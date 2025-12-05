Los jazmines más aromáticos y fáciles de cuidar que transforman cualquier espacio

Suni Bustinza, jardinera, destaca el poder del aroma: “Está comprobado científicamente que el olor a jazmín ayuda a calmar, relajar y reducir el estrés y la ansiedad”

El aroma de los jazmines evoca recuerdos y emociones positivas, y su presencia en jardines y hogares se asocia a sensaciones de calma, ternura y prosperidad. Aunque existen alrededor de doscientas especies de jazmines en el mundo, muchas de las plantas que popularmente reciben ese nombre no pertenecen realmente al género de los jazmines, según explicó la jardinera Suni Bustinza en una conversación con Infobae Deco.

La mayoría de los jazmines auténticos se identifican por su nombre científico: si la primera palabra es Jasminum, se trata de un verdadero jazmín. En cambio, especies como el conocido “jazmín de leche” o el “jazmín del cabo” no son jazmines en sentido estricto. El jazmín de leche, por ejemplo, corresponde al género Trachelospermum, mientras que el jazmín del cabo es en realidad una Gardenia jasminoides. A pesar de no ser auténticos jazmines, estas plantas comparten el característico aroma que las ha hecho populares y les ha valido su denominación común.

Los más fáciles de cuidar

Para quienes buscan especies fáciles de cultivar y resistentes, Zuni recomendó tres variedades principales: el jazmín de leche, el jazmín chino y el jazmín celeste. Este último, conocido científicamente como Plumbago, tampoco es un jazmín verdadero, pero se adapta bien a diferentes condiciones de luz y soporta el viento, aunque no tolera las heladas intensas. En jardines expuestos, el jazmín celeste puede sufrir daños si se ubica en zonas muy frías o ventosas.

El favorito de la jardinera, entre las especies más resistentes y fáciles de cultivar, es el jazmín de leche. Esta variedad soporta tanto las heladas como las altas temperaturas, llegando a resistir hasta treinta y ocho grados en Buenos Aires. Además, mantiene una forma prolija sin necesidad de podas frecuentes, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan bajo mantenimiento en sus jardines. El jazmín de leche, además, florece desde la primavera hasta el verano, coincidiendo con momentos de reunión familiar y vacaciones, lo que refuerza su asociación con recuerdos agradables.

Los jazmines de aromas más intensos

En cuanto a la intensidad del aroma, el jazmín de leche y el jazmín chino se destacan por su fragancia agradable y penetrante. El jazmín chino, de flores blancas que en estado de pimpollo presentan un tono rosado, crece con rapidez y resulta especialmente útil para cubrir paredes o espacios amplios. Esta especie es sumamente adaptable, ya que puede prosperar tanto a pleno sol como en sombra parcial o total, e incluso en interiores.

Jazmín ideal para maceta

Respecto al cultivo en macetas, el jazmín azórico es una opción adecuada. Aunque su floración no es tan abundante ni su aroma tan intenso como el del jazmín de leche, tiene la ventaja de florecer desde la primavera hasta el otoño, lo que permite disfrutar de su presencia durante un periodo prolongado.

Bustinza sugirió combinar distintas especies para lograr una sucesión de floraciones y aromas a lo largo de toda la temporada: el jazmín chino florece a finales de agosto, seguido por el de leche en octubre y noviembre, el azórico desde noviembre hasta abril, y el jazmín del cabo en diciembre.

Bienestar asegurado

El aroma del jazmín no solo es apreciado por su fragancia, sino también por sus efectos en el bienestar. Suni afirmó que está comprobado científicamente que el olor a jazmín ayuda a calmar, relajar y reducir el estrés y la ansiedad, facilitando un mejor descanso. Por este motivo, recomendó ubicar jazmines cerca de ventanas o en los dormitorios, especialmente en los cuartos de los niños, ya que la memoria olfativa es una de las más persistentes y puede vincularse a la infancia y a momentos felices.

El jazmín oficinalis, conocido como jazmín del país, es el más común y, como indica su nombre, posee propiedades medicinales. Según la jardinera, se puede preparar una infusión con sus flores, aprovechando sus efectos antiinflamatorios, antiespasmódicos y afrodisíacos. Esta variedad, al igual que el azórico, florece durante todo el verano, lo que permite disfrutar de sus beneficios durante varios meses.

El favorito de todos

Sin dudas el jazmín más icónico y popular es el jazmín del cabo, que aunque es muy apreciado por su aroma y belleza, requiere cuidados específicos. Es recomendable cultivarlo en maceta y proporcionarle un sustrato ácido, además de ubicarlo en sombra o semisombra, ya que la exposición directa al sol y al calor intenso puede provocar la caída de los pimpollos. Para mantener una floración saludable, Suni aconsejó fertilizar la planta una vez al mes en primavera y verano, utilizando productos ricos en fósforo como harina de hueso o humus de lombriz, ya que en maceta los nutrientes del sustrato se agotan con rapidez.

Un aspecto práctico para quienes desean disfrutar de ramos del jazmín del cabo en el hogar es la forma de conservar las flores cortadas. Suni compartió el siguiente consejo: “El jazmín absorbe agua por la base de la flor y no por el tronquito. Entonces, le cortás los tronquitos y las dejás flotando en un recipiente con agua y te van a durar muchísimo más”. Este método permite prolongar la frescura y el aroma de los jazmines en arreglos florales.

La versatilidad de los jazmines, su capacidad de adaptación y los efectos positivos de su fragancia explican su presencia tanto en jardines como en productos como perfumes y tés. La experiencia sensorial que ofrecen, sumada a sus propiedades medicinales y a la riqueza de recuerdos que evocan, los convierte en una de las plantas más valoradas en la cultura y el bienestar cotidiano.

Fotos y Video: Belén Altieri (IWoKFilms)