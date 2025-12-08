Seis recetas con ingredientes de las dietas DASH y MIND: sus beneficios para la salud integral

Seis recetas inspiradas en la dieta DASH y la dieta MIND para una alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dietas DASH y MIND demostraron beneficios concretos para la salud cardiovascular y el funcionamiento cerebral. Recomendadas por especialistas de Mayo Clinic y Cleveland Clinic, ambas propuestas sugieren un enfoque en alimentos frescos y mínimamente procesados, con énfasis en frutas, verduras, granos integrales, legumbres, frutos secos, pescado y aceites saludables.

La dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) está orientada a reducir la presión arterial, controlar los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Limita el consumo de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos, promoviendo un patrón basado en productos de origen vegetal, lácteos bajos en grasa y proteínas magras.

Por su parte, la dieta MIND (Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay) combina principios de la dieta mediterránea y la dieta DASH, priorizando alimentos que pueden reducir el deterioro cognitivo y proteger la función cerebral, como verduras de hoja verde, frutos rojos, nueces y pescado.

A continuación, seis recetas prácticas y sencillas que se adaptan a las recomendaciones de ambas dietas, lo que facilita la incorporación de estos hábitos alimentarios en la vida cotidiana.

1. Ensalada de espinaca, frutillas y nueces

La importancia de los alimentos frescos y naturales en las propuestas DASH y MIND (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta ensalada es una opción fresca que incluye antioxidantes, fibra y grasas saludables. Ideal como entrada o acompañamiento.

Ingredientes:

2 tazas de espinaca fresca

1 taza de frutillas en rodajas

¼ taza de nueces tostadas sin sal

2 cucharadas de queso feta reducido en grasa

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

1 cucharadita de vinagre balsámico

Preparación:

Lavar y escurrir la espinaca y las frutillas. Cortar las frutillas en rodajas. Mezclar la espinaca, las frutillas y las nueces en un bol. Añadir el queso feta desmenuzado. En un recipiente pequeño, mezclar el aceite de oliva y el vinagre balsámico. Verter el aderezo sobre la ensalada justo antes de servir.

2. Salmón a la plancha con verduras al vapor

Ingredientes clave como espinaca, nueces, pescado y legumbres en la prevención de enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción rica en omega-3 y nutrientes, perfecta para una comida principal equilibrada.

Ingredientes:

1 filete de salmón fresco

1 taza de brócoli

1 taza de zanahoria en rodajas

1 cucharada de aceite de oliva

Limón y pimienta al gusto

Preparación:

Calentar una sartén con el aceite de oliva a fuego medio. Colocar el filete de salmón y cocinar durante 3 a 4 minutos por lado. Sazonar con unas gotas de limón y pimienta negra. Cocinar al vapor el brócoli y la zanahoria hasta que estén tiernos. Servir el salmón junto a las verduras.

3. Avena con arándanos y almendras

Opciones prácticas y sencillas para incorporar hábitos alimentarios recomendados por especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideal para el desayuno, esta receta aporta fibra, antioxidantes y energía de larga duración.

Ingredientes:

½ taza de avena gruesa

1 taza de leche descremada o vegetal

½ taza de arándanos frescos o congelados

2 cucharadas de almendras en láminas

Canela molida al gusto

Preparación:

En una olla pequeña, combinar la avena y la leche. Cocinar a fuego bajo, revolviendo ocasionalmente, hasta obtener una textura cremosa. Servir la avena en un bol. Añadir los arándanos y las almendras. Espolvorear con canela antes de comer.

4. Salteado de garbanzos, pimientos y espinaca

Beneficios cardiovasculares y neurológicos asociados a las dietas DASH y MIND (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa simple, rica en proteínas vegetales y fibra, apta para almuerzos o cenas ligeras.

Ingredientes:

1 taza de garbanzos cocidos

1 pimiento rojo en tiras

2 tazas de espinaca fresca

1 diente de ajo picado

1 cucharada de aceite de oliva

Preparación:

Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia. Incorporar el ajo y saltearlo unos segundos. Agregar el pimiento y cocinar durante dos minutos. Añadir los garbanzos y mezclar bien. Incorporar la espinaca y cocinar hasta que reduzca su volumen. Servir caliente.

5. Pollo al horno con batata y brócoli

Adaptación de recetas caseras a los patrones alimentarios avalados por profesionales de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación clásica de proteína magra y vegetales, fácil de preparar y adaptada a la dieta DASH.

Ingredientes:

1 pechuga de pollo sin piel

1 batata mediana en cubos

1 taza de brócoli

1 cucharada de aceite de oliva

Hierbas secas (romero, tomillo) al gusto

Preparación:

Precalentar el horno a 200°C. Colocar la pechuga de pollo, la batata y el brócoli en una bandeja para hornear. Rociar con el aceite de oliva y espolvorear las hierbas secas. Hornear por 20 a 25 minutos, hasta que el pollo esté cocido y las verduras estén tiernas. Servir inmediatamente.

6. Sopa de lentejas con verduras

La combinación de vegetales, proteínas magras y grasas saludables en la cocina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sopa reconfortante y equilibrada, rica en proteínas vegetales, fibra y vitaminas.

Ingredientes:

1 taza de lentejas

1 zanahoria en cubos

1 tallo de apio picado

1 tomate picado

½ cebolla picada

1,5 litros de agua

1 cucharada de aceite de oliva

Perejil picado al gusto

Sal y pimienta negra en poca cantidad

Preparación:

Calentar el aceite en una olla grande. Añadir la cebolla, la zanahoria, el apio y el tomate, y sofreír brevemente. Agregar las lentejas y el agua. Cocinar a fuego bajo hasta que las lentejas estén tiernas y la sopa espese. Sazonar con sal y pimienta con moderación. Al servir, espolvorear con perejil fresco.