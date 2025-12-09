De hijo mayor a único: mitos y realidades sobre cómo influye el orden de nacimiento en la personalidad

La teoría del orden de nacimiento sugiere que la posición entre hermanos influye en la personalidad, pero no es un diagnóstico oficial (Freepik)

La teoría del orden de nacimiento sostiene que la posición que ocupa una persona entre sus hermanos puede influir en su personalidad. Sin embargo, especialistas de la Cleveland Clinic advierten que no se trata de un diagnóstico oficial y que la personalidad resulta de una combinación de múltiples factores, más allá del simple lugar en la familia.

La psicóloga Kate Eshleman, PsyD, de la Cleveland Clinic explicó: “La idea general de la teoría del orden de nacimiento es que el lugar en el que nace el niño dentro de la familia va a predecir o determinar cómo será su personalidad”.

Esta perspectiva fue desarrollada a principios del siglo XX por el psicoanalista Alfred Adler, quien describió los atributos asociados a cada posición en la línea de hermanos. No obstante, la Cleveland Clinic subraya que, aunque la teoría resulta interesante para el debate familiar, no existe un diagnóstico médico o psicológico oficial basado en el orden de nacimiento ni en conceptos como el “síndrome del hijo mayor” o el “síndrome del hijo menor”.

Rasgos frecuentes según el lugar entre hermanos

Especialistas de la Cleveland Clinic destacan que la personalidad depende de factores como la genética, la crianza y las experiencias personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó la doctora Eshleman, los hijos mayores suelen ser descritos como responsables, competitivos, seguros de sí mismos, bien portados, a veces mandones, tercos, inteligentes, ambiciosos, exitosos, líderes, perfeccionistas y con una personalidad tipo A.

Además, investigaciones citadas por la especialista sugieren que los primogénitos pueden mostrar ventajas en el desarrollo cognitivo, como habilidades verbales y de lectura, debido a la atención exclusiva que reciben de los padres en los primeros años.

En el caso de los hijos menores, la Cleveland Clinic indica que suelen ser vistos como extrovertidos, sociables, rebeldes, consentidos, despreocupados, buscadores de atención y pensadores independientes.

Los hijos únicos pueden desarrollar confianza, madurez y creatividad, pero también dificultades para compartir y aceptar la frustración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los hijos intermedios, la especialista explicó que sus rasgos pueden estar influenciados por la personalidad de sus hermanos mayores. Si el primogénito es perfeccionista y seguidor de las reglas, el hijo del medio podría tender a rebelarse. Estos hijos suelen ser independientes, diplomáticos, realistas, negociadores y, con frecuencia, actúan como mediadores o pacificadores dentro de la familia.

“A menudo, los rasgos del hijo del medio incluyen ser moderador o pacificador. Pueden ser vistos como independientes porque sienten que deben serlo. También tienden a adaptarse y a buscar su propia atención”, afirmó Eshleman.

En cuanto a los hijos únicos, la Cleveland Clinic destaca que, aunque no compiten con hermanos por la atención de los padres, pueden desarrollar confianza y madurez, pero también dificultades para compartir o aceptar la frustración. Los hijos únicos suelen ser creativos, seguros, maduros, elocuentes, detallistas, perfeccionistas, centrados en sí mismos y capaces de entretenerse solos.

Eshleman aclaró: “Al final, se terminan teniendo algunos atributos de los otros órdenes de nacimiento, pero muchas veces se parecen más a un hijo mayor. Un hijo único puede ser competitivo con los demás”.

Los límites de la teoría y el rol de otros factores

Los expertos recomiendan a los padres valorar las características individuales de cada hijo y evitar encasillarlos por su posición en la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic enfatiza que, aunque el orden de nacimiento puede influir en ciertos aspectos de la personalidad y las relaciones, existen muchos otros elementos determinantes. Entre ellos se encuentran el sexo, las experiencias de vida, la genética, el estilo de crianza y la diferencia de edad entre hermanos.

Eshleman aclaró: “Desarrollamos estos estilos de personalidad, pero pueden cambiar con el tiempo. La forma en que nuestra personalidad se manifiesta y cómo interactuamos con los demás también determina cómo los otros interactúan con nosotros, lo que ayuda a mantener ese estilo. Pero, en general, el estilo de personalidad puede variar a lo largo del tiempo”.

La especialista también advirtió que el impacto del orden de nacimiento en la salud mental puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, un hijo mayor que asume muchas responsabilidades podría sentir que no tuvo una infancia plena, lo que puede derivar en ansiedad o depresión.

Los hijos mayores suelen mostrar rasgos de liderazgo, responsabilidad y perfeccionismo, según la teoría del orden de nacimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic recomienda a los padres reflexionar sobre su estilo de crianza y las expectativas que depositan en cada hijo. Eshleman sugiere que los padres primerizos suelen ser más protectores y ansiosos con el primogénito, mientras que con los siguientes hijos tienden a relajarse y a modificar su enfoque.

“Aprendemos con el tiempo que los niños no son tan frágiles como pensábamos. Si se caen, se levantan. Eso cambia nuestro estilo de crianza”, comentó la especialista. Asimismo, aconseja valorar a cada hijo por sus características individuales y responder a sus necesidades específicas, en lugar de encasillarlos según su posición en la familia.

“El objetivo es criar al hijo que tienes, no al que esperas tener. Aunque no nacemos con una personalidad definida, sí tenemos temperamentos desde una edad temprana. Lo ideal es responder a las necesidades de cada niño”, indicó Eshleman. Además, recordó que las oportunidades y experiencias no serán idénticas para todos los hijos, pero los padres deben procurar brindarles posibilidades similares para evitar rivalidades y estereotipos.

Aunque la teoría del orden de nacimiento puede resultar entretenida y generar conversaciones interesantes, la Cleveland Clinic insiste en que no debe considerarse una verdad absoluta. La literatura científica no respalda de manera concluyente que el lugar entre los hermanos determine por sí solo la personalidad de una persona.