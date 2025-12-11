Una Nochebuena diferente en Buenos Aires: dónde celebrar con platos de autor y un ambiente de ensueño

El Hotel Emperador muestra las delicias que tendrá su restaurante para estas fiestas

La Nochebuena invita a vivir encuentros que se transforman en recuerdos junto a quienes más nos importan, ya sea en familia, con amigos o en pareja. Ante la proximidad de la fecha, buscar un lugar apropiado para celebrar esa noche especial se vuelve una decisión importante: el espacio elegido debe ofrecer una atmósfera cálida, una propuesta gastronómica cuidada y detalles que enriquezcan la experiencia de compartir. La tradición, la buena mesa y el entorno adecuado se convierten en aliados para que el festejo cobre un sentido único y permanezca en la memoria de todos.

Con ese objetivo se prepara el Hotel Emperador para recibir el 24 de diciembre con una propuesta pensada para combinar la tradición de la Nochebuena con una selección de sabores nacionales y la calidez de su histórico jardín. Ubicado en el corazón de la Avenida del Libertador, este cinco estrellas es uno de los lugares elegidos para celebrar una de las noches más especiales del año en la ciudad.

Nochebuena es sinónimo de encuentro, y en ese espíritu este espacio busca reunir familias, amigos y parejas bajo un entorno especialmente ambientado para la ocasión.

El restaurante Maximus y el jardín del hotel funcionarán como escenario para la velada, desde las 21 en adelante. Allí, la música en vivo, la atmósfera elegante y los detalles cuidadosamente preparados invitarán a brindar en un contexto festivo y sofisticado.

El espacio se destaca como una de las principales opciones para celebrar Nochebuena en Buenos Aires

“Este 24 de diciembre los esperamos para celebrar juntos la Nochebuena aquí en el Hotel Emperador, Buenos Aires. En nuestro restaurant Maximus, a partir de las 21 horas, podrán disfrutar de la música en vivo, de los jardines del hotel y una propuesta especialmente pensada y preparada para compartir en familia, con amigos o en pareja. Esta noche será mágica para que todo esté pensado para brindar y celebrar”, anticipó a Infobae Mariana Lucas, directora general del hotel.

La ambientación del jardín y los salones busca reforzar esa idea de encuentro único. Iluminación puntual, arreglos típicos de la fecha y atención personalizada completan una propuesta enfocada en el placer de reunirse y crear recuerdos en una noche de alto valor simbólico.

Un menú buffet que rinde homenaje a los productos argentinos

La propuesta gastronómica incluye un menú buffet que homenajea productos de diferentes regiones argentinas

El eje de la experiencia gastronómica estará en la selección de ingredientes y preparaciones típicas de distintas regiones del país, planteadas en un formato bufé que permite descubrir matices y tradiciones culinarias.

El chef ejecutivo Carlos Garrido explicó a Infobae el concepto: “En esta Nochebuena diseñamos un menú para tener un bufé con productos nuestros, pensados en nuestras carnes, en nuestros pescados, en nuestros productos de nuestra tierra, tanto del sur de nuestro país como del norte. En los rissoles calientes vamos a tener bife de chorizos Angus, tocino fresco laqueado con barbacoa de mora, salmón con salsa al estilo de la Toscana”.

El restaurante Maximus y el histórico jardín serán el escenario principal de la velada festiva del 24 de diciembre

El menú arranca con una variedad de entradas frías donde resalta el carpaccio de langostinos con emulsión de palta y lactonesa picante, el pejerrey curado en aceite de liliáceas, el vitel toné tradicional con alcaparrones y el lomo de jabalí curado con emulsión cítrica de naranja.

A estos se suman quesos y fiambres artesanales, salmón gravlax con crema cítrica y marucha estilo pastrón con emulsión de hierbas. Las opciones vegetarianas no quedan fuera, con masa filo de vegetales y hongos u hojaldre de tomates asados con reducción de aceto de Módena.

En la estación de ensaladas, la propuesta incluye remolachas asadas con moras y hierbas frescas, ensalada César con pollo crocante, láminas de zucchini con dressing de mostaza antigua, bocconcino y duraznos, papines andinos con tocino crocante y puerto, mix de verdes con endivias y arroz con arándanos secos, almendras y hierbas frescas.

Quesos artesanales, vitel toné tradicional y lomo de jabalí curado se encuentran entre las entradas destacadas

La sección de platos calientes agrega rotolo cabrese con salsa romesco, entrecot con papas en dos cocciones, morrones asados y cebollas moradas, lomo de cerdo relleno de ciruelas y frutos secos, gratinado de batata y manzana verde con tomillo, y bondiola fresca laqueada con barbacoa de moras y chauchas salteadas. Cada elaboración rescata técnicas y productos de distintas regiones argentinas, uniendo tradición y creatividad en cada plato servido.

Mesa navideña, dulces y maridajes elegidos

El broche de la noche será una amplia mesa dulce con postres clásicos de fin de año, desde pan dulce y budines a creaciones ideadas especialmente para sorprender a todos los paladares. “Nuestra mesa navideña contemplará las opciones más tradicionales, pero también muchas otras pensadas por nuestro chef pâtissier para esta ocasión especial”, resumió Lucas, al subrayar la versatilidad de la propuesta.

La tradicional mesa navideña presenta postres clásicos y creaciones propias del chef pâtissier del hotel

El menú completo contempla vinos DV Catena de la Bodega Catena Zapata, espumante Chandon, bebidas sin alcohol, cafés e infusiones. El maridaje tuvo especial criterio en acompañar cada preparación y realzar los sabores nacionales durante la velada.

Quienes elijan vivir la experiencia completa pueden optar por alojarse esa noche en el hotel y acceder a servicios exclusivos, atención personalizada y descanso en un entorno pensado para cuidar cada detalle. La atmósfera de una de las marcas cinco estrellas de mayor trayectoria en la ciudad, funciona como garantía de hospitalidad, confort y acceso a una vivencia diferente en una fecha clave del calendario.

El valor por persona para la cena buffet de Nochebuena es de $280.000, incluye impuestos, bebidas seleccionadas y la posibilidad de disfrutar de una velada que apuesta a la cocina argentina y al encuentro como protagonistas.

Fotos y video: Federico Núñez