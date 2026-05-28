Colombia

Maluma se mostró preocupado por el futuro del país y confesó que quiere que su hija crezca en Colombia: “Hay que salir a votar”

El intérprete de Medellín reconoció el impacto de la política en su entorno y destacó que su mensaje busca motivar el ejercicio democrático sin favorecer a ningún candidato

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Maluma sobre las elecciones en Colombia: “A mí me duele el país, hay que votar” - crédito @maluma - Colprensa
Maluma sobre las elecciones en Colombia: “A mí me duele el país, hay que votar” - crédito @maluma - Colprensa

El cantante Maluma compartió su visión sobre la situación política de Colombia durante una entrevista con Billboard en Español, de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.

Aunque suele evitar pronunciarse sobre política, el artista expresó que la realidad del país lo afecta de manera profunda. Maluma exhortó a la ciudadanía a participar en las elecciones, mostrando inquietud por el futuro nacional y el bienestar de su entorno familiar.

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En la conversación, Juan Luis Londoño Arias, nombre real del intérprete, explicó el fuerte vínculo que mantiene con su país natal. “A mí me duele el país. Ley. A mí me duele también”, afirmó el cantante al medio especializado. Maluma relató que sus padres y su hermana residen en Medellín y aseguró que los acontecimientos nacionales repercuten directamente en su vida personal.

El cantante expresó su preocupación por el futuro del país y la importancia de la participación ciudadana en los comicios REUTERS/Eduardo Munoz
El cantante expresó su preocupación por el futuro del país y la importancia de la participación ciudadana en los comicios REUTERS/Eduardo Munoz

Durante el diálogo con Billboard, el artista abordó el rol de la política en la vida cotidiana y cómo este tema ha sido motivo de conversación dentro de su familia. “Mis papás viven en Colombia, en Medellín, ¿me entendés? Mi hermana vive acá, a mí me duele como un hijueputa esta tierra. Y cuando pasa algo aquí a mí me duele. Y ayer lo hablaba incluso con mi papá”, relató.

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Según contó, su padre se mostró sorprendido por el interés constante de Maluma en la realidad nacional, incluso luego de años de viajes y compromisos internacionales. “Mi papá me decía: ‘No puedo creer que lleves tantos años viajando y vos quieras volver y hablar de política’, y yo le digo que a mí me duele esta mierda y quiero que la gente se ponga la mano en el corazón, ¡Hay que salir a votar!”, dijo Maluma para Billboard.

El cantante subrayó la necesidad de una participación masiva en las urnas. Recalcó que su mensaje no busca favorecer a ningún candidato, sino motivar a la población a ejercer su derecho democrático. “No le estoy diciendo por quién. No le estoy diciendo nada”, puntualizó. Maluma expresó su deseo de incentivar el voto y hasta consideró la posibilidad de facilitar el traslado de votantes. “Yo estoy que... jueputa, que alquilo camiones y empiezo a llevar gente el día de las votaciones”, señaló durante la entrevista.

El cantante enfatizó su deseo de que su hija París disfrute del país donde nació y no tenga que emigrar por problemas políticos - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
El cantante enfatizó su deseo de que su hija París disfrute del país donde nació y no tenga que emigrar por problemas políticos - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

El artista también reflexionó sobre el impacto de las decisiones políticas en las siguientes generaciones, mencionando a su hija París y su deseo de que ella pueda disfrutar del país donde nació. “Yo quiero que mi hija se disfrute, jueputa, su país, porque ella es de acá. París nació en Medellín y el bebé va a nacer en Medellín”, afirmó. Maluma remarcó que no quiere que sus hijos vivan una realidad similar a la de quienes tuvieron que emigrar por problemas políticos o sociales.

La coyuntura electoral ha motivado a figuras públicas a pronunciarse sobre la importancia de votar. El llamado de Maluma se suma a otros mensajes de artistas que buscan promover la participación ciudadana.

Maluma llevó la cultura colombiana al ‘Show de Jimmy Fallon’

El alcance mediático de Maluma se ha visto reflejado en sus recientes apariciones internacionales, una de ellas en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El artista colombiano visitó el famoso late night para presentar su nuevo álbum Loco X Volver, y el encuentro dejó un momento de fuerte repercusión en redes sociales. Maluma sorprendió al presentador Jimmy Fallon con un obsequio tradicional de Colombia: un carriel paisa, acompañado de una carta escrita por su hija París.

“Estaba en Colombia antes de venir aquí y quería traerte algo especial. Esto se llama Carriel, es de Colombia”, explicó el cantante al público internacional. Maluma detalló que esta pieza artesanal es un elemento típico de la cultura paisa y que suele usarse para transportar objetos en actividades rurales o de viaje. Durante la emisión, el músico remarcó el significado personal de ese regalo. Dentro del carriel, Fallon encontró una carta de París, hija del artista, lo que añadió un tono familiar y emotivo al gesto.

Jimmy Fallon recibió una carta escrita por París, hija de Maluma, como parte del regalo tradicional del cantante - crédito cpatura de pantalla The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Jimmy Fallon recibió una carta escrita por París, hija de Maluma, como parte del regalo tradicional del cantante - crédito cpatura de pantalla The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

La interacción continuó con un intercambio de cortesías. Jimmy Fallon respondió con entusiasmo y, a su vez, sorprendió a Maluma al obsequiarle una botella de aguardiente, la bebida alcohólica más representativa de Colombia. El cantante aprovechó el momento para explicar en qué consiste el aguardiente y compartió que, tras retomar sus raíces, lo disfruta nuevamente. “Quiero hacer un brindis contigo”, expresó el antioqueño. Fallon aceptó la invitación y juntos celebraron en pantalla el lanzamiento del disco y la reciente paternidad del colombiano.

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