por presunta participación en política

El presidente Gustavo Petro ha sido cuestionado por diferentes sectores políticos por sus declaraciones en X - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes anunció la apertura de una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por supuesta intervención en política.

La decisión se tomó luego de que el mandatario realizara declaraciones y publicaciones en sus redes sociales sobre las elecciones presidenciales en Colombia, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

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“Teniendo en cuenta las últimas declaraciones y publicaciones en las redes sociales del señor Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego relacionadas con la presunta participación en política frente a las próximas elecciones presidenciales, esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 (artículo 27) y la Ley 5ª de 1992, de iniciar investigación penal de oficio correspondiente por el delito de Intervención en Política (artículo 422 Código Penal)”, se lee en el documento firmado por Gloria Elena Arizabaleta Corral, presidenta Comisión Legal de Investigación y Acusación.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes anunció la apertura de una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por supuesta intervención en política - crédito suministrada

Así las cosas, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes solicitó a Jairo Fabián Corzo Ordóñez, secretario de la comisión, su colaboración para que se asigne un radicado a la investigación y se le dé el trámite correspondiente.

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“En consecuencia, solicito su colaboración a fin de que se asigne un radicado para esta investigación de oficio y poder de esa manera dar el respectivo trámite”, se lee en el documento.

Recientemente, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes un informe detallado sobre las denuncias que pesan contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en actividades políticas. El documento, firmado por el procurador Gregorio Eljach y enviado el 25 de mayo de 2026 a Gloria Elena Arizabaleta, presidenta de la Comisión, establece que la información debe ser entregada en un plazo de tres días.

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La solicitud solicita datos específicos sobre cada caso, como el número de radicación, la fecha de presentación, quién presentó la denuncia, una síntesis de los hechos señalados, la etapa procesal en la que se encuentra cada expediente y el nombre del investigador responsable.

“Me dirijo a usted con el fin de solicitar información relacionada con las quejas o denuncias radicadas ante esa Comisión contra el presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, por presunta indebida participación en política”, se lee textualmente en la carta enviada por el procurador.

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Este requerimiento se produce mientras avanza una investigación sobre la divulgación, por parte del presidente, de material vinculado a la campaña de Iván Cepeda en sus redes sociales.

El requerimiento, firmado por el procurador Gregorio Eljach y dirigido a la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, fue enviado el 25 de mayo de 2026 - crédito suministrada

En días recientes, Gustavo Petro difundió imágenes y mensajes que hacen alusión directa a las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo, situación que ha despertado dudas en relación con la imparcialidad del proceso electoral y el respeto a las normas constitucionales que impiden que los funcionarios públicos favorezcan a algún candidato.

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El texto oficial enfatiza que el propósito de este procedimiento es asegurar que la Procuraduría pueda ejercer labores de control y vigilancia respecto al desarrollo adecuado de estas actuaciones.

Las publicaciones del presidente Gustavo Petro han generado un gran número de críticas. Jota Pe Hernández, senador electo por la Alianza Verde, señaló que el jefe de Estado se pasa “la ley por el trasero”.

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Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro resaltó el evento de cierre de campaña del senador Iván Cepeda en Barranquilla - crédito @petrogustavo/X

“Ganaste asustando que “Rodolfo se pasaría la ley por el trasero” y quien terminó haciéndolo fuiste tú. Hoy actúas igual a cuando eras guerrillero y delincuente, TE PASAS LA LEY POR EL TRASERO! Intervienes cínica e indebidamente en política, deseo que algún día pagues por todo (sic)“, indicó el senador.

En una corta respuesta, Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático, aseguró que Gustavo Petro “viola la ley sin pudor alguno”.

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