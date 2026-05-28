Rescataron 12 bulldogs franceses en Bogotá: Protección y Bienestar Animal desmanteló criadero ilegal

Doce perros, incluidos cachorros y hembras en aparente gestación, fueron rescatados de un criadero ilegal en Rafael Uribe Uribe, donde vivían en condiciones insalubres y mostraban signos de ansiedad y graves afectaciones de salud, tras un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - crédito animalesbog / Instagram

El operativo realizado en Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, terminó con la incautación de 12 caninos de raza bulldog francés que permanecían en condiciones precarias.

Las acciones conjuntas de la Policía Nacional y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) permitieron poner fin a los maltratos de los animales, que ahora se encuentran bajo observación médica.

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Durante la visita, el equipo veterinario del instituto identificó un panorama alarmante. Los perros, entre los que había tres cachorros de tres meses y varias hembras, presentaban lesiones en los ojos, oídos y piel, además de una infestación evidente de pulgas. La evaluación veterinaria permitió concluir que el estado de salud de los caninos era consecuencia directa de la falta de atención y del entorno insalubre.

La inspección del lugar reveló una serie de problemáticas. “Al llegar al predio se evidenció exceso de objetos en desuso, humedad, suciedad, presencia de materia fecal y olor a amonio”, detalló el Idpyba en un video difundido en redes sociales. El área destinada para los animales no contaba con techo, y la supuesta zona de descanso consistía en “cobijas sucias y mojadas”, según la misma fuente.

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Los animales estaban desnutridos, enfermos e infectados con pulgas - crédito Animales Bogotá / Instagram

Los especialistas encontraron que los caninos estaban confinados en una terraza subdividida, con apenas dos metros por dos metros, espacio insuficiente para que pudieran desarrollar sus comportamientos naturales. La falta de refugio los exponía a los cambios climáticos y agravaba su vulnerabilidad física.

En cuanto a la nutrición, los veterinarios comprobaron que la alimentación era deficiente. Los perros recibían “sobras de proteína de pollo y fruta en estado de descomposición, todo esto almacenado dentro de una bolsa de basura”. El concepto técnico emitido por los profesionales fue determinante para que la Policía ejecutara la aprehensión de los animales y los trasladara a instalaciones donde reciben atención adecuada.

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La reacción de los animales ante la presencia del equipo fue significativa. Los médicos veterinarios registraron “alto grado de ansiedad y sobreexcitación de los animales ante la presencia de personas nuevas”. Esta conducta, añadida a las deficiencias físicas y nutricionales, reflejaba el impacto del maltrato.

La policía apoyo el operativo para rescatar a los 12 animales - crédito Animales Bogotá / Instagram

Qué ocurrió con el criadero ilegal en Rafael Uribe Uribe

La intervención se produjo tras una denuncia ciudadana, lo que permitió a las autoridades realizar la verificación. El procedimiento evidenció que los animales vivían en “espacios reducidos, sin condiciones adecuadas de higiene, refugio ni descanso”, según manifestó el Instituto.

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De acuerdo con el procedimiento, los dueños del predio quedaron vinculados a una investigación penal que determinará el nivel de responsabilidad en los hechos denunciados. Mientras tanto, los animales permanecen bajo observación veterinaria estricta.

Leyes y sanciones por maltrato animal en Colombia

Colombia cuenta con la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como “seres sintientes” y contempla sanciones tanto penales como económicas para quienes incurran en maltrato, violencia o crueldad. Las multas por casos que no provoquen la muerte o lesiones graves pueden oscilar entre cinco y cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Los responsables quedaron vinculados a un proceso legal con la Fiscalía - crédito Animales Bogotá / Instagram

Cuando el daño genera la muerte del animal o afecta gravemente su salud e integridad física, las penas incluyen prisión de 12 a 36 meses, multas de cinco a 60 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer actividades relacionadas con animales. La ley prevé agravantes que pueden aumentar las sanciones hasta en tres cuartas partes, como cuando los hechos ocurren con sevicia, en presencia de menores o en espacios públicos. La misma normativa habilita el decomiso del animal y la adopción de medidas de protección para asegurar su bienestar.

Cómo denunciar casos de maltrato animal

Cualquier ciudadano puede denunciar hechos de maltrato animal a través de la Línea 123 o acudiendo al Escuadrón Anticrueldad del Idpyba. Tras el reporte, los equipos realizan la verificación y, si encuentran afectaciones, pueden proceder a la aprehensión y traslado del animal para garantizar su protección.

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