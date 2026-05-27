A Shakira le preguntaron a qué selección animarán sus hijos en el Mundial entre Colombia y España: esto respondió

En una reciente entrevista, Shakira habló de sus hijos Milan y Sasha y de las preferencias de ambos en la próxima Copa del Mundo - crédito Europa Press

Shakira se prepara para retomar Las mujeres ya no lloran World Tour y para brindar el que será primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo, compartiendo escenario con Madonna y BTS el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La barranquillera habló con The Times a tono con la publicación de la canción oficial del torneo, Dai Dai, grabada junto a Burna Boy, sobre distintos aspectos de su vida profesional y personal, incluyendo su presente en lo que se refiere a lo sentimental luego de su sonada ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué en 2022.

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Más allá de los éxitos del español en el deporte rey, lo cierto es que el fútbol fue uno de los mecanismos que le permitieron a Shakira posicionarse como ícono mundial en la música pop. Sus aportaciones con Hips Don’t Lie (Bamboo Version), Waka Waka (This Time for Africa), La La La y ahora Dai Dai le ganaron la consideración a nivel internacional como “la reina de los mundiales”.

Shakira y Burna Boy unieron fuerzas en "Dai Dai", tema oficial de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito cortesía Sony Music

No obstante, siendo Shakira colombiana y Piqué español, fue inevitable que la pregunta se dirigiera hacia las selecciones que animarían Milan y Sasha durante el campeonato que dará inicio el 17 de junio. Cuando le preguntaron que a quién apoyarían sus dos hijos en un escenario donde Colombia jugara contra España, la cantante manifestó que no tenía intenciones de conocer la respuesta: “No quiero escuchar la respuesta”, dijo entre risas. “Por eso no hago esas preguntas.”

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Shakira habló de su vida sentimental y de Piqué

En la misma entrevista, la cantante descartó cualquier romance en su vida y reservó toda su pasión actual para el desarrollo de su carrera musical. “No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso”, dijo. “Tengo el plato muy lleno. Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes en mi vida También disfruto de mi tiempo a solas”.

Algo que la publicación norteamericana reseñó de su charla con Shakira fue el cambio de tono respecto a Piqué, recordando que en marzo de 2024 se refirió al exfutbolista español como “Voldemort, aquel que no puede ser nombrado”, en la antesala del lanzamiento de su álbum Las mujeres ya no lloran. Más de dos años después de la separación, se refirió a él de un modo más amable.

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Luego de la separación, Shakira retuvo la custodia de sus Milan y Sasha, que ahora viven en Miami junto a la cantante - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

“Siempre tendré gratitud en mi corazón por el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy hoy”, dijo sobre su expareja.

A la ruptura se le sumó que su padre, William Mebarak, que entonces tenía 91 años y había viajado a Barcelona para acompañarla durante la ruptura, sufrió una caída grave y tuvo que ser hospitalizado. Adicionalmente, en ese periodo la Hacienda española abrió un proceso en su contra por una presunta evasión de impuestos que recientemente terminó con victoria para la barranquillera, forzando a la entidad a devolverle más de 60 millones de euros.

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“He pasado por tanto dolor, pero me ha hecho, quizás de una forma inesperada, una persona más sabia, o al menos más fuerte. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y es verdad. Es asombroso descubrir que los seres humanos tenemos una resiliencia a la que podemos recurrir en cualquier momento de nuestras vidas”, reflexionó al respecto.

Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Con la histórica presentación de Shakira en la playa de Copacabana el pasado 2 de mayo, se reanudó su gira mundial, que en el inicio de 2026 contó con una serie de fechas en Norte y Centroamérica.

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En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

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Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

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A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)