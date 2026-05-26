Colombia

Posible victoria de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales tiene en problemas las cuentas de Colombia: hay alerta por pago de créditos

De acuerdo con Itaú, la volatilidad domina activos y tasa de deuda local en una semana marcada por dudas sobre el rumbo institucional y presiones fiscales

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El verdadero riesgo en las elecciones de Colombia reside en la compra de votos y la coacción armada, según el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Son 41 millones de colombianos los habilitados para votar el 31 de mayo en las elecciones presidenciales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A solo cinco días de las elecciones presidenciales 2026 ( 31 de mayo), el mercado financiero colombiano atraviesa una etapa marcada por la inestabilidad. La volatilidad de los títulos de deuda pública (TES) de Colombia y el aumento en la prima de riesgo, reflejados en el alza de los CDS (credit default swap o permuta de incumplimiento crediticio) del país, generan incertidumbre entre inversionistas y analistas.

El escenario mantiene a los mercados en alerta, ya que la reacción a las últimas encuestas y el clima político se reflejan en caídas de activos y aumentos de la percepción de riesgo. En la última semana, los activos colombianos mostraron descensos importantes y el costo de asegurar la deuda ante un eventual impago alcanzó máximos recientes.

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En las últimas jornadas, la publicación de nuevas intenciones de voto impulsó retrocesos en los TES y otros instrumentos de deuda local. La prima de riesgo aumentó cerca de 20%, y las tasas de la curva en pesos superaron el 15%, luego de un incremento de 100 puntos básicos (pb).

Además, la sensibilidad del mercado se intensificó a partir de la difusión de los resultados de encuestas que sugerían una posible continuación de la línea política actual. Con estos, los principales indicadores de riesgo del país, entre ellos los CDS Colombia, presentaron movimientos destacados y se incrementó la atención internacional sobre la economía colombiana.

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Ilustración en acuarela de tres personas (dos hombres y una mujer) mirando al frente, con la Casa de Nariño y una bandera de Colombia ondeando al fondo.
Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella son los principales candidatos de cara a la contienda electoral del 31 de mayo en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Factores que impulsan la prima de riesgo y los TES Colombia

Según Itaú Colombia, “cerca de 45% del ajuste observado desde el 24 de abril responde a factores políticos”. Si bien el horizonte electoral explica parte importante del deterioro de los activos, otros dos factores también han influido.

Por un lado, el entorno internacional agravó la situación, ya que el aumento de las tensiones geopolíticas elevó las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en más de 30 pb. Esto generó una correlación inusual entre los TES locales y los treasuries, al pasar de 0% en marzo a 30% en la última semana.

A nivel interno, la curva de tasas se vio presionada por una mayor oferta de deuda pública por medio de colocaciones directas, canjes y subastas. De este modo, el ajuste total corresponde en cerca de un tercio a factores internacionales, un cuarto a oferta y el resto a la situación política nacional.

Los CDS Colombia a cinco años alcanzaron valores próximos a 230 pb, los que los situó como uno de los principales focos de atención en este contexto.

Al respecto, el analista económico de Acciones & Valores Hugo Camilo Beltrán explicó a Bloomberg que “entre las razones detrás de este repunte están las fricciones entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, que durante abril mantuvieron la incertidumbre sobre si la reunión de este mes se desarrollaría con normalidad”. Añadió que también influyó “la sorpresiva decisión de mantener inalterada la tasa de política monetaria, contrario a lo planteado por el equipo técnico del Emisor, así como los comentarios del gerente Leonardo Villar sobre no interferir en el debate electoral”.

El dólar en Colombia sería uno de los principales afectados con una victoria de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito Rayner Peña R./EFE
El dólar en Colombia sería uno de los principales afectados con una victoria de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito Rayner Peña R./EFE

Otro elemento de peso, afirmó el gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, Felipe Campos, al medio es que “la divergencia de Colombia frente a otros países de la región no es reciente; viene desde hace varios meses, aunque en las últimas semanas sí se ha acelerado”. Enfatizó que “ese deterioro coincide con episodios de mayor tensión alrededor de la institucionalidad económica del país”.

Campos señaló que la independencia del Banco de la República fue percibida inicialmente como un ancla para el mercado. “Los CDS llegaron a moderarse inicialmente cuando el Banco de la República elevó las tasas de interés y el mercado interpretó esa decisión como una señal de independencia y disciplina monetaria”, explicó. “Posteriormente surgieron cuestionamientos y presiones sobre el Emisor, y ahí volvió a dispararse la percepción de riesgo sobre Colombia”.

El repunte de estos indicadores ya se refleja en el costo del crédito y el tipo de cambio. “Ese movimiento se evidenció cuando el dólar llegó a niveles cercanos a $3.800 y las tasas de algunos títulos de deuda pública alcanzaron niveles cercanos a 15%“, añadió Campos.

La suma de estos factores mantiene al mercado pendiente del desenlace de la contienda presidencial. Analistas coinciden en que la incertidumbre electoral se añade a un entorno fiscal delicado, lo que incrementa la cautela de los inversionistas y presiona al alza la prima de riesgo.

Comparación internacional y percepción de riesgo regional

En los días previos a las elecciones, la diferencia entre los CDS Colombia y los de otras economías regionales se amplió. Mientras los CDS colombianos se ubicaron en 220,9 puntos básicos, Brasil registró 128,28, México 96,06, Perú 74,20 y Chile 50,90 puntos, según las estimaciones más recientes. La brecha con Brasil superó los 92,62 pb.

La tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 11,25% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
La tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 11,25% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Dichos niveles son similares a los de mayo de 2025, cuando los CDS Colombia alcanzaron 229 pb. El incremento del indicador significa que los inversionistas perciben un mayor riesgo de impago de la deuda colombiana, lo que encarece tanto la financiación externa como la local.

En palabras de Felipe Campos, el deterioro de Colombia frente a la región “no se produjo de manera abrupta, sino que es una tendencia prolongada. Lo llamativo es que ese deterioro coincide con episodios de mayor tensión alrededor de la institucionalidad económica del país”.

En el panorama internacional, la percepción sobre la capacidad de Colombia para cumplir con sus compromisos de deuda pública es cada vez más crítica, lo que mantiene alta la prima de riesgo y abre la brecha con países comparables.

Escenarios previstos y efectos potenciales

Itaú Colombia plantea tres escenarios luego de las elecciones. Cada uno considera diferentes supuestos macroeconómicos:

  • Política monetaria de fin de año: 12,5%.
  • Inflación: 7%.
  • Déficit fiscal: 6,5%.
  • Tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años: por encima de 4,3%.

En el escenario pro mercado, el CDS Colombia podría situarse en torno a 130 pb, lo que permitiría una posible recuperación de la curva entre 100 y 150 pb, incluso bajo una política monetaria restrictiva. Si la victoria recae en un candidato no pro mercado, la proyección es de un CDS en 300 pb y una desvalorización promedio de 70 pb en la deuda soberana, con tasas ubicándose entre 14,5% y 15,5%. El escenario adverso contempla un CDS cercano a 400 pb por mayor deterioro fiscal. Las tasas, en ese caso, podrían subir entre 160 y 200 pb, con un mínimo de 16% y picos de hasta 16,8%.

Itaú Colombia advierte que una victoria del candidato del Gobierno Petro generaría temor en los mercados - crédito Itaú Colombia
Itaú Colombia advierte que una victoria del candidato del Gobierno Petro generaría temor en los mercados - crédito Itaú Colombia

Itaú Colombia destaca que “esta dinámica no es nueva para el mercado colombiano y que en las elecciones de 2022 se observó un comportamiento similar entre las legislativas y la primera vuelta presidencial, en un entorno internacional también retador”. Entonces, los TES tuvieron una caída de 140 pb y los bonos del Tesoro de Estados Unidos explicaron el 17% del ajuste.

Dicho análisis enfatiza que ahora “la prima de riesgo local parece haberse desacoplado parcialmente de la dinámica internacional y regional” y que en la actualidad “la economía colombiana estaría incorporando con mayor fuerza un escenario político menos favorable para el mercado”.

Como se recordará, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la elevada emisión de títulos de deuda pública y el ritmo de gasto público dificultan el cumplimiento de la meta de déficit fiscal de 5,1% prevista para el año. Según estimaciones de centros de pensamiento como Anif, la deuda neta del Gobierno Central podría superar el 71% del Producto Interno Bruto en tres años si las condiciones actuales persisten.

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