Crimen y Justicia

“Unas ganas de hacer plata”: así cayó la banda que robaba techos de autos en el Conurbano

La organización integrada por cinco sospechosos fue desarticulada en Boulogne por la DDI de San Isidro. Todos tienen antecedentes. Los audios, chats y videos que exponen su modus operandi

Guardar
Captura de pantalla de un chat de WhatsApp con mensajes en español sobre planes criminales, incluyendo textos y un audio, con fecha 27 de noviembre de 2025
Captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que muestra mensajes clave de la banda "Roba Techos" coordinando actividades ilícitas antes de su detención en Zona Norte.

Cinco integrantes de una banda delictiva conocida como “Los roba techos de zona norte” fueron detenidos en las últimas horas en San Isidro tras ser acusados de cometer al menos ocho robos a autos durante los últimos meses. Su especialidad eran los techos solares, los cuales luego revendían. “Estoy desesperado por plata”, se admitían entre ellos, según consta en un chat descubierto por los investigadores.

Los sospechosos cayeron en el marco de una causa a cargo de la fiscal Natalia Castronovo, de la UFI Boulogne, quien comenzó a investigar tras recibir una serie de denuncias similares sobre ataques a vehículos estacionados en la vía pública.

PUBLICIDAD

Según supo Infobae de fuentes del caso, detrás de estos robos había una organización que actuaba con un modus operandi muy particular: recorrían zonas residenciales en horarios nocturnos, elegían modelos específicos y desmontaba los techos de vidrio en pocos minutos. En general, los blancos eran autos Peugeot 206 y 207.

El grupo fue desarticulado en las últimas horas. Hay cinco detenidos

Muchos de estos delitos quedaron grabados por las cámaras privadas y municipales de las zonas donde concretaban los hechos, a partir de las cuales las autoridades lograron identificar a los involucrados.

PUBLICIDAD

Además analizaron registros telefónicos, redes sociales y movimientos bancarios que indicaron una posible red de reventa de autopartes detrás de la maniobra.

Con esta prueba, la fiscal ordenó una serie de allanamientos simultáneos autorizados por los juzgados de garantías 1, 3 y 4 del Departamento Judicial de San Isidro que permitieron desarticular el grupo. En el marco de los operativos, realizados por la DDI de San Isidro, secuestraron vehículos y elementos clave para la causa.

El grupo fue desarticulado en las últimas horas. Hay cinco detenidos

Entre la evidencia recolectada, los investigadores incluyeron prendas de vestir usadas en los robos, los celulares de los detenidos, un sistema de grabación de video (DVR), y dos autos: un Peugeot 308 y un Fiat Idea. Ambos vehículos aparecen en los registros de circulación cerca de los lugares donde ocurrieron los hechos.

Los teléfonos fueron peritados. Y en su contenido, las autoridades encontraron más prueba clave: los chats entre los integrantes de la banda. En uno de ellos, adjunto en esta nota, se ve cómo uno le responde un estado de WhatsApp a otro diciéndole “unas ganas de hacer plata”.

“Yo también amigo, estoy desesperado. Hasta en la empresa conseguí un préstamo y no me dan ni kbida (sic). Una sal”, le responde.

El grupo fue desarticulado en las últimas horas. Hay cinco detenidos

Este mismo luego continúa la conversación diciendo: “Lo que sea que pinte sumame tío. Vamos a hacer inteligencia a algún lado, secuestramos a alguno de la calle, lo llevamos a la casa, no sé, algo”.

Según quedó asentado en el expediente, la banda acumula al menos ocho robos documentados bajo el mismo método. Las víctimas denunciaron la sustracción mientras sus autos estaban estacionados frente a sus domicilios en diferentes barrios de la zona norte del conurbano bonaerense.

Otro dato relevante es que al menos en dos oportunidades los asaltantes escaparon en un Fiat Palio Weekend verde, lo que permitió vincular los hechos.

Los detenidos y sus antecedentes

Cinco hombres, con rostros pixelados, de pie en fila frente a un fondo con un logo policial, vestidos con ropa casual
La policía detuvo a cinco hombres, presuntos integrantes de la banda conocida como 'Los Roba Techos' que operaba en la Zona Norte.

Entre los detenidos figuran Osmar Gerónimo Pérez (42 años), Luis Alfredo Espínola (32 años) y Gonzalo Ezequiel Barrionuevo (32 años). A ellos se suman los aprehendidos Lucas Daniel Paredes (36 años) y Daniel Eduardo Zurita (39 años), señalados por su participación o apoyo logístico en la banda.

El expediente revela que Pérez había cumplido condenas previas por “homicidio calificado”, “robo calificado”, “portación ilegal de arma de uso civil” y “robo agravado con arma de fuego”.

Espínola y Barrionuevo tenían antecedentes por “robo simple” en dos hechos cada uno. Este punto fue considerado por la fiscalía al solicitar la intervención urgente.

Según fuentes del caso, “los investigados poseen diversos antecedentes penales por robo y homicidio en ocasión de robo”, lo que refuerza la hipótesis de un grupo criminal organizado y reincidente.

Temas Relacionados

San IsidroInseguridadProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La estrategia ya la tenemos”: los fiscales del caso de Loan esperan una resolución clave para el juicio

El proceso comenzará el próximo 16 de junio en Corrientes y tiene a 17 imputados. A semanas de su inicio, los representantes del Ministerio Público Fiscal todavía aguardan una decisión de la Justicia que es fundamental para el debate oral

“La estrategia ya la tenemos”: los fiscales del caso de Loan esperan una resolución clave para el juicio

Detuvieron a un abogado por truchar la firma y el sello de una jueza en un expediente judicial

Se trata de un letrado de San Martín acusado de falsificar documentación para gestionar presentaciones relacionadas con visitas y alimentos en el ámbito familiar

Detuvieron a un abogado por truchar la firma y el sello de una jueza en un expediente judicial

Horror en Misiones: un prestamista asesinó a tiros a un mecánico en medio de una discusión por una deuda

Ocurrió este lunes en la ciudad de San Pedro. Una cámara de seguridad ubicada en el domicilio de la víctima registró la discusión previa y el momento en que el asesino ejecutó a Daniel Kaiser. IMÁGENES SENSIBLES

Horror en Misiones: un prestamista asesinó a tiros a un mecánico en medio de una discusión por una deuda

Quién era el pescador hallado muerto en el Río de la Plata tras casi tres días de búsqueda

Se trata de Alcides Ledesma Patiño (47), quien se había metido a navegar en una canoa este domingo junto a José Luis Herrera, su habitual compañero de pesca. El cuerpo fue encontrado este miércoles por la Prefectura Naval Argentina

Quién era el pescador hallado muerto en el Río de la Plata tras casi tres días de búsqueda

Caranava de motos y humo: la despedida tumbera al joven que murió tras ser detenido en una comisaría de Córdoba

Tomás Orihuela tenía 19 años y fue hallado ahorcado en su celda. La familia apunta a un caso de abuso policial y la Justicia investiga el hecho

Caranava de motos y humo: la despedida tumbera al joven que murió tras ser detenido en una comisaría de Córdoba
DEPORTES
Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid empata contra Arsenal por la otra semifinal de la Champions League

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid empata contra Arsenal por la otra semifinal de la Champions League

Juan Manuel Cerúndolo debutó con triunfo en el Challenger 175 de Cagliari

Por qué Franco Colapinto despierta tanta pasión: la respuesta de los fanáticos

Neymar sorprendió a los hinchas de San Lorenzo con un sentido mensaje: el “tesoro” que le regaló a un rival

El Barcelona tiene en la mira al Cuti Romero: las razones que le preocupan de cara a su contratación

TELESHOW
Quienes son los nominados a los Premios Gardel 2026: la lista completa

Quienes son los nominados a los Premios Gardel 2026: la lista completa

Cecilia Calafell confirmó su separación de Pablo Lescano

Paula Chaves aclaró cómo quedó su vínculo con Zaira Nara luego del reencuentro: “Pasaron cosas”

Pipo Pescador agradeció los saludos por su cumpleaños con un mensaje desde Alemania: “Mis flamantes 80”

¿Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano?: la confirmación que dio su abogado

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio científico encontró genes de perros golden retrievers asociados a emociones humanas

Un estudio científico encontró genes de perros golden retrievers asociados a emociones humanas

¿Qué es el carfentanilo? La droga para elefantes que dispara las muertes por sobredosis en EEUU

República dominicana: el 40 % del talento investigador está concentrado en solo tres universidades

El Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia firman memorándum para integrar práctica e investigación en las aulas

Honduras acredita nuevos embajadores y apuesta por ampliar su presencia internacional