El arte de discutir: técnicas respaldadas por terapeutas para parejas más sanas

La mayoría de las personas nunca aprende cómo discutir mejor con su pareja, según terapeutas familiares en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las personas nunca aprende cómo discutir mejor con su pareja, según terapeutas familiares en Estados Unidos. Estos especialistas han identificado 15 estrategias prácticas que pueden transformar los conflictos cotidianos en oportunidades para fortalecer la relación, refutando la idea de que pelear siempre significa crisis, como detalla un informe de TIME.

Estas estrategias buscan ayudar a las parejas a comunicarse de forma más constructiva, reducir la tensión y crear hábitos saludables de interacción, según recoge TIME.

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Consejos previos para afrontar una discusión en pareja

Programar la discusión es una de las claves destacadas por los especialistas citados por TIME. Acordar previamente un momento para hablar de temas complejos reduce el riesgo de sorpresas y crea un espacio de respeto mutuo.

Ilana Grines, terapeuta en Los Ángeles, describe esta práctica como similar a “agendar el sexo”. No es romántica, pero resulta eficaz. Recomienda frases como “¿podemos hablar esta noche después de que los niños se acuesten?” como muestra de compromiso y para que ambos lleguen preparados.

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Los especialistas citados por TIME destacan que programar la discusión ayuda a abordar temas complejos en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es fundamental revisar las condiciones físicas y emocionales antes de la conversación. El cansancio, el hambre o los cambios hormonales pueden agravar el conflicto, por lo que abordar temas difíciles en esas circunstancias suele ser contraproducente.

Jenny Mahlum, terapeuta en Nueva York, sugiere preguntar por el “umbral de tolerancia” del día en una escala del uno al diez. Si alguno tiene poca energía emocional, lo recomendable es posponer el diálogo y pactar un mejor momento. Así se evita que un mal estado circunstancial provoque una pelea mayor.

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Antes de enfrentarse, establecer reglas claras también es importante. Tina Shrader, terapeuta en Illinois, llama a esto “acuerdo previo sobre reglas de comunicación”, como no insultar, no gritar y respetar los sentimientos del otro. Cuanto más personalizadas sean estas reglas, mayor será su eficacia. “Lo importante es que sean concretas y adaptadas a cada pareja”, destaca el especialista, según TIME.

Estrategias para mantener la calma y el control en la discusión

Elegir un espacio designado para conversar ayuda a evitar asociar los conflictos con lugares habituales de descanso. Mahlum recomienda crear un sitio específico que indique que el objetivo es resolver, no atacar.

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Cambiar la ubicación donde suelen discutir puede modificar los patrones de comportamiento. Si normalmente discuten en el dormitorio, probar en la cocina puede afectar la disposición emocional de ambos.

Elegir un espacio designado para conversar ayuda a evitar que los conflictos se asocien con lugares habituales de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disminuir el ritmo de la conversación es otra recomendación clave. Linda Engelman, terapeuta en California, indica que la rapidez es señal de ansiedad y dificulta la escucha activa. Reconocer señales físicas, como el pulso acelerado o el calor en el rostro, permite identificar cuándo conviene hacer una pausa y bajar la velocidad.

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Los expertos insisten en la necesidad de “buscar comprender antes que acusar”. Mahlum aconseja adoptar una actitud de detective para indagar sobre lo que siente el otro, en lugar de defender posiciones opuestas. “La curiosidad conduce a la cercanía”, señala Grines, citada por TIME.

Hablar en partes y reconocer matices emocionales también resulta útil. Al decir “una parte de mí se siente enojada”, en lugar de “estoy enojado”, se reduce la confrontación y se recuerda que pueden coexistir emociones distintas durante el conflicto.

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Cómo identificar el verdadero origen del conflicto

El motivo aparente suele ser solo la superficie del problema. Engelman sostiene que “el fondo del problema no siempre es el motivo aparente”. Muchas peleas sobre tareas domésticas o hábitos esconden necesidades emocionales más profundas, como la confianza o el valor personal.

Las peleas sobre tareas domésticas pueden esconder necesidades emocionales más profundas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los terapeutas animan a las parejas a ir más allá del detonante inmediato y buscar heridas o temores que se repiten en las discusiones. Shrader describe estos patrones recurrentes como una “danza” en la que ambos participan.

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La clave está en dejar de centrarse en el objeto de la disputa para identificar el patrón que realmente requiere atención y reparación.

Técnicas efectivas para comunicarse y superar la discusión

Mantener contacto físico moderado durante la discusión puede ser beneficioso. Grines recomienda tomarse de la mano, sentarse juntos o apoyar una mano sobre el brazo como gestos que transmiten seguridad.

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Conversar de espaldas es otra técnica propuesta. Mahlum comenta que esta modalidad, al reducir la exposición visual, puede aliviar la tensión y facilitar la expresión genuina sin ajustar lo que se dice según la reacción del otro.

Conversar de espaldas es otra técnica propuesta para afrontar una discusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un acuerdo sobre una “palabra clave o señal para pausar” permite tomar descansos controlados cuando alguna de las partes lo necesita. Lo ideal es pactar de antemano esa señal —como una palabra aleatoria, por ejemplo “helado”— y comprometerse a retomar la conversación en un momento concreto. Esto reduce la ansiedad de no ser escuchado plenamente.

La validación emocional es otra herramienta crucial. Consiste en escuchar hasta que ambos se sientan comprendidos: uno habla, el otro repite lo que entendió y el primero confirma si el mensaje fue recibido correctamente. Shrader enfatiza que validar no significa necesariamente estar de acuerdo. “El término ‘estar de acuerdo’ no se utiliza en mi consulta. Se puede validar el sentir del otro sin coincidir”, aclara la experta en declaraciones recogidas por TIME.

Reforzar la relación tras la discusión

Reconocer los propios patrones de reacción durante la discusión es esencial, señala Engelman. Bajo estrés, algunas personas tienden a perseguir —subiendo el tono y exigiendo respuestas—, mientras que otras evitan —guardando silencio o retirándose—.

Modificar estos automatismos requiere práctica consciente. Un evitador puede expresar su incomodidad y pedir unos minutos para calmarse. Quien suele presionar, por su parte, puede comunicar que desea continuar la conversación aunque se sienta alterado.

Grines aconseja terminar la discusión recordando que la pareja forma un equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es terminar la discusión recordando que ambos forman un equipo, incluso si no se resuelve todo en el momento. Grines aconseja manifestar al otro que continúan siendo aliados y que pueden retomar los temas pendientes más adelante, protegiendo así el respeto mutuo y la conexión.

Adoptando estas recomendaciones, las parejas implementan un hábito saludable que, con el tiempo, se vuelve parte natural de la convivencia. Engelman compara este proceso con ejercitar un músculo nuevo: al principio puede ser incómodo, pero poco a poco transforma la forma en que la pareja gestiona los conflictos.

El propósito final, según TIME, es avanzar juntos y consolidar una relación en la que la colaboración, la comprensión y el crecimiento compartido sean los pilares principales.