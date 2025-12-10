Por qué la melatonina es el nuevo ingrediente estrella de la cosmética facial, según dermatólogos

La melatonina se posiciona como ingrediente innovador en cremas y sérums para combatir el envejecimiento facial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La melatonina, conocida principalmente por su función en la regulación del sueño, gana terreno en el mundo del cuidado de la piel. Según dermatólogos entrevistados por Women’s Health, este compuesto aparece como un ingrediente innovador en cremas, sérums y mascarillas, con potencial para combatir signos de envejecimiento, manchas oscuras y procesos inflamatorios.

Este auge responde al interés de consumidores y especialistas por fórmulas que ayuden a preservar la juventud y salud cutánea.

¿Qué es la melatonina y cómo actúa en la piel?

La melatonina es una hormona que el cuerpo produce de forma natural en la glándula pineal, y cuya función principal es regular el ritmo circadiano. El Dr. Axel Delgado, dermatólogo experto en cirugía cosmética, explicó a Women’s Health que, más allá de su papel en el descanso, la melatonina también se sintetiza en la piel, donde ofrece protección frente al estrés ambiental, como la radiación ultravioleta.

Dermatólogos destacan el potencial de la melatonina para proteger la piel del estrés ambiental y la radiación ultravioleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen variantes vegetales, denominadas fitomelatonina, que las plantas producen para resistir condiciones adversas. En cosmética, la melatonina puede derivarse de fuentes vegetales o fabricarse sintéticamente, y se agrega a productos tópicos por sus posibles efectos rejuvenecedores y restauradores.

Propiedades antioxidantes y capacidad antiinflamatoria

Diversos estudios destacan que la melatonina posee propiedades antioxidantes, lo que la convierte en un ingrediente interesante para el cuidado de la piel. La Dra. Francesca Ferri, directora científica de Irene Forte, afirmó en Women’s Health: “La melatonina puede potenciar los sistemas de defensa naturales de la piel al estimular la actividad de enzimas antioxidantes.” Esta acción ayuda a neutralizar los radicales libres, moléculas inestables que dañan la piel y aceleran el proceso de envejecimiento debido al estrés oxidativo.

El Dr. Gary Goldenberg, dermatólogo estético en Nueva York, resaltó que la aplicación de melatonina tópica puede contribuir a prevenir la aparición de líneas de expresión, arrugas y pérdida de firmeza, además de combatir la flacidez.

Estudios señalan que la melatonina tópica ayuda a prevenir arrugas, líneas de expresión y pérdida de firmeza en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, investigaciones recientes sugieren que la melatonina puede ayudar a reducir las manchas oscuras al inhibir la producción de melanina, el pigmento responsable de la hiperpigmentación. Un estudio publicado en Experimental Dermatology señaló que la melatonina afecta la actividad de genes implicados en la pigmentación.

Sobre su posible efecto antiinflamatorio, el Dr. Delgado aclaró que puede aliviar afecciones como dermatitis atópica, psoriasis y rosácea, al favorecer la reducción de la inflamación y la restauración de la barrera cutánea. No obstante, la mayoría de estos estudios se han realizado en laboratorio o en animales.

La melatonina tópica suele ser bien tolerada, pero se recomienda precaución en personas con piel sensible

Evidencia científica limitada y precauciones

Aunque la melatonina despierta interés en el cuidado de la piel, Women’s Health señala que la evidencia sobre sus efectos en humanos es limitada. La mayoría de estudios disponibles son preclínicos o en modelos animales, y solo algunos trabajos recientes han analizado sus beneficios antioxidantes y reparadores a nivel tópico, pero advierten que aún faltan ensayos clínicos amplios para confirmar la eficacia y seguridad en personas.

Expertos coinciden en que la melatonina no reemplaza los tratamientos médicos convencionales en enfermedades cutáneas complejas, y que problemas como la hiperpigmentación suelen requerir estrategias combinadas.

Especialistas recomiendan priorizar vitamina C, retinoides y protector solar por su eficacia comprobada en el cuidado facial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de seguridad, la melatonina tópica suele tolerarse bien y presenta bajo riesgo de irritación, aunque en personas con piel sensible pueden aparecer reacciones. Por ello, se recomienda hacer una prueba cutánea preliminar y consultar a un dermatólogo antes de incorporar productos con este ingrediente a la rutina diaria.

Ingredientes alternativos con mayor respaldo científico

Especialistas de Women’s Health recomiendan priorizar vitamina C, retinoides y protector solar al buscar eficacia demostrada. La vitamina C cuenta con décadas de estudios que avalan su acción antioxidante, capacidad iluminadora y estimulación de colágeno.

La vitamina E también ayuda a regular el sebo y fortalecer la barrera cutánea. Los retinoides, derivados de la vitamina A, favorecen la renovación celular y la síntesis de colágeno y elastina. El protector solar sigue siendo fundamental para prevenir daños por radiación ultravioleta.

Productos que combinan melatonina con bakuchiol y vitamina C buscan potenciar la defensa antioxidante y la reparación cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio destaca que hay productos que combinan melatonina con activos como bakuchiol y vitamina C, orientados a potenciar la defensa antioxidante y estimular la reparación de la piel. También existen fórmulas con fitomelatonina probadas clínicamente, aptas para todo tipo de piel.

Los expertos aconsejan elegir productos con respaldo científico y siempre consultar a un dermatólogo antes de modificar la rutina. Coinciden en que invertir en vitamina C, retinoides y protector solar es la base más sólida y confiable para obtener resultados efectivos y duraderos.