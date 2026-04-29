“Unas ganas de hacer plata”: así cayó la banda que robaba techos de autos en el Conurbano

Captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que muestra mensajes clave de la banda "Roba Techos" coordinando actividades ilícitas antes de su detención en Zona Norte.

Cinco integrantes de una banda delictiva conocida como “Los roba techos de zona norte” fueron detenidos en las últimas horas en San Isidro tras ser acusados de cometer al menos ocho robos a autos durante los últimos meses. Su especialidad eran los techos solares, los cuales luego revendían. “Estoy desesperado por plata”, se admitían entre ellos, según consta en un chat descubierto por los investigadores.

Los sospechosos cayeron en el marco de una causa a cargo de la fiscal Natalia Castronovo, de la UFI Boulogne, quien comenzó a investigar tras recibir una serie de denuncias similares sobre ataques a vehículos estacionados en la vía pública.

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Según supo Infobae de fuentes del caso, detrás de estos robos había una organización que actuaba con un modus operandi muy particular: recorrían zonas residenciales en horarios nocturnos, elegían modelos específicos y desmontaba los techos de vidrio en pocos minutos. En general, los blancos eran autos Peugeot 206 y 207.

El grupo fue desarticulado en las últimas horas. Hay cinco detenidos

Muchos de estos delitos quedaron grabados por las cámaras privadas y municipales de las zonas donde concretaban los hechos, a partir de las cuales las autoridades lograron identificar a los involucrados.

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Además analizaron registros telefónicos, redes sociales y movimientos bancarios que indicaron una posible red de reventa de autopartes detrás de la maniobra.

Con esta prueba, la fiscal ordenó una serie de allanamientos simultáneos autorizados por los juzgados de garantías 1, 3 y 4 del Departamento Judicial de San Isidro que permitieron desarticular el grupo. En el marco de los operativos, realizados por la DDI de San Isidro, secuestraron vehículos y elementos clave para la causa.

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El grupo fue desarticulado en las últimas horas. Hay cinco detenidos

Entre la evidencia recolectada, los investigadores incluyeron prendas de vestir usadas en los robos, los celulares de los detenidos, un sistema de grabación de video (DVR), y dos autos: un Peugeot 308 y un Fiat Idea. Ambos vehículos aparecen en los registros de circulación cerca de los lugares donde ocurrieron los hechos.

Los teléfonos fueron peritados. Y en su contenido, las autoridades encontraron más prueba clave: los chats entre los integrantes de la banda. En uno de ellos, adjunto en esta nota, se ve cómo uno le responde un estado de WhatsApp a otro diciéndole “unas ganas de hacer plata”.

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“Yo también amigo, estoy desesperado. Hasta en la empresa conseguí un préstamo y no me dan ni kbida (sic). Una sal”, le responde.

El grupo fue desarticulado en las últimas horas. Hay cinco detenidos

Este mismo luego continúa la conversación diciendo: “Lo que sea que pinte sumame tío. Vamos a hacer inteligencia a algún lado, secuestramos a alguno de la calle, lo llevamos a la casa, no sé, algo”.

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Según quedó asentado en el expediente, la banda acumula al menos ocho robos documentados bajo el mismo método. Las víctimas denunciaron la sustracción mientras sus autos estaban estacionados frente a sus domicilios en diferentes barrios de la zona norte del conurbano bonaerense.

Otro dato relevante es que al menos en dos oportunidades los asaltantes escaparon en un Fiat Palio Weekend verde, lo que permitió vincular los hechos.

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Los detenidos y sus antecedentes

La policía detuvo a cinco hombres, presuntos integrantes de la banda conocida como 'Los Roba Techos' que operaba en la Zona Norte.

Entre los detenidos figuran Osmar Gerónimo Pérez (42 años), Luis Alfredo Espínola (32 años) y Gonzalo Ezequiel Barrionuevo (32 años). A ellos se suman los aprehendidos Lucas Daniel Paredes (36 años) y Daniel Eduardo Zurita (39 años), señalados por su participación o apoyo logístico en la banda.

El expediente revela que Pérez había cumplido condenas previas por “homicidio calificado”, “robo calificado”, “portación ilegal de arma de uso civil” y “robo agravado con arma de fuego”.

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Espínola y Barrionuevo tenían antecedentes por “robo simple” en dos hechos cada uno. Este punto fue considerado por la fiscalía al solicitar la intervención urgente.

Según fuentes del caso, “los investigados poseen diversos antecedentes penales por robo y homicidio en ocasión de robo”, lo que refuerza la hipótesis de un grupo criminal organizado y reincidente.

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