Seis recetas con ingredientes de las dietas DASH y MIND: sus beneficios para la salud integral

Las dietas DASH y MIND demostraron beneficios concretos para la salud cardiovascular y el funcionamiento cerebral. Recomendadas por especialistas de Mayo Clinic y Cleveland Clinic, ambas propuestas sugieren un enfoque en alimentos frescos y mínimamente procesados, con énfasis en frutas, verduras, granos integrales, legumbres, frutos secos, pescado y aceites saludables.
La dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) está orientada a reducir la presión arterial, controlar los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Limita el consumo de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos, promoviendo un patrón basado en productos de origen vegetal, lácteos bajos en grasa y proteínas magras.
Por su parte, la dieta MIND (Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay) combina principios de la dieta mediterránea y la dieta DASH, priorizando alimentos que pueden reducir el deterioro cognitivo y proteger la función cerebral, como verduras de hoja verde, frutos rojos, nueces y pescado.
A continuación, seis recetas prácticas y sencillas que se adaptan a las recomendaciones de ambas dietas, lo que facilita la incorporación de estos hábitos alimentarios en la vida cotidiana.
1. Ensalada de espinaca, frutillas y nueces
Esta ensalada es una opción fresca que incluye antioxidantes, fibra y grasas saludables. Ideal como entrada o acompañamiento.
Ingredientes:
- 2 tazas de espinaca fresca
- 1 taza de frutillas en rodajas
- ¼ taza de nueces tostadas sin sal
- 2 cucharadas de queso feta reducido en grasa
- 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
- 1 cucharadita de vinagre balsámico
Preparación:
- Lavar y escurrir la espinaca y las frutillas.
- Cortar las frutillas en rodajas.
- Mezclar la espinaca, las frutillas y las nueces en un bol.
- Añadir el queso feta desmenuzado.
- En un recipiente pequeño, mezclar el aceite de oliva y el vinagre balsámico.
- Verter el aderezo sobre la ensalada justo antes de servir.
2. Salmón a la plancha con verduras al vapor
Una opción rica en omega-3 y nutrientes, perfecta para una comida principal equilibrada.
Ingredientes:
- 1 filete de salmón fresco
- 1 taza de brócoli
- 1 taza de zanahoria en rodajas
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Limón y pimienta al gusto
Preparación:
- Calentar una sartén con el aceite de oliva a fuego medio.
- Colocar el filete de salmón y cocinar durante 3 a 4 minutos por lado.
- Sazonar con unas gotas de limón y pimienta negra.
- Cocinar al vapor el brócoli y la zanahoria hasta que estén tiernos.
- Servir el salmón junto a las verduras.
3. Avena con arándanos y almendras
Ideal para el desayuno, esta receta aporta fibra, antioxidantes y energía de larga duración.
Ingredientes:
- ½ taza de avena gruesa
- 1 taza de leche descremada o vegetal
- ½ taza de arándanos frescos o congelados
- 2 cucharadas de almendras en láminas
- Canela molida al gusto
Preparación:
- En una olla pequeña, combinar la avena y la leche.
- Cocinar a fuego bajo, revolviendo ocasionalmente, hasta obtener una textura cremosa.
- Servir la avena en un bol.
- Añadir los arándanos y las almendras.
- Espolvorear con canela antes de comer.
4. Salteado de garbanzos, pimientos y espinaca
Una alternativa simple, rica en proteínas vegetales y fibra, apta para almuerzos o cenas ligeras.
Ingredientes:
- 1 taza de garbanzos cocidos
- 1 pimiento rojo en tiras
- 2 tazas de espinaca fresca
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de aceite de oliva
Preparación:
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia.
- Incorporar el ajo y saltearlo unos segundos.
- Agregar el pimiento y cocinar durante dos minutos.
- Añadir los garbanzos y mezclar bien.
- Incorporar la espinaca y cocinar hasta que reduzca su volumen.
- Servir caliente.
5. Pollo al horno con batata y brócoli
Una combinación clásica de proteína magra y vegetales, fácil de preparar y adaptada a la dieta DASH.
Ingredientes:
- 1 pechuga de pollo sin piel
- 1 batata mediana en cubos
- 1 taza de brócoli
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Hierbas secas (romero, tomillo) al gusto
Preparación:
- Precalentar el horno a 200°C.
- Colocar la pechuga de pollo, la batata y el brócoli en una bandeja para hornear.
- Rociar con el aceite de oliva y espolvorear las hierbas secas.
- Hornear por 20 a 25 minutos, hasta que el pollo esté cocido y las verduras estén tiernas.
- Servir inmediatamente.
6. Sopa de lentejas con verduras
Una sopa reconfortante y equilibrada, rica en proteínas vegetales, fibra y vitaminas.
Ingredientes:
- 1 taza de lentejas
- 1 zanahoria en cubos
- 1 tallo de apio picado
- 1 tomate picado
- ½ cebolla picada
- 1,5 litros de agua
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Perejil picado al gusto
- Sal y pimienta negra en poca cantidad
Preparación:
- Calentar el aceite en una olla grande.
- Añadir la cebolla, la zanahoria, el apio y el tomate, y sofreír brevemente.
- Agregar las lentejas y el agua.
- Cocinar a fuego bajo hasta que las lentejas estén tiernas y la sopa espese.
- Sazonar con sal y pimienta con moderación.
- Al servir, espolvorear con perejil fresco.