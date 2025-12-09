Receta de bondiola de cerdo a la naranja, rápida y fácil

La bondiola de cerdo a la naranja fusiona sabores dulces y salados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bondiola de cerdo es una de las carnes más apreciadas en la gastronomía argentina, conocida por su textura tierna y jugosa. La receta se reinventa gracias al toque de naranja, que aporta un perfil internacional, fusionando sabores dulces y salados, sin perder la esencia local. El resultado es un plato que recuerda a preparaciones de la cocina europea y asiática, pero mantiene un espíritu plenamente criollo.

La combinación de la carne tierna del cerdo, el aroma cítrico de la naranja y el toque dorado de la miel crea un plato realmente distintivo, fácil de preparar y con garantía de éxito.

Receta de bondiola de cerdo a la naranja

Se trata de una receta fácil y rápida, perfecta tanto para celebraciones como para sorprender en un almuerzo diario, gracias a la sencillez de su preparación. Ideal para acompañar con puré de batatas, papas rústicas o una ensalada fresca, la bondiola de cerdo a la naranja invita a compartir una comida sabrosa y distinta, que destaca por su salsa agridulce, brillante y aromática.

El secreto radica en sellar bien la carne antes de cocinarla en una mezcla vibrante de jugo y ralladura de naranja, miel y mostaza, lo que potencia el sabor y asegura una textura jugosa y dorada.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 1 hora.

Preparación de los ingredientes y marinado breve: 10 minutos.

Sellado de la bondiola: 10 minutos.

Cocción en salsa: 40 minutos.

Ingredientes

1 kg de bondiola de cerdo (entera o en trozos grandes)

2 naranjas (ralladura y jugo)

3 cucharadas de miel

2 cucharadas de mostaza (preferentemente tipo Dijon)

2 dientes de ajo picados

1 cebolla mediana cortada en pluma

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

100 ml de caldo de verduras o agua

1 ramita de romero fresco (opcional)

Cómo hacer bondiola de cerdo a la naranja, paso a paso

Limpiar bien la bondiola y retirar el exceso de grasa si se desea. Cortar en trozos grandes para agilizar la cocción.

Salpimentar la carne por todos los lados.

Calentar una olla amplia o sartén profunda con el aceite de oliva. Sellar la bondiola a fuego fuerte hasta dorar bien cada lado. Retirar y reservar.

En el mismo recipiente, agregar la cebolla y el ajo. Sofreír hasta verlos transparentes.

Reincorporar la bondiola. Sumar el jugo y ralladura de las naranjas, la miel, la mostaza y el caldo. Mezclar bien para integrar los sabores.

Añadir la ramita de romero (opcional) y ajustar sal y pimienta al gusto.

Tapar la olla y cocinar a fuego bajo durante treinta y cinco a cuarenta minutos, girando la bondiola a la mitad del proceso. Si la salsa reduce demasiado, agregar un poco más de caldo.

Verificar que la carne esté bien tierna y que la salsa haya espesado. Retirar del calor y dejar reposar unos minutos antes de cortar.

Servir la bondiola en rodajas, bañadas con su salsa de naranja y la guarnición preferida.

Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación de esta receta rinde aproximadamente cuatro porciones abastecedoras, ideal para un almuerzo o cena familiar. Permitiendo que sea algo rápido, sabroso e ideal para cualquier tipo de ocasiones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 480

Grasas: 21 g

Grasas saturadas: 7 g

Carbohidratos: 29 g

Azúcares: 20 g

Proteínas: 38 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La bondiola de cerdo a la naranja se mantiene perfectamente en heladera hasta tres días, siempre que esté bien tapada en un recipiente hermético. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo para conservar la jugosidad y evitar que la carne se seque.