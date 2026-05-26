Colombia

Muerte del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá: cámaras lo captaron con una mujer y habló quien halló el cadáver

La aparición de restos humanos en una maleta provocó alarma en el sur de Bogotá, donde un reciclador dio el aviso inicial que activó a las autoridades para iniciar las indagaciones y confirmar la identidad de la víctima

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La Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal confirmaron la identidad del docente a sus familiares mediante necropsia y huellas dactilares - crédito Fiscalía
La Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal confirmaron la identidad del docente a sus familiares mediante necropsia y huellas dactilares - crédito Fiscalía

El hallazgo de un cuerpo desmembrado e incinerado en una maleta impactó a los habitantes del barrio Tintal 2, en el sur de Bogotá.

Las autoridades identificaron los restos como pertenecientes a Kevin Santiago Ángel Garzón, profesor de Tecnología y Sistemas del colegio Santiago de las Atalayas y conductor de aplicaciones de transporte, quien fue denunciado como desaparecido tras salir de un gimnasio el 20 de mayo de 2026.

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Las principales pruebas para esclarecer el crimen incluyen un video de seguridad que muestra al profesor ingresando con una mujer a una vivienda, la aparición de dos hombres que retiran la maleta donde después fue encontrado el cuerpo y el testimonio del reciclador que dio aviso a las autoridades tras descubrir los restos a aproximadamente seis kilómetros del lugar donde el profesor fue visto por última vez. Estos elementos serían determinantes en la investigación del caso, según El Tiempo.

La tarde del 22 de mayo, un reciclador que trabajaba en un lote donde normalmente se arrojan escombros notó algo extraño en una maleta.

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El cadáver de Kevin Ángel, al parecer, fue hallado incinerado en un lote baldío en el barrio Tintal, de la localidad de Kennedy - crédito X
El cadáver de Kevin Ángel, al parecer, fue hallado incinerado en un lote baldío en el barrio Tintal, de la localidad de Kennedy - crédito X

Según declaraciones recogidas por CityTV, uno de sus compañeros fue quien le advirtió sobre una posible extremidad humana sobresaliendo de la maleta. ”Yo fui y miré y sí, había un muerto y yo llamé a la Policía. Me acerqué por la curiosidad y vi una pierna”, afirmó una mujer recicladora.

Pasó una moto de la Policía y yo le dije: ‘Venga, mire que allí hay un muerto’(...) Ellos se bajaron de la moto y miraron y sí.Llamaron al CTI para recoger el cuerpo, llegaron como a la media hora“, explicó el reciclador.

Al acercarse, constató el hallazgo y avisó de inmediato a la Policía. Agentes acudieron al lugar y dieron aviso al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que trasladó los restos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación.

El 25 de mayo, mediante huellas dactilares, las autoridades pudieron identificar plenamente a la víctima como el profesor Kevin Santiago Ángel Garzón. El cuerpo fue hallado en la carrera 92 con calle 11, en el barrio Tintal 2, Kennedy.

Últimos movimientos de Kevin Santiago Ángel

Según el relato de la familia al medio citado, el 20 de mayo el profesor cubrió su jornada laboral en la Institución Educativa Santiago de las Atalayas en Bosa y luego asistió como de costumbre al gimnasio Smart Fit del barrio Gran Colombiano.

Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor Kevin Santiago Ángel tras varios días de búsqueda en el sur de Bogotá - crédito X
Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor Kevin Santiago Ángel tras varios días de búsqueda en el sur de Bogotá - crédito X

Ángel Garzón se trasladaba habitualmente en su moto azul, placas XHH74G, con la que también trabajaba como conductor de platafor­mas como Didi y Uber. Tras salir del gimnasio, no se supo más de él.

Imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por la unidad investigativa de El Tiempo muestran al profesor ingresando a una vivienda cercana, acompañado de una mujer. Las autoridades revisan además los registros telefónicos relacionados con sus últimos movimientos.

El video y la mujer que acompañó al profesor

El Tiempo informó que una cámara de seguridad captó el ingreso de Kevin Santiago Ángel Garzón y una mujer a una casa de tres pisos en el sector del hallazgo. La moto en la que se desplazaba fue guardada en un local tipo mercado del mismo sector.

Después de varias horas, el video muestra a dos hombres saliendo de la vivienda con la maleta posteriormente encontrada con los restos del profesor. Este material es considerado una de las pruebas para identificar a los responsables.

Según las fuentes citadas por El Tiempo, las autoridades esperan que estas pruebas permitan próximas capturas y esclarecimiento del caso.

Investigación y reacciones tras el asesinato

La investigación fue asumida por un fiscal especializado de la Unidad de Vida en Bogotá, detalló la Fiscalía General de la Nación a El Tiempo. La entidad activó de inmediato el mecanismo de búsqueda urgente tras la desaparición.

La desaparición de Kevin Santiago Ángel se registró tras perder comunicación con su familia el 20 de mayo, cuando salía de un gimnasio en Kennedy - crédito X
La desaparición de Kevin Santiago Ángel se registró tras perder comunicación con su familia el 20 de mayo, cuando salía de un gimnasio en Kennedy - crédito X

Las autoridades calificaron el hecho como homicidio y descartaron preliminarmente como móvil el robo o motivos asociados a la labor docente, según El Tiempo. Se mantienen labores de investigación judicial y búsqueda de indicios para dar con los autores.

La familia de Kevin Santiago Ángel Garzón difundió un comunicado, recogido por El Tiempo, en el que agradeció el acompañamiento y pidió empatía y respeto para afrontar la pérdida.

El alcalde Carlos Fernando Galán condenó el crimen y resaltó el trabajo constante de las autoridades en la localización y la investigación del caso.

El caso quedó a cargo de la Unidad de Vida en Bogotá, según la Fiscalía.

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